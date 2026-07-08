„Mély lelki kötődést érzek egy férjes nő iránt, és elképesztő köztünk a szex – de inkább maradjak a hűséges, ám unalmas barátnőmmel?”

A férfi tanácskérő levelét azzal kezdi, hogy elmondja, viszonya van egy férjes asszonnyal, és ez a legizgalmasabb, legaddiktívabb élmény, amit valaha átélt. Közben azonban a barátnője mindig hűségesen vár rá...
Elmondása szerint utóbbi az a nő, akit a legtöbben igazi feleségnek való társnak tartanának. Biztos benne, hogy a szülei is imádnák, ha bemutatná nekik, ezért nem akarja elveszíteni.
A pénzügyi szektorban elért sikereim miatt könnyen ismerkedem nőkkel. De miután éveken át egyik kapcsolatból a másikba sodródtam, elegem lett abból, hogy az irodában rólam pletykálnak, vagy hogy olyan nőkkel randizzak az edzőteremből, akikkel a szakítás után is rendszeresen összefutok. Ezért inkább az interneten kezdtem ismerkedni, és két nővel is találkozgatni kezdtem, akik teljesen különböző világokból érkeztek
– magyarázta a férfi.
Arról is írt, hogy a barátnője 27 éves, csinos, és egy jótékonysági szervezetnél dolgozik. Emellett egy kedves, őszinte ember, és arra vár, hogy végre elköteleződjön mellette. A tanácskérő azonban valamiért habozik.
Állítása szerint a szexuális életük megszokott és unalmas. A barátnője szemérmes a szex terén, és bár igyekszik figyelmes lenni, attól tart, hogy idővel teljesen eltűnik a köztük lévő szikra…
Aztán ott van a másik nő: egy 36 éves, férjezett, kétgyermekes édesanya. Én 30 éves vagyok, és korábban még soha nem volt kapcsolatom nálam idősebb nővel, de a vonzalom azonnal kialakult közöttünk. Azt mondja, hogy a házassága gyakorlatilag véget ért, ezért velem találkozik szex miatt, ugyanakkor a gyerekek érdekében továbbra is a férjével marad.
A férfi szerint miután egy éjszakát együtt töltöttek a lakásán, teljesen a hatása alá került: a szex fantasztikus, a nő pedig szenvedélyes, odaadó, és pontosan tudja, hogyan hozza őt lázba. Mély lelki kötődést érez iránta, és alig várja az üzeneteit.
Végül kitért arra is, hogy barátnője eközben végig hűséges volt hozzá, ő pedig egyre rosszabbul érzi magam amiatt, ahogyan bánik vele.
Véget vessek a kapcsolatomnak a „jó lánnyal”, hogy egy férjes nőt üldözzek, aki valószínűleg sosem hagyja el a férjét és a gyerekeit? Vagy elégedjek meg egy biztonságos, de unalmas jövővel egy olyan nő mellett, aki annyi szempontból tökéletesnek tűnik, mégsem lobbantja lángra az érzéseimet?
– zárta levelét.
A férfi segítségére pedig a The Sun elismert tanácsadója sietett, aki elmondta, hogy ez a történet úgy hangzik, hogy valójában egyik nő sem illik hozzá igazán. Deidre szerint a férfi már most azt feltételezi, hogy a barátnője iránti vonzalma idővel elhalványul, és ha továbbra is így gondolkodik, az könnyen önbeteljesítő jóslattá válhat. Tisztességesebb lenne, ha most őszintén elmondaná neki, mit érzel, mielőtt még azt hinné, hogy ő számára az igazi.
Ha valóban beleszerettél a férjes nőbe, mondd meg neki egyértelműen, hogy komolyan gondolod a kapcsolatot, de szabd meg, meddig vagy hajlandó várni arra, hogy lezárja a házasságát. Így kiderülhet, valóban olyan üres és működésképtelen-e a házassága, mint állítja. Ugyanakkor alaposan gondold át a helyzetet. Valóban készen állsz arra, hogy elköteleződj valaki mellett, akit eddig lényegében csak szexuális kapcsolatban ismertél meg, és akihez egy kész család is tartozik? Ők együtt alkotnak egy csomagot
– fogalmazott a szakértő.
Végezetül pedig elmondta, hogy ha pedig a viszony mégis kudarcba fullad, tekintsen rá tanulságként – és a jövőben kerülje a férjes nőkkel folytatott kapcsolatokat – írja a The Sun.
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