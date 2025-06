/Sárgul a levele, kókad a virága? Ezzel a trükkel gyerekjáték lesz a leander gondozása

A leander gondozása egyszerűbb, mint hinnéd. A növény bírja a tűző napot, hosszan virágzik, és egy kis odafigyeléssel egészen káprázatos látványt tud nyújtani. Nálunk leggyakrabban erkélyen vagy teraszon lehet találkozni vele. Sokan panaszkodnak, hogy hiába locsolják, alig hoz virágot vagy csak kókad és messze van attól a dús, virágzó bokortól, amit az ember elképzelt. Pedig a leander nem különösebben kényes növény, csak ismerni kell, mikor mire van szüksége.

Ezzel a trükkel gyerekjáték lesz a leander gondozása.

Fotó: Bús Csaba / Petőfi Népe

A leander gondozása nem bonyolult: csak ezt a trükköt kell alkalmaznod

Napfényből sosem elég

A leander igazi napimádó. Nem elég, ha csak világos helyre teszed, ahhoz, hogy gazdagon virágozzon, napsütésre van szüksége. Árnyékban vagy félárnyékban ritkán virágzik, vagy a bimbók még kinyílás előtt lehullanak. Ha teheted, keress neki olyan helyet, ahol reggeltől késő délutánig éri a napfény. Déli fekvésű terasz vagy világos, védett kerti szeglet ideális választás lehet. Ha tavasszal kerül ki a szabadba, fokozatosan szoktasd hozzá a naphoz, nehogy hirtelen megégjenek a levelei.

Cserép vagy kert?

A cserepes növényt ősszel be lehet vinni védett helyre, így elkerülheted a fagyást, ami akár végzetes is lehet a számára. Arra viszont figyelj, hogy a cserép ne legyen túl kicsi, mert az visszafogja a növekedést és a virágzást is. Ahogy nő a leander, érdemes egyre nagyobb dézsába ültetni és tavasszal friss földréteget adni neki.

Fotó: Bús Csaba / Petőfi Népe

Így öntözd megfelelően

Tavasztól őszig a leander sok vizet igényel, különösen a virágzás előtti időszakban. A legnagyobb hiba, amit gyakran elkövetnek, hogy nem rendszeresen locsolják, így a növény kiszárad a bimbóképződés idején. Erre a leander úgy reagál, hogy ledobálja a bimbókat, és a virágzás elmarad. A földje legyen laza, jó vízáteresztő képességű. Ha a víz pang a gyökerek között, az könnyen gyökérrothadáshoz vezethet. Keverhetsz a virágföldhöz perlitet vagy durva

homokot, így elkerülheted a túlöntözés káros hatásait. A föld legyen mindig enyhén nedves, de soha ne tocsogjon. Ha a felszín már száraz, bátran locsold meg, de ne öntözd túl. Ősszel, ahogy csökken a hőmérséklet, fokozatosan csökkentsd az öntözések gyakoriságát is. Télen, ha hűvös, világos helyen telelteted, csak ritkán, minimális vízre lesz szüksége.