Több ikonikus karakternek adott hangot: 43 évesen elhunyt a legendás színész

Május 14-én, 43 éves korában elhunyt Takahiro Fujiwara japán szinkronszínész. A tragikus hírt ügynöksége, a Ken Production hivatalos közleményben erősítette meg.
A cégünkhöz tartozó színész, Takahiro Fujiwara 43 éves korában május 14-én békésen elhunyt. Őszintén köszönjük mindenkinek azt a szeretetet és támogatást, amelyet életében kapott
– áll a közleményben.
Az ügynökség azt is közölte, hogy a temetést a család kérésére szűk körben tartották meg.
A búcsúztatót kizárólag a közeli családtagok részvételével tartották meg, a hozzátartozók kívánságának megfelelően. Köszönjük a megértést!
– írták.
Fujiwara neve az anime rajongók számára leginkább a Hősakadámia egyik legismertebb gonosztevőjeként vált ismertté: ő kölcsönözte a hangját Kurogirinek. A karakter már az első évadtól kezdve meghatározó szereplője volt a népszerű sorozatnak, így a színész hangja milliók számára vált azonnal felismerhetővé.
Pályafutása azonban messze túlmutatott ezen az egy szerepen. Takahiro Fujiwara hosszú éveken át dolgozott a japán animeiparban, és számos kultikus karakter megszólaltatója volt. A Berserk rajongói Pippin hangjaként emlékezhetnek rá, míg a One Piece-ben Dorry karakterét szólaltatta meg. Emellett feltűnt a Bleach: Thousand-Year Blood War című sorozatban is, ahol Kenpachi Kiganjō hangját adta.
A Bleach hivatalos X-oldala szívszorító üzenetben búcsúzott a színésztől.
Őszinte részvétünket fejezzük ki, és ismételten hálánkat szeretnénk kifejezni a számos szerepben nyújtott munkájáért, amely életet vitt alkotásainkba
– írták.
Fujiwara továbbá nemcsak animékben, hanem videojátékokban is aktív volt. Többek között szerepet vállalt a Rise of the Ronin, a Final Fantasy VII Rebirth és az Armored Core VI: Fires of Rubicon című játékokban is – írja a Comingsoon.
