Ekkor kell aggódnod a prosztatád miatt

A prosztatával kapcsolatos tünetek sok férfit zavarnak, mégsem fordulnak orvoshoz, mert kényelmetlennek érzik a vizsgálatot, vagy úgy vélik, a panaszok az öregedés természetes velejárói. Habár bizonyos mértékű változás természetes, a veszélyes határ felismerése életet menthet.
A prosztata egy dióméretű mirigy, amely a húgyhólyag alatt helyezkedik el, és körülveszi a húgycsövet. Feladata a spermiumok tápanyagokban gazdag folyadékkal való ellátása. 40-50 éves kortól szinte minden férfinál megkezdődik a prosztata fokozatos megnagyobbodása – ezt jóindulatú prosztata-megnagyobbodásnak, más nevén benignus prosztata-hiperpláziának (BPH) nevezzük.
A megnagyobbodott prosztata összeszorítja a húgycsövet, ami vizelési panaszokat okoz: gyenge vagy megszakadó vizeletelfolyást, nehézkes indítást, érzést, hogy a hólyag nem ürült ki teljesen, sűrűbb vizelési ingert és éjszakai ébredést a vizelésre. Ezek a tünetek önmagukban nem utalnak rákra, de kivizsgálást igényelnek.
Aggasztóbb jelek, amelyek haladéktalan urológiai vizsgálatot tesznek szükségessé, a teljes vizeletrekedés – amikor a vizelet egyáltalán nem tud eltávozni –, vér a vizeletben, heves fájdalom az alhason, az ágyékon vagy a hát alsó részén, illetve lázas állapot a vizelési panaszok mellett. Ezek akut állapotot jelezhetnek, amelyet sürgősen kezelni kell.
A prosztatarák a férfiak körében az egyik leggyakoribb daganatos betegség: Magyarországon évente több ezer új esetet diagnosztizálnak. A korai stádiumú prosztatarák sokszor tünetmentes: nem okoz vizelési panaszt, fájdalmat vagy más észrevehető jelet, ezért a szűrés különösen fontos. Előrehaladott állapotban megjelenhetnek bizonyos tünetek: csontfájdalmak – különösen a medencében, a gerincben és a combban –, fogyás, fáradtság, és vér a vizeletben vagy az ondóban.
A PSA-vizsgálat – a prosztata-specifikus antigén vérből mért szintje – az egyik leggyakrabban alkalmazott szűrési módszer, bár értelmezése nem egyszerű. Megemelkedett PSA-szint nem feltétlenül jelent rákot – jóindulatú megnagyobbodás, gyulladás vagy fertőzés szintén emelheti –, de alacsony szint sem zárja ki teljes biztonsággal a rák jelenlétét. Az 50 éves kor felett elvégzett PSA-vizsgálatot érdemes urológussal együtt értékelni, aki figyelembe veszi az életkort, a szint változásának ütemét és más kockázati tényezőket.
Fokozott kockázatú csoportba tartoznak azok, akiknek apjánál vagy fivérénél 65 éves kor előtt prosztatarákot diagnosztizáltak – náluk 40-45 éves kortól érdemes elkezdeni az éves PSA-ellenőrzést. Az afroamerikai és karibi férfiaknál szintén magasabb a prosztatarák kialakulásának kockázata, bár ez Magyarországon kisebb mértékben releváns tényező.
A prosztatagyulladás – prostatitis – nem csak az idősebb korosztály betegsége: fiatal és középkorú férfiaknál is előfordulhat, és jellegzetes, heves tünetekkel jár. Az akut bakteriális prosztatagyulladás hirtelen kezdődik magas lázzal, hidegrázással és erős fájdalommal a medencében, az ágyékon, valamint a végbél tájékán, illetve fájdalmas és sűrű vizelési ingerrel. Ez sürgős orvosi ellátást igényel, de antibiotikummal jól kezelhető.
A krónikus prosztatagyulladás – amelynek egy részénél nem mutatható ki baktériumos eredet – tünetei enyhébbek, de tartósabbak: tompa fájdalom a medencében, a herezacskóban vagy a végbél körül, esetenként vizelési panaszok és szexuális diszkomfort. Ez az állapot nehezebben kezelhető, és sokszor hosszabb kezelési folyamatot igényel, amelybe gyulladáscsökkentők, izomlazítók és életmódbeli változtatások egyaránt beletartozhatnak.
A krónikus medencei fájdalom szindróma – amelyet korábban abakteriális prosztatagyulladásnak hívtak – szintén ide sorolható: a fájdalom valódi, és az életminőséget komolyan rontja, még ha a közvetlen bakteriális ok nem is mutatható ki. Ilyen esetben urológus, és szükség esetén fájdalomspecialista bevonása ajánlott.
Bármilyen vizelési panasz, amely két hétnél tovább fennáll, urológusi vizsgálatot indokol. A vizsgálat – amely magában foglalja a végbélen keresztül végzett tapintásos prosztatavizsgálatot – gyors, fájdalommentes és rendkívül informatív. Az ódzkodás érthető, de az éveken át halogatott vizsgálat komoly kockázatot jelent.
Az éves urológiai ellenőrzés – PSA-vizsgálattal és fizikális vizsgálattal – 50 éves kortól minden férfinak ajánlott, fokozott kockázat esetén 40-45 éves kortól. A vizsgálat nemcsak a rák korai felismerésére alkalmas, hanem a jóindulatú megnagyobbodás diagnosztizálására is. Ilyen esetben a tünetek kezelése sokat javíthat az életminőségen, és megakadályozhatja a súlyosabb szövődmények kialakulását.
A késlekedés nélküli orvosi konzultáció az egyik legfontosabb döntés, amelyet egy férfi az egészsége érdekében megtehet. A prosztatával kapcsolatos betegségek nagy részénél a korai felismerés a sikeres kezelés alapfeltétele.
