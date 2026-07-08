Sokkoló támadás: otthonában mészárolta le volt barátja a népszerű sztárt – édesapja túl későn érkezett

Ana Karoline de Sousa Rocha, aki az interneten Karol Belchior néven volt ismert, szombat hajnalban (július 4-én) vesztette életét a brazíliai Ceará állam Nagy-Fortaleza régiójához tartozó Horizonte város Diadema nevű városrészében. Az influenszer brutális gyilkossága megrázta a brazil közösségi médiát, ahol több mint 500 000 követőt szerzett.

Sokkoló támadás: otthonában mészárolta le volt barátja a népszerű influenszert

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Sokkoló támadás: otthonában mészárolta le volt barátja a népszerű influenszert

Karol, aki egy edzőterem recepciósaként is dolgozott, a beszámolók szerint mindössze néhány nappal a támadás előtt vetett véget kapcsolatának a 26 éves Francisco Jardsonnal. Péntek este (július 3-án) egy helyi buliba ment a Queimadas nevű területen. A nő feltételezett volt barátja állítólag észrevette őt a rendezvényen, és féltékenységi roham fogta el. Ahelyett azonban, hogy ott szembesítette volna, a vádak szerint a nő otthonához hajtott, és ott várakozott rá.

A rendőrség szerint a férfi lesben várhatott a háznál, amíg a nő haza nem ért. A beszámolók szerint amikor Karol hazatért a buliból, a férfi a házban rátámadt, és többször megszúrta. Úgy tudni, hogy az édesapja meghallotta a dulakodás zaját, azonnal a segítségére sietett, és még életben eljuttatta egy közeli egészségügyi intézménybe. Sérülései azonban olyan súlyosak voltak, hogy röviddel a kórházba érkezése után meghalt.