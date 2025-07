Leander szaporítása: így varázsolj egyetlen ágból egy egész cserepet – Kertészek is titkolják ezt a trükköt

A nyár egyik legkedveltebb növénye, balkonon és a kertben is imádjuk. Leanderből sosem elég. Miért érnéd be egyel, ha könnyedén szaporíthatod? Most eláruljuk, hogyan, olvass tovább!

Vágólapra másolva!

A leander igazi mediterrán hangulatot kölcsönöz a teraszodnak vagy a kertednek. Rózsaszín, piros, fehér vagy sárga virágai akkor is megmelengetik a szíved, ha a kinti időjárás nem éppen felhőtlen. Hogy a csodás virágokból legyen bőven, nem kell mást tenned, mint megismerni a növény szaporításának trükkjeit. Eláruljuk, hogyan lehet egyetlen ágból egy egész cserepet nevelni! Olvass tovább! Mutatjuk, hogyan varázsolj egyetlen leanderágból egész cserepet – még a kertészek is titkolják ezt a trükköt

Fotó: For your inspiration / Shutterstock Leander szaporítás lépésről lépésre Hajtásról szaporítás: a legegyszerűbb módszer Ha már van egy szép, egészséges leandered, akkor azzal kezdjük, amit a legkönnyebb beszerezni: a hajtásokat. Késő tavasztól nyár közepéig nyugodtan levághatsz 10-15 centis ágakat a növényről. Legyenek félfásak, vagyis se nem teljesen puhák, ezek pont ideálisak gyökeresedéshez. Fontos, hogy a levágott hajtásokon maradjon legalább négy-öt egészséges rügy, és az alsó leveleket szedd le, mert ha sok levél marad rajta, nehezebben indul meg a gyökeresedés. Vízben vagy földben? Mindkettő működik! Most jöhet a varázslat: a hajtásokat teheted egy pohár vízbe, vagy közvetlenül virágföldbe is. A vízben való gyökereztetés nagy előnye, hogy a folyamat jól nyomon követhető, láthatod, mikor indul meg a gyökér. Viszont naponta cseréld a vizet, hogy ne kezdjen rohadni a leandered az állott vízben! Ha földbe teszed a hajtást, egy kis fóliával vagy átlátszó zacskóval érdemes letakarni, hogy megőrizze a páratartalmat. Olyan helyre tedd, ahol napfény éri, de nem éri közvetlen, erős tűző nap, mert az megégetheti a leveleket. A gyökereknek viszont fontos a fény. A leander akkor hoz sok virágot, ha évente kétszer szerves trágyával gondozod

Fotó: Piroschka / Shutterstock Mennyi időbe telik míg gyökeret ereszt a leander? Nem kell sokat várni, nagyjából két-három hét alatt megindulnak a gyökerek. Ha vízben csinálod, ezt látni fogod, ha földbe ültetted, akkor óvatosan húzd meg az ág végét: ha ellenállást érzel, már gyökeresedett. Ekkor átültetheted egy nagyobb cserépbe, és élvezheted, ahogy a növényed szépen fejlődik. Leander szaporítása magról Ha pedig még izgalmasabb kihívásra vágysz, a leander magról való nevelése is remek lehetőség. A magokat tavasszal vetheted el, egy laza, jó vízáteresztő virágföldbe. Egy-két hét alatt kelnek ki a kis palánták, és ha odafigyelsz a megfelelő páratartalomra és fényre, néhány hónap alatt akár virágot is hozhatnak.

Érdemes leszedni az elhalt virágokat. Viszont ha magról akarunk szaporítani, pár magtokot érdemes meghagyni.

Fotó: OlivDesign / Shutterstock A kedvenc balkonnövényünk szaporítása nem nagy ördöngösség és a végeredmény, az új, saját nevelésű növények felett érzett öröm, igazán megéri a ráfordított időt és energiát. Ha eddig azt hitted, hogy csak profi kertészeknek való, akkor próbáld ki te is – meglátod, mennyire elégedett leszel, amikor egyetlen ágból egy egész cserépnyi szépség fakad! Szóval, kapd elő az ollót, és kezdj neki a leander szaporításnak! A nyárnak még nincs vége, és a leanderek még sokáig ragyoghatnak a teraszodon! Ha jobban elmerülnél a növénygondozás világában, az alábbi cikkeinket se hagyd ki: