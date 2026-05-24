Leander metszése utáni nagy rózsaszí virágok.

Ezzel az egyszerű trükkel virágba borulhat a leandered: a kertészek is csak erre esküsznek

Szeretnéd, hogy az egész kerted idén nyáron rózsaszínbe boruljon, és bőséges hajtásokkal hálálja meg a gondoskodást? Akkor most jól figyelj, mert eláruljuk a leander metszésének egyik legfontosabb titkát, amelytől a növény gyors növekedésbe és dúsabb virágzásba kezd! Ezt a trükköt még most érdemes bevetned!
A te leandered sem akar növekedni? Vagy fejlődik, de alig hoz pár virágot? Valószínűleg nem az öntözésnél vagy a tápoldatozásnál hibázol. A leander metszése lehet a megoldás – de nem mindegy, hogyan csinálod! Mutatjuk a pontos lépéseket!

Ezek a leander metszésének legfontosabb szabályai! Ha jól csinálod, rengeteg új virággal ajándékoz meg!
  • A leander rendszeres metszés nélkül ritkábbá válik, és kevesebb virágot hoz.
  • A megfelelő visszavágás új hajtásokat és több virágot eredményez.
  • Ezzel a módszerrel elérheted, hogy tele legyen virágokkal.

A leander metszése: ezzel a kertésztrükkel ellepik majd a virágok

A leander metszése elengedhetetlen lépés, ha szeretnéd, hogy valóban virágokban pompázzon a növényed. Visszavágás nélkül a leander megnyúlik, energiáját nem az új bimbók képzésére fordítja, hanem a hosszú, öreg hajtások fenntartására. A rendszeres karbantartással azonban elérheted, hogy bokrosodjon és színesedjen.

A leander metszése tavasszal

A leander metszésére a legjobb időszak a tavasz, még mielőtt a növény teljes erővel növekedésnek indulna. Ilyenkor jól látható, mely ágak sérültek, melyek száradtak el vagy gyengültek meg a hideg hónapok alatt. Először mindig ezeket a száraz, beteg vagy felkopaszodott hajtásokat kell eltávolítani a növényről.

Ha egy ág nagyon megnyúlt és alig van rajta levél, bátran vissza lehet vágni az utolsó elágazástól számított 10–15 centire. A bokrosabb, egészséges hajtásokat pedig elég pár centivel visszametszeni.

A kertészek trükkje a virágzó leanderekhez

A kertészek az úgynevezett harmadoló metszést alkalmazzák, aminek lényege, hogy a növény minden második oldalhajtását erősebben, akár kétharmadáig visszavágják, míg a többit csak a felső egyharmadán rövidítik meg. Ettől a leander szellősebb lesz, de dús formája megmarad, és rengeteg új hajtást tud növeszteni, új, nagy virágokkal.

Mindig éles, tiszta metszőollóval dolgozz, és a vágást a levélcsomó vagy az elágazás felett ejtsd meg!
Ezzel a módszerrel is sokat tehetsz a leander virágzásáért:

Vágd le az elnyílt virágokat! Ha az elvirágzott részeket rajta hagyod a növényen, a leander a magképzésre fog koncentrálni, amivel rengeteg energiát vesz el az új bimbóktól. Szinte mindenki megfeledkezik róla, pedig talán ez a legegyszerűbb trükk a folyamatos virágzáshoz, hiszen az elszáradt virágzatok rendszeres eltávolításával arra ösztönzöd a növényt, hogy újabb és újabb virágokat hajtson.

A leander átültetése: erről se feledkezz meg, ha egészséges növényt szeretnél

Ha nincs elég helye a leandernek, az akadályozhatja a virágzást, ezért ha a gyökerek már teljesen átszőtték a földet, fontos, hogy egy nagyobb cserépbe helyezd.

A fiatal példányokat általában 2 évente, az idősebb leandereket 4 évente ajánlott átültetni.

Bors-tipp: figyelj, hogy minden alkalommal csak egy-két mérettel nagyobb dézsát válassz! Ha pedig a leander már idősebb, elég nagyra nőtt, elegendő, ha a felső földréteget cseréled egy frissebb, tápanyagban gazdag közegre.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
