Ezzel az egyszerű trükkel virágba borulhat a leandered: a kertészek is csak erre esküsznek

A te leandered sem akar növekedni? Vagy fejlődik, de alig hoz pár virágot? Valószínűleg nem az öntözésnél vagy a tápoldatozásnál hibázol. A leander metszése lehet a megoldás – de nem mindegy, hogyan csinálod! Mutatjuk a pontos lépéseket!

Ezek a leander metszésének legfontosabb szabályai! Ha jól csinálod, rengeteg új virággal ajándékoz meg!

Fotó: evrim ertik / GettyImages

A leander rendszeres metszés nélkül ritkábbá válik, és kevesebb virágot hoz.

A megfelelő visszavágás új hajtásokat és több virágot eredményez.

Ezzel a módszerrel elérheted, hogy tele legyen virágokkal.

A leander metszése: ezzel a kertésztrükkel ellepik majd a virágok

A leander metszése elengedhetetlen lépés, ha szeretnéd, hogy valóban virágokban pompázzon a növényed. Visszavágás nélkül a leander megnyúlik, energiáját nem az új bimbók képzésére fordítja, hanem a hosszú, öreg hajtások fenntartására. A rendszeres karbantartással azonban elérheted, hogy bokrosodjon és színesedjen.

A leander metszése tavasszal

A leander metszésére a legjobb időszak a tavasz, még mielőtt a növény teljes erővel növekedésnek indulna. Ilyenkor jól látható, mely ágak sérültek, melyek száradtak el vagy gyengültek meg a hideg hónapok alatt. Először mindig ezeket a száraz, beteg vagy felkopaszodott hajtásokat kell eltávolítani a növényről.

Ha egy ág nagyon megnyúlt és alig van rajta levél, bátran vissza lehet vágni az utolsó elágazástól számított 10–15 centire. A bokrosabb, egészséges hajtásokat pedig elég pár centivel visszametszeni.

A kertészek trükkje a virágzó leanderekhez

A kertészek az úgynevezett harmadoló metszést alkalmazzák, aminek lényege, hogy a növény minden második oldalhajtását erősebben, akár kétharmadáig visszavágják, míg a többit csak a felső egyharmadán rövidítik meg. Ettől a leander szellősebb lesz, de dús formája megmarad, és rengeteg új hajtást tud növeszteni, új, nagy virágokkal.

Mindig éles, tiszta metszőollóval dolgozz, és a vágást a levélcsomó vagy az elágazás felett ejtsd meg!

Fotó: Francisco Daniel C / Shutterstock

Ezzel a módszerrel is sokat tehetsz a leander virágzásáért:

Vágd le az elnyílt virágokat! Ha az elvirágzott részeket rajta hagyod a növényen, a leander a magképzésre fog koncentrálni, amivel rengeteg energiát vesz el az új bimbóktól. Szinte mindenki megfeledkezik róla, pedig talán ez a legegyszerűbb trükk a folyamatos virágzáshoz, hiszen az elszáradt virágzatok rendszeres eltávolításával arra ösztönzöd a növényt, hogy újabb és újabb virágokat hajtson.