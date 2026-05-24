Ezzel az egyszerű trükkel virágba borulhat a leandered: a kertészek is csak erre esküsznek

A te leandered sem akar növekedni? Vagy fejlődik, de alig hoz pár virágot? Valószínűleg nem az öntözésnél vagy a tápoldatozásnál hibázol. A leander metszése lehet a megoldás – de nem mindegy, hogyan csinálod! Mutatjuk a pontos lépéseket!
A leander metszése elengedhetetlen lépés, ha szeretnéd, hogy valóban virágokban pompázzon a növényed. Visszavágás nélkül a leander megnyúlik, energiáját nem az új bimbók képzésére fordítja, hanem a hosszú, öreg hajtások fenntartására. A rendszeres karbantartással azonban elérheted, hogy bokrosodjon és színesedjen.
A leander metszésére a legjobb időszak a tavasz, még mielőtt a növény teljes erővel növekedésnek indulna. Ilyenkor jól látható, mely ágak sérültek, melyek száradtak el vagy gyengültek meg a hideg hónapok alatt. Először mindig ezeket a száraz, beteg vagy felkopaszodott hajtásokat kell eltávolítani a növényről.
Ha egy ág nagyon megnyúlt és alig van rajta levél, bátran vissza lehet vágni az utolsó elágazástól számított 10–15 centire. A bokrosabb, egészséges hajtásokat pedig elég pár centivel visszametszeni.
A kertészek az úgynevezett harmadoló metszést alkalmazzák, aminek lényege, hogy a növény minden második oldalhajtását erősebben, akár kétharmadáig visszavágják, míg a többit csak a felső egyharmadán rövidítik meg. Ettől a leander szellősebb lesz, de dús formája megmarad, és rengeteg új hajtást tud növeszteni, új, nagy virágokkal.
Vágd le az elnyílt virágokat! Ha az elvirágzott részeket rajta hagyod a növényen, a leander a magképzésre fog koncentrálni, amivel rengeteg energiát vesz el az új bimbóktól. Szinte mindenki megfeledkezik róla, pedig talán ez a legegyszerűbb trükk a folyamatos virágzáshoz, hiszen az elszáradt virágzatok rendszeres eltávolításával arra ösztönzöd a növényt, hogy újabb és újabb virágokat hajtson.
A leander átültetése: erről se feledkezz meg, ha egészséges növényt szeretnél
Ha nincs elég helye a leandernek, az akadályozhatja a virágzást, ezért ha a gyökerek már teljesen átszőtték a földet, fontos, hogy egy nagyobb cserépbe helyezd.
A fiatal példányokat általában 2 évente, az idősebb leandereket 4 évente ajánlott átültetni.
Bors-tipp: figyelj, hogy minden alkalommal csak egy-két mérettel nagyobb dézsát válassz! Ha pedig a leander már idősebb, elég nagyra nőtt, elegendő, ha a felső földréteget cseréled egy frissebb, tápanyagban gazdag közegre.
Nézd meg az alábbi videót is, hogy meseszép leandereid lehessenek:
Ezek a cikkek is hasznosak lehetnek a leander gondozásához:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.