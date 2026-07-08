A Netflix sztárja hátborzongató titkot árult el kísértetjárta otthonáról: rémisztő dolgokat tapasztalt

Carla Gugino hosszú évek óta Hollywood egyik legismertebb horrorfilmes színésznője, most azonban nem egy forgatásról, hanem saját életének egyik legijesztőbb élményéről mesélt. A Netflix sztár szerint Los Angeles-i házában olyan megmagyarázhatatlan jelenségeket tapasztalt, amelyekre máig nem talál magyarázatot.

Carla Gugino hisz a szellemek létezésében (Fotó: Sonia Moskowitz Gordon/Northfoto)

Carla Gugino paranormális élményeiről vallott

paranormális élményeiről vallott A Netflix sztárja Los Angeles-i otthonában hátborzongató dolgokat tapasztalt: maguktól elmozduló bútorok és árnyalakok is megjelentek nála

sztárja Los Angeles-i otthonában hátborzongató dolgokat tapasztalt: maguktól elmozduló bútorok és árnyalakok is megjelentek nála A színésznő új filmje, a Lockbox népszerűsítése közben emlékezett vissza az ijesztő élményeire.

Carla Gugino hátborzongató titkot árult el kísértetjárta otthonáról

Carla Gugino új filmjének, a Lockboxnak a bemutatója kapcsán adott interjút, amelyben meglepő őszinteséggel beszélt egy saját paranormális élményéről. Bár hangsúlyozta, hogy alapvetően nem tartja magát olyan embernek, aki minden különös jelenség mögött szellemeket lát, azt mondta, bizonyos történésekre a mai napig nem tud ésszerű magyarázatot adni.

Önmagában nem hiszek a szellemekben, de ha azt kérdezné tőlem, hogy szerintem léteznek-e, azt mondanám, hogy feltétlenül.

A Netflix sztárja felidézte, hogy évekkel ezelőtt egy régi, spanyol stílusban épült Los Angeles-i házban lakott, ahol egymás után történtek a furcsaságok. Elmondása szerint rendszeresen olyan hangokat hallott, mintha nehéz bútorokat húznának végig a padlón, pedig senki nem tartózkodott a házban. Máskor pedig árnyékszerű alakokat vélt látni a szeme sarkából, amelyek eltűntek, mire odafordult.

Carla Gugino A Hill-ház szelleme című sorozat forgatása alatt is tapasztalt paranormális dolgokat (Fotó: O'Connor/Northfoto)

A Hill-ház szelleme forgatásán is történtek furcsaságok

Érdekes módon nem a Los Angeles-i ház volt az egyetlen hely, ahol különös élmények érték. Carla Gugino A Hill-ház szelleme forgatásakor Atlantában egy olyan épületben lakott, amely korábban rendőrőrs volt. Az ott töltött éjszakák alatt szintén megmagyarázhatatlan jelenségeket tapasztalt. A színésznő eleinte arra gyanakodott, hogy csupán a horrorforgatás hangulata és a szerepre való koncentrálás játszik az idegeivel. Ahogy azonban egyre többet tudott meg az épület múltjáról, már nem volt benne biztos, hogy pusztán a képzelete működött túl aktívan.