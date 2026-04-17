Újravirágzó elfagyott leander.

Elfagyott a leander? Ezzel a pofonegyszerű módszerrel új életet lehelhetsz a növénybe

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 17. 18:15
Barna levelek és puha hajtások? A hidegben elfagyott leander is megmenthető még, és akár újra virágba is borulhat, de csak akkor, ha ezeket a lépéseket követed! Cikkünkben most megmutatjuk, hogyan ellenőrizd, életben van-e még a növény, és mit tehetsz azért, hogy dús hajtásokat hozzon, amint kisüt a nap!
Ripszám Boglárka
Mutatjuk, honnan tudhatod, hogy kivirágzik-e még az elfagyott leandered! Ha szeretnéd, hogy idén is sok színes virággal díszítse a kertedet, ezeket a lépéseket feltétlenül követned kell!

Ezek az elfagyott leander gondozásának legfontosabb lépései!
  • A levelek károsodása még nem jelenti azt, hogy a növény elpusztult.
  • A hajtásokat és a gyökér állapotát kell ellenőrizni.
  • A korai metszés károkat okozhat a leanderben.
  • A regeneráció lassú, türelmet igényel.
  • A virágzás esélye a fagykár mértékétől függ.

Kivirágzik még az elfagyott leander? Így derítheted ki pillanatok alatt!

A fagy első jelei a leveleken jelennek meg: elveszítik feszességüket, elszíneződnek, majd lehullanak. Bár ez ijesztő, nem feltétlenül végzetes a növényre nézve.

A valós állapotot a hajtások vizsgálata mutatja meg. Egy egyszerű módszerrel eldönthető, hogy az adott ág életben van-e még:

ha a kérget enyhén megkaparjuk, a belső szövet színe elárulja, mennyire károsodott az elfagyott leander. Ha zöldes színe van, a növény még életben van. Ha barna és száraz, már elhalt. A vizsgálatot több ponton is el kell végezni, mert egy növényen belül is eltérő lehet a károsodás mértéke.

Súlyosabb fagykár esetén a leander kérge felrepedhet, a hajtások pépessé válhatnak, vagy sötét foltok jelenhetnek meg rajtuk. Ezek már komolyabb károsodást jeleznek, de ilyenkor sem reménytelen még a helyzet, ha a gyökérzet még ép. Ezt onnan tudhatjuk, hogy az egészséges gyökér világos színű, rugalmas, és nem áraszt kellemetlen szagot.

Mikor várható, hogy újra kivirágzik az elfagyott növény?

A leander virágzása attól függ, mennyire sérült a növény. Ha a hajtások egy része életben maradt, és a regeneráció gyorsan megindul, akkor még ugyanabban az évben is hozhat csodaszép virágokat.

Más a helyzet, ha a fagykár miatt erősen vissza kell vágni, vagy csak a tő marad életben. Ilyenkor a leander elsősorban az új hajtások nevelésére fordítja az energiát, és a virágzás lehet, hogy csak a következő szezonban fog bekövetkezni.

Mit kell tenni, ha elfagyott a leander?

Az egyik leggyakoribb hiba, ha azonnal megmetsszük az elfagyott növényt. A fagyott hajtások egy ideig védik a még élő részeket, ezért nem célszerű rögtön eltávolítani őket.

Ha a leander cserépben van, fontos, hogy fagymentes, de hűvös helyre kerüljön, mert a túl meleg környezet megzavarhatja a növényt a nyugalmi állapotában és a regenerációban.
Ne felejtsd, a leander mérgező növény! Ha kisgyerek és/vagy kisállat van a háznál, mindig körültekintően helyezd el!

Az öntözést is érdemes ilyenkor visszafogni, hiszen a gyökérzet károsodott állapotban kevesebb vizet képes felvenni, a túlöntözés pedig további problémákat okozhat a leanderben.

Az elfagyott leander metszése

A metszés ideje akkor jön el, amikor már nem fenyeget tartós fagy, és egyértelműen láthatóvá válik, mely részek maradtak életben. A visszavágás során az elhalt hajtásokat az egészséges szövetig kell eltávolítani.

Előfordulhat, hogy a növényt erősen vissza kell metszeni, de ez sem probléma, mert a leander jó regenerációs képességgel rendelkezik, és akár tőből is képes új hajtásokat hozni. A metszés után azonban időre van szüksége, hogy újra megerősödjön.

A türelem leandert terem
Az elfagyott növény gyakran csak hetekkel később, március végén vagy áprilisban mutatja az első életjeleket. Addig akár teljesen élettelennek tűnhet, de ez nem jelenti azt, hogy nem fog regenerálódni a melegebb szezonra.

Az elfagyott leander gondozása: plusz tippek, hogy újra virágozzon

Amikor megjelennek az új hajtások, a növény már aktívan növekedésnek indul. Ilyenkor fokozatosan kell növelni az öntözés mértékét, és megkezdődhet a tápoldatozás is.

A fényviszonyokra is érdemes figyelni, mert a friss hajtások nagyon érzékenyek. Eleinte célszerű világos helyre, de nem közvetlen, tűző napsütésre helyezni a növényt. Később, amikor már megerősödött a leander, visszakerülhet a megszokott környezetébe.

Az alábbi videóban segítséget kapsz a leander metszéséhez:

