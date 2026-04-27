Ettől az egyszerű, filléres trükktől ontani fogják a virágokat a leanderek

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 27. 11:45
Eláruljuk, hogyan varázsolhatsz mediterrán hangulatot a balkonodra egy egyszerű, filléres trükkel! Garantáltan mindenki Megcsodálja majd a leandereid, ráadásul a szépségük nem kerül plusz kiadásodba. Mutatjuk, mit tegyél!
Pópity Balázs
A legtöbb hobbikertész elköveti azt a hibát, hogy csak a drága csodaszerekben bízik, miközben a megoldás a konyhapulton hever. A leander ugyanis elég falánk növény, és ha nem jut hozzá a megfelelő tápanyagokhoz, nem hoz elég virágot és akár össze is éghet a tűző napon.  

Így fog kinézni a leanderünk, ha alkalmazzuk ezt a praktikát / Fotó: Piroschka
  • Nitrogén és foszfor tartalma valóságos doppingszerként hat a leanderek virágzási kedvére.
  • A benne lévő nitrogén felel a méregzöld levelekért és a dús lombozatért.
  • A lassú lebomlás miatt folyamatos tápanyagellátást biztosít a nyári hőségben.
  • Filléres megoldás amivel kiválthatod a mesterséges műtrágyák jelentős részét.

Nem kell méregdrága vegyszerekre költenünk, ha azt szeretnénk, hogy a teraszunk ékköve roskadozzon a virágoktól. Elég, ha a reggeli feketénk után megmaradt zaccot a növényünk alá tesszük. Bár sokan kukába dobják, valójában ez a konyhai hulladék nemcsak táplálja a növényt, de segít benntartani a nedvességet is a földben, ami életmentő lehet a kánikulai napokon a kedvenc virágod számára.

Így használjuk a kávézaccot a leander virágzásához

A legjobb módszer, ha a föld maximum 10 százalékát teszi ki a zacc, és azt is alaposan beleforgatjuk a talajba. Ha így teszünk, a föld nem tömörödik össze, és a víz is könnyen lejut a leander gyökereihez. A kávézaccos ápolás hatására a leanderünk napok alatt erőre fog kapni, és olyan virágzuhataggal fog megajándékozni, amitől a szomszédok belesárgulnak az irigységbe. A legfontosabb szabály, hogy soha ne nedvesen öntsük a földre, mert könnyen bepenészedhet. Előbb szárítsuk ki egy tálcán a napon, majd havonta egyszer-kétszer szórjunk két-három evőkanálnyit a tő köré. Egy kis kapálás, egy alapos locsolás, és kész is.

Ne adagoljuk túl

Bár a kávézacc csodákra képes, a mértékletesség itt is kulcsfontosságú. Ha túl sokat használunk belőle, túlságosan elsavasíthatjuk a földet, amivel a növényünk halálát is okozhatjuk. Az a jó, hogyha csak havi egyszer ismételjük meg. Ha így teszünk, még sokáig élvezhetjük a szomszédok irigykedő pillantásait.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
