Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Rita, Júlia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ekkor kell aggódnod a prosztatád miatt

Ekkor kell aggódnod a prosztatád miatt

urológia
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 22. 09:45
prosztatamegnagyobbodásprosztataszűrésprosztatabetegségprosztatarák
A prosztata betegségei a férfiak egyik leggyakoribb egészségügyi problémáját jelentik – különösen 50 éves kor felett. A prosztata megnagyobbodása, gyulladása és rákos elfajulása eltérő tünetekkel és kezelési igénnyel jár, és a korai felismerés mindhárom esetben meghatározó.
Zedna Life
A szerző cikkei
  • A prosztata a férfiak húgyrendszerének kulcsfontosságú mirigye, amely 50 éves kor után rendszeresen megnagyobbodik.
  • A jóindulatú prosztata-megnagyobbodás és a prosztatarák eltérő tünetekkel és kezeléssel jár.
  • A leggyakoribb panaszok: gyenge vizeletelfolyás, gyakori vizelési inger, éjszakai ébredés vizelésre.
  • Az úgynevezett PSA-vizsgálat a prosztatarák szűrésének egyik eszköze, de önmagában nem elegendő a diagnózishoz.
  • A prosztatagyulladás – prostatitis – fiatalabb férfiakban is előfordul, és heves fájdalommal jár.
  • A tünetek megjelenésekor urológushoz kell fordulni – a halogatás rontja a kilátásokat.

A prosztatával kapcsolatos tünetek sok férfit zavarnak, mégsem fordulnak orvoshoz, mert kényelmetlennek érzik a vizsgálatot, vagy úgy vélik, a panaszok az öregedés természetes velejárói. Habár bizonyos mértékű változás természetes, a veszélyes határ felismerése életet menthet.

Prosztata bemutatása egy orvosi maketten egy orvosi rendelőben
A prosztata rendszeres ellenőrzése minden 50 év feletti férfinak ajánlott.
Fotó: R Photography Background /   shutterstock

A prosztata megnagyobbodása – mikor természetes és mikor aggasztó?

A prosztata egy dióméretű mirigy, amely a húgyhólyag alatt helyezkedik el, és körülveszi a húgycsövet. Feladata a spermiumok tápanyagokban gazdag folyadékkal való ellátása. 40-50 éves kortól szinte minden férfinál megkezdődik a prosztata fokozatos megnagyobbodása – ezt jóindulatú prosztata-megnagyobbodásnak, más nevén benignus prosztata-hiperpláziának (BPH) nevezzük.

A megnagyobbodott prosztata összeszorítja a húgycsövet, ami vizelési panaszokat okoz: gyenge vagy megszakadó vizeletelfolyást, nehézkes indítást, érzést, hogy a hólyag nem ürült ki teljesen, sűrűbb vizelési ingert és éjszakai ébredést a vizelésre. Ezek a tünetek önmagukban nem utalnak rákra, de kivizsgálást igényelnek.

Aggasztóbb jelek, amelyek haladéktalan urológiai vizsgálatot tesznek szükségessé, a teljes vizeletrekedés – amikor a vizelet egyáltalán nem tud eltávozni –, vér a vizeletben, heves fájdalom az alhason, az ágyékon vagy a hát alsó részén, illetve lázas állapot a vizelési panaszok mellett. Ezek akut állapotot jelezhetnek, amelyet sürgősen kezelni kell.

Prosztatarák – mikor kell szűrésre menni?

A prosztatarák a férfiak körében az egyik leggyakoribb daganatos betegség: Magyarországon évente több ezer új esetet diagnosztizálnak. A korai stádiumú prosztatarák sokszor tünetmentes: nem okoz vizelési panaszt, fájdalmat vagy más észrevehető jelet, ezért a szűrés különösen fontos. Előrehaladott állapotban megjelenhetnek bizonyos tünetek: csontfájdalmak – különösen a medencében, a gerincben és a combban –, fogyás, fáradtság, és vér a vizeletben vagy az ondóban.

A PSA-vizsgálat – a prosztata-specifikus antigén vérből mért szintje – az egyik leggyakrabban alkalmazott szűrési módszer, bár értelmezése nem egyszerű. Megemelkedett PSA-szint nem feltétlenül jelent rákot – jóindulatú megnagyobbodás, gyulladás vagy fertőzés szintén emelheti –, de alacsony szint sem zárja ki teljes biztonsággal a rák jelenlétét. Az 50 éves kor felett elvégzett PSA-vizsgálatot érdemes urológussal együtt értékelni, aki figyelembe veszi az életkort, a szint változásának ütemét és más kockázati tényezőket.

Fokozott kockázatú csoportba tartoznak azok, akiknek apjánál vagy fivérénél 65 éves kor előtt prosztatarákot diagnosztizáltak – náluk 40-45 éves kortól érdemes elkezdeni az éves PSA-ellenőrzést. Az afroamerikai és karibi férfiaknál szintén magasabb a prosztatarák kialakulásának kockázata, bár ez Magyarországon kisebb mértékben releváns tényező.

Prosztatagyulladás – a fiatalabbakat sem kíméli

A prosztatagyulladás – prostatitis – nem csak az idősebb korosztály betegsége: fiatal és középkorú férfiaknál is előfordulhat, és jellegzetes, heves tünetekkel jár. Az akut bakteriális prosztatagyulladás hirtelen kezdődik magas lázzal, hidegrázással és erős fájdalommal a medencében, az ágyékon, valamint a végbél tájékán, illetve fájdalmas és sűrű vizelési ingerrel. Ez sürgős orvosi ellátást igényel, de antibiotikummal jól kezelhető.

A krónikus prosztatagyulladás – amelynek egy részénél nem mutatható ki baktériumos eredet – tünetei enyhébbek, de tartósabbak: tompa fájdalom a medencében, a herezacskóban vagy a végbél körül, esetenként vizelési panaszok és szexuális diszkomfort. Ez az állapot nehezebben kezelhető, és sokszor hosszabb kezelési folyamatot igényel, amelybe gyulladáscsökkentők, izomlazítók és életmódbeli változtatások egyaránt beletartozhatnak.

A krónikus medencei fájdalom szindróma – amelyet korábban abakteriális prosztatagyulladásnak hívtak – szintén ide sorolható: a fájdalom valódi, és az életminőséget komolyan rontja, még ha a közvetlen bakteriális ok nem is mutatható ki. Ilyen esetben urológus, és szükség esetén fájdalomspecialista bevonása ajánlott.

Mikor és hova érdemes fordulni?

Bármilyen vizelési panasz, amely két hétnél tovább fennáll, urológusi vizsgálatot indokol. A vizsgálat – amely magában foglalja a végbélen keresztül végzett tapintásos prosztatavizsgálatot – gyors, fájdalommentes és rendkívül informatív. Az ódzkodás érthető, de az éveken át halogatott vizsgálat komoly kockázatot jelent.

Az éves urológiai ellenőrzés – PSA-vizsgálattal és fizikális vizsgálattal – 50 éves kortól minden férfinak ajánlott, fokozott kockázat esetén 40-45 éves kortól. A vizsgálat nemcsak a rák korai felismerésére alkalmas, hanem a jóindulatú megnagyobbodás diagnosztizálására is. Ilyen esetben a tünetek kezelése sokat javíthat az életminőségen, és megakadályozhatja a súlyosabb szövődmények kialakulását.

A késlekedés nélküli orvosi konzultáció az egyik legfontosabb döntés, amelyet egy férfi az egészsége érdekében megtehet. A prosztatával kapcsolatos betegségek nagy részénél a korai felismerés a sikeres kezelés alapfeltétele.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu