/Sokan elrontják - Ha azt akarod, hogy a levendula jövőre is virágozzon, ezt most kell megtenned

A levendula népszerű kerti növény, hiszen szemet gyönyörködtető és mediterrán hangulatot áraszt. Sokoldalúan felhasználható: illóolajat, kozmetikai szereket, szörpöket, lekvárokat készíthetünk belőle és még a rovarokat is elriasztja, ezért érdemes a konyhában, a gardróbban is tartani. A levendula gondozása egyszerű, de a metszés időzítése és módja meghatározza, hogyan fejlődik tovább. Ha a megfelelő pillanatban szeded le, akkor jövőre is tele lesz virággal.

Nem mindegy, mikorra időzíted a levendula metszését Fotó: Adam bartosik / Shutterstock

A levendula szüretelésének titka

A levendula szedésének legfontosabb szabálya, hogy nem szabad sem túl korán, sem túl későn levágni. A legjobb időpont az, amikor a virágok egy része már kinyílt, de a többség még bimbós. Ilyenkor a legmagasabb az illóolaj-tartalma, vagyis ekkor a legerősebb az illata és ekkor a legtartósabb szárítás után is. Ha túl korán vágod le, még nem fejlődtek ki teljesen a virágok, így kevesebb lesz a hozam és gyengébb az aromája is. Ha pedig túl későn, a növény már a magképzésre fordít energiát és jövőre jóval kevesebb virágot hozhat.

A levendula 3 éves korára hozza a legszebb virágait, így ha még fiatal a bokrod, Különösen figyelj oda az időzítésre.

Mikor szedd le?

A legmegfelelőbb időpont Magyarországon általában június közepe és vége között van. Az időjárás, a kert fekvése és az adott fajta is befolyásolja, de a legtöbb helyen most jött el az ideje a metszésnek. Ha azt látod, hogy a bimbók körülbelül fele már kinyílt, ne várj tovább. Ezzel a következő év virágzásáért is teszel.

A Balaton-felvidéken ilyenkor már javában zajlik a szüret, míg északabbra néhány nappal később indul be igazán a virágzás. Érdemes figyelni a bokrodat, nehogy elkéss.

Így metszd meg helyesen

A metszéshez használj tiszta, éles ollót vagy metszőollót. A levendula szárát ne túl magasan, de ne is a fás részhez közel vágd le. Az ideális vágás a zöld szárrészen történik, pár levél alá, de mindig hagyj rajta pár levélpárt, hogy a növény képes legyen újrahajtani. Soha ne vágj a fás, öreg részekbe, mert onnan a levendula már nem tud megújulni.