Bármilyen nehézségeken is mentünk keresztül, különösen, ha azok a pénzügyeinkkel kapcsolatosak, a Neptunusz retrográd időszakának egyik legfontosabb üzenete az, hogy ezek nem tartanak örökké. Nem vagyunk egyedül a küzdelmeinkkel. Hacsak nincs teljesen stabil és biztos jövedelmed, a pénzügyi stressz manapság szinte mindennapos jelenség. A jó hír az, hogy ez valóban csak egy átmeneti időszak – különösen, ha az alábbi csillagjegyek egyikéhez tartozol. Már látszik a fény az alagút végén, és ismét van ok a reményre. Nem ragadsz örökre ebben a helyzetben: végre elkezdhetsz kilábalni ebből a nehéz időszakból.

Te is köztük vagy? Ez a 3 csillagjegy mától kőgazdag lehet

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Megnyílnak a pénzcsapok: hihetetlen anyagi sikert hoz a Neptunusz ennek a 3 csillagjegynek

1. Halak

Volt idő az életedben, amikor egyáltalán nem érdekelt a pénz, mert úgy gondoltad, hogy valóban minden rossz gyökere. Aztán egy nap minden megváltozott. Maga a pénz nem gonosz, még ha képes is kapzsiságot szülni. Mivel azonban te nem vagy kapzsi, lehet, hogy a bőség mégsem olyan rossz dolog.

Kedden, a Neptunusz retrográd mozgásának hatására megváltozik a pénzhez való hozzáállásod, és ezzel együtt a pénzügyeid is kedvező fordulatot vehetnek. A pozitív szemlélet sokat számít, de még fontosabb, hogy aktívan tegyél a bevételeid növeléséért.

Most végleg magad mögött hagyhatod azt a gondolkodásmódot, amely eddig a hiányérzethez és a szűkösség tudatához kötött. Rájössz, hogy neked is jár az esély arra, hogy megszabadulj ezektől a nehézségektől, és bátran elindulsz a megérdemelt anyagi siker felé.