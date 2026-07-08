A férfi tanácskérő levelét azzal kezdi, hogy elmondja, viszonya van egy férjes asszonnyal, és ez a legizgalmasabb, legaddiktívabb élmény, amit valaha átélt. Közben azonban a barátnője mindig hűségesen vár rá...

gy férfi nem tud dönteni: inkább maradjon hűséges és unalmas barátnőjével, vagy a férjes szeretőjét válassza

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„Mély lelki kötődést érzek egy férjes nő iránt, és elképesztő köztünk a szex – de inkább maradjak a hűséges, ám unalmas barátnőmmel?”

Elmondása szerint utóbbi az a nő, akit a legtöbben igazi feleségnek való társnak tartanának. Biztos benne, hogy a szülei is imádnák, ha bemutatná nekik, ezért nem akarja elveszíteni.

A pénzügyi szektorban elért sikereim miatt könnyen ismerkedem nőkkel. De miután éveken át egyik kapcsolatból a másikba sodródtam, elegem lett abból, hogy az irodában rólam pletykálnak, vagy hogy olyan nőkkel randizzak az edzőteremből, akikkel a szakítás után is rendszeresen összefutok. Ezért inkább az interneten kezdtem ismerkedni, és két nővel is találkozgatni kezdtem, akik teljesen különböző világokból érkeztek

– magyarázta a férfi.

Arról is írt, hogy a barátnője 27 éves, csinos, és egy jótékonysági szervezetnél dolgozik. Emellett egy kedves, őszinte ember, és arra vár, hogy végre elköteleződjön mellette. A tanácskérő azonban valamiért habozik.

Állítása szerint a szexuális életük megszokott és unalmas. A barátnője szemérmes a szex terén, és bár igyekszik figyelmes lenni, attól tart, hogy idővel teljesen eltűnik a köztük lévő szikra…

Aztán ott van a másik nő: egy 36 éves, férjezett, kétgyermekes édesanya. Én 30 éves vagyok, és korábban még soha nem volt kapcsolatom nálam idősebb nővel, de a vonzalom azonnal kialakult közöttünk. Azt mondja, hogy a házassága gyakorlatilag véget ért, ezért velem találkozik szex miatt, ugyanakkor a gyerekek érdekében továbbra is a férjével marad.

A férfi szerint miután egy éjszakát együtt töltöttek a lakásán, teljesen a hatása alá került: a szex fantasztikus, a nő pedig szenvedélyes, odaadó, és pontosan tudja, hogyan hozza őt lázba. Mély lelki kötődést érez iránta, és alig várja az üzeneteit.