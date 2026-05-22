"Én úgy éreztem, hogy hibátlan vagyok" - Pszichológushoz járt a szakítást követően Bochkor Gábor

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 22. 09:40
A rádiós a magánéleti kudarcairól mesélt.
Till Attila YouTube-műsorának, az Optima Zónának vendége volt Bochkor Gábor: a rádiós ekkor őszintén mesélt a magánéleti kudarcairól, illetve a dohányzásról való leszokásáról is. Utóbbira a lánya kérésére szánta rá magát, és immár nyolc hónapja nem gyújtott rá.

Pszichológus segítségével nézett szembe önmagával Bochkor Gábor 

Ha már eddig eljutottam, nem fogom elrontani

- mondta el Bochkor Gábor, aki ezután kitért arra, korábban fél évig járt pszichológushoz, mert egy szakítás után úgy érezte, nem érti, miért nem működnek a kapcsolatai.

Én úgy éreztem, hogy hibátlan vagyok, hogy igazam van. És nem állt össze az, amiket ő mondott

 – tette hozzá a rádiós, majd elmondta, a terápiás ülések során kénytelen volt szembenézni önmagával és a hibáival, ami alapvetően megváltoztatta a gondolkodásmódját.

Tudni akartam, mi van velem. Hogy ludas vagyok-e valamiben. Igen, ezt tudni akartam

– magyarázta el. 

A pszichológus segítségével jött rá a rádiós arra, a magánéleti kudarcok nem mindig a másik fél hibájából fakadnak, és hogy neki is felelősséget kell vállalnia a történtekért. Bochkor Gábor kiemelte, a terápia nemcsak lelki tűzoltásként szolgált, hanem hosszú távon is pozitív hatással volt rá, és bár jelenleg nem jár szakemberhez, a pszichológia továbbra is érdekli őt - szemlézte a Story.

 

 

