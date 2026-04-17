Elfagyott a leander? Ezzel a pofonegyszerű módszerrel új életet lehelhetsz a növénybe

Mutatjuk, honnan tudhatod, hogy kivirágzik-e még az elfagyott leandered! Ha szeretnéd, hogy idén is sok színes virággal díszítse a kertedet, ezeket a lépéseket feltétlenül követned kell!
A fagy első jelei a leveleken jelennek meg: elveszítik feszességüket, elszíneződnek, majd lehullanak. Bár ez ijesztő, nem feltétlenül végzetes a növényre nézve.
A valós állapotot a hajtások vizsgálata mutatja meg. Egy egyszerű módszerrel eldönthető, hogy az adott ág életben van-e még:
ha a kérget enyhén megkaparjuk, a belső szövet színe elárulja, mennyire károsodott az elfagyott leander. Ha zöldes színe van, a növény még életben van. Ha barna és száraz, már elhalt. A vizsgálatot több ponton is el kell végezni, mert egy növényen belül is eltérő lehet a károsodás mértéke.
Súlyosabb fagykár esetén a leander kérge felrepedhet, a hajtások pépessé válhatnak, vagy sötét foltok jelenhetnek meg rajtuk. Ezek már komolyabb károsodást jeleznek, de ilyenkor sem reménytelen még a helyzet, ha a gyökérzet még ép. Ezt onnan tudhatjuk, hogy az egészséges gyökér világos színű, rugalmas, és nem áraszt kellemetlen szagot.
A leander virágzása attól függ, mennyire sérült a növény. Ha a hajtások egy része életben maradt, és a regeneráció gyorsan megindul, akkor még ugyanabban az évben is hozhat csodaszép virágokat.
Más a helyzet, ha a fagykár miatt erősen vissza kell vágni, vagy csak a tő marad életben. Ilyenkor a leander elsősorban az új hajtások nevelésére fordítja az energiát, és a virágzás lehet, hogy csak a következő szezonban fog bekövetkezni.
Az egyik leggyakoribb hiba, ha azonnal megmetsszük az elfagyott növényt. A fagyott hajtások egy ideig védik a még élő részeket, ezért nem célszerű rögtön eltávolítani őket.
Ne felejtsd, a leander mérgező növény! Ha kisgyerek és/vagy kisállat van a háznál, mindig körültekintően helyezd el!
Az öntözést is érdemes ilyenkor visszafogni, hiszen a gyökérzet károsodott állapotban kevesebb vizet képes felvenni, a túlöntözés pedig további problémákat okozhat a leanderben.
A metszés ideje akkor jön el, amikor már nem fenyeget tartós fagy, és egyértelműen láthatóvá válik, mely részek maradtak életben. A visszavágás során az elhalt hajtásokat az egészséges szövetig kell eltávolítani.
Előfordulhat, hogy a növényt erősen vissza kell metszeni, de ez sem probléma, mert a leander jó regenerációs képességgel rendelkezik, és akár tőből is képes új hajtásokat hozni. A metszés után azonban időre van szüksége, hogy újra megerősödjön.
Amikor megjelennek az új hajtások, a növény már aktívan növekedésnek indul. Ilyenkor fokozatosan kell növelni az öntözés mértékét, és megkezdődhet a tápoldatozás is.
A fényviszonyokra is érdemes figyelni, mert a friss hajtások nagyon érzékenyek. Eleinte célszerű világos helyre, de nem közvetlen, tűző napsütésre helyezni a növényt. Később, amikor már megerősödött a leander, visszakerülhet a megszokott környezetébe.
Az alábbi videóban segítséget kapsz a leander metszéséhez:
