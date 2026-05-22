Ekkor kell aggódnod a prosztatád miatt

A prosztata a férfiak húgyrendszerének kulcsfontosságú mirigye, amely 50 éves kor után rendszeresen megnagyobbodik.

A jóindulatú prosztata-megnagyobbodás és a prosztatarák eltérő tünetekkel és kezeléssel jár.

A leggyakoribb panaszok: gyenge vizeletelfolyás, gyakori vizelési inger, éjszakai ébredés vizelésre.

Az úgynevezett PSA-vizsgálat a prosztatarák szűrésének egyik eszköze, de önmagában nem elegendő a diagnózishoz.

A prosztatagyulladás – prostatitis – fiatalabb férfiakban is előfordul, és heves fájdalommal jár.

A tünetek megjelenésekor urológushoz kell fordulni – a halogatás rontja a kilátásokat.

A prosztatával kapcsolatos tünetek sok férfit zavarnak, mégsem fordulnak orvoshoz, mert kényelmetlennek érzik a vizsgálatot, vagy úgy vélik, a panaszok az öregedés természetes velejárói. Habár bizonyos mértékű változás természetes, a veszélyes határ felismerése életet menthet.

A prosztata rendszeres ellenőrzése minden 50 év feletti férfinak ajánlott.

A prosztata megnagyobbodása – mikor természetes és mikor aggasztó?

A prosztata egy dióméretű mirigy, amely a húgyhólyag alatt helyezkedik el, és körülveszi a húgycsövet. Feladata a spermiumok tápanyagokban gazdag folyadékkal való ellátása. 40-50 éves kortól szinte minden férfinál megkezdődik a prosztata fokozatos megnagyobbodása – ezt jóindulatú prosztata-megnagyobbodásnak, más nevén benignus prosztata-hiperpláziának (BPH) nevezzük.

A megnagyobbodott prosztata összeszorítja a húgycsövet, ami vizelési panaszokat okoz: gyenge vagy megszakadó vizeletelfolyást, nehézkes indítást, érzést, hogy a hólyag nem ürült ki teljesen, sűrűbb vizelési ingert és éjszakai ébredést a vizelésre. Ezek a tünetek önmagukban nem utalnak rákra, de kivizsgálást igényelnek.

Aggasztóbb jelek, amelyek haladéktalan urológiai vizsgálatot tesznek szükségessé, a teljes vizeletrekedés – amikor a vizelet egyáltalán nem tud eltávozni –, vér a vizeletben, heves fájdalom az alhason, az ágyékon vagy a hát alsó részén, illetve lázas állapot a vizelési panaszok mellett. Ezek akut állapotot jelezhetnek, amelyet sürgősen kezelni kell.

Prosztatarák – mikor kell szűrésre menni?

A prosztatarák a férfiak körében az egyik leggyakoribb daganatos betegség: Magyarországon évente több ezer új esetet diagnosztizálnak. A korai stádiumú prosztatarák sokszor tünetmentes: nem okoz vizelési panaszt, fájdalmat vagy más észrevehető jelet, ezért a szűrés különösen fontos. Előrehaladott állapotban megjelenhetnek bizonyos tünetek: csontfájdalmak – különösen a medencében, a gerincben és a combban –, fogyás, fáradtság, és vér a vizeletben vagy az ondóban.