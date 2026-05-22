Több ikonikus karakternek adott hangot: 43 évesen elhunyt a legendás színész

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 22. 09:50
Megrázó hír rázta meg az anime világát: 43 éves korában meghalt Takahiro Fujiwara, a Hősakadémia, a Berserk és a One Piece népszerű szinkronszínésze.

Május 14-én, 43 éves korában elhunyt Takahiro Fujiwara japán szinkronszínész. A tragikus hírt ügynöksége, a Ken Production hivatalos közleményben erősítette meg.

Az egész világ gyászolja az elhunyt szinkronszínészt / Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Elhunyt a népszerű szinkronszínész

A cégünkhöz tartozó színész, Takahiro Fujiwara 43 éves korában május 14-én békésen elhunyt. Őszintén köszönjük mindenkinek azt a szeretetet és támogatást, amelyet életében kapott

– áll a közleményben.

Az ügynökség azt is közölte, hogy a temetést a család kérésére szűk körben tartották meg.

A búcsúztatót kizárólag a közeli családtagok részvételével tartották meg, a hozzátartozók kívánságának megfelelően. Köszönjük a megértést!

– írták.

Fujiwara neve az anime rajongók számára leginkább a Hősakadámia egyik legismertebb gonosztevőjeként vált ismertté: ő kölcsönözte a hangját Kurogirinek. A karakter már az első évadtól kezdve meghatározó szereplője volt a népszerű sorozatnak, így a színész hangja milliók számára vált azonnal felismerhetővé.

Nem csak egy legendás szerepben tűnt fel

Pályafutása azonban messze túlmutatott ezen az egy szerepen. Takahiro Fujiwara hosszú éveken át dolgozott a japán animeiparban, és számos kultikus karakter megszólaltatója volt. A Berserk rajongói Pippin hangjaként emlékezhetnek rá, míg a One Piece-ben Dorry karakterét szólaltatta meg. Emellett feltűnt a Bleach: Thousand-Year Blood War című sorozatban is, ahol Kenpachi Kiganjō hangját adta.

A Bleach hivatalos X-oldala szívszorító üzenetben búcsúzott a színésztől.

Őszinte részvétünket fejezzük ki, és ismételten hálánkat szeretnénk kifejezni a számos szerepben nyújtott munkájáért, amely életet vitt alkotásainkba

– írták. 

Fujiwara továbbá nemcsak animékben, hanem videojátékokban is aktív volt. Többek között szerepet vállalt a Rise of the Ronin, a Final Fantasy VII Rebirth és az Armored Core VI: Fires of Rubicon című játékokban is – írja a Comingsoon.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
