Elfagyott a leander? Ezzel a pofonegyszerű módszerrel új életet lehelhetsz a növénybe

Mutatjuk, honnan tudhatod, hogy kivirágzik-e még az elfagyott leandered! Ha szeretnéd, hogy idén is sok színes virággal díszítse a kertedet, ezeket a lépéseket feltétlenül követned kell!

Ezek az elfagyott leander gondozásának legfontosabb lépései!

A levelek károsodása még nem jelenti azt, hogy a növény elpusztult.

A hajtásokat és a gyökér állapotát kell ellenőrizni.

A korai metszés károkat okozhat a leanderben.

A regeneráció lassú, türelmet igényel.

A virágzás esélye a fagykár mértékétől függ.

Kivirágzik még az elfagyott leander? Így derítheted ki pillanatok alatt!

A fagy első jelei a leveleken jelennek meg: elveszítik feszességüket, elszíneződnek, majd lehullanak. Bár ez ijesztő, nem feltétlenül végzetes a növényre nézve.

A valós állapotot a hajtások vizsgálata mutatja meg. Egy egyszerű módszerrel eldönthető, hogy az adott ág életben van-e még:

ha a kérget enyhén megkaparjuk, a belső szövet színe elárulja, mennyire károsodott az elfagyott leander. Ha zöldes színe van, a növény még életben van. Ha barna és száraz, már elhalt. A vizsgálatot több ponton is el kell végezni, mert egy növényen belül is eltérő lehet a károsodás mértéke.

Súlyosabb fagykár esetén a leander kérge felrepedhet, a hajtások pépessé válhatnak, vagy sötét foltok jelenhetnek meg rajtuk. Ezek már komolyabb károsodást jeleznek, de ilyenkor sem reménytelen még a helyzet, ha a gyökérzet még ép. Ezt onnan tudhatjuk, hogy az egészséges gyökér világos színű, rugalmas, és nem áraszt kellemetlen szagot.

Mikor várható, hogy újra kivirágzik az elfagyott növény?

A leander virágzása attól függ, mennyire sérült a növény. Ha a hajtások egy része életben maradt, és a regeneráció gyorsan megindul, akkor még ugyanabban az évben is hozhat csodaszép virágokat.

Más a helyzet, ha a fagykár miatt erősen vissza kell vágni, vagy csak a tő marad életben. Ilyenkor a leander elsősorban az új hajtások nevelésére fordítja az energiát, és a virágzás lehet, hogy csak a következő szezonban fog bekövetkezni.

Mit kell tenni, ha elfagyott a leander?

Az egyik leggyakoribb hiba, ha azonnal megmetsszük az elfagyott növényt. A fagyott hajtások egy ideig védik a még élő részeket, ezért nem célszerű rögtön eltávolítani őket.