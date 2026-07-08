Sokkoló támadás: otthonában mészárolta le volt barátja a népszerű sztárt – édesapja túl későn érkezett

Ana Karoline de Sousa Rocha, aki az interneten Karol Belchior néven volt ismert, szombat hajnalban (július 4-én) vesztette életét a brazíliai Ceará állam Nagy-Fortaleza régiójához tartozó Horizonte város Diadema nevű városrészében. Az influenszer brutális gyilkossága megrázta a brazil közösségi médiát, ahol több mint 500 000 követőt szerzett.
Karol, aki egy edzőterem recepciósaként is dolgozott, a beszámolók szerint mindössze néhány nappal a támadás előtt vetett véget kapcsolatának a 26 éves Francisco Jardsonnal. Péntek este (július 3-án) egy helyi buliba ment a Queimadas nevű területen. A nő feltételezett volt barátja állítólag észrevette őt a rendezvényen, és féltékenységi roham fogta el. Ahelyett azonban, hogy ott szembesítette volna, a vádak szerint a nő otthonához hajtott, és ott várakozott rá.
A rendőrség szerint a férfi lesben várhatott a háznál, amíg a nő haza nem ért. A beszámolók szerint amikor Karol hazatért a buliból, a férfi a házban rátámadt, és többször megszúrta. Úgy tudni, hogy az édesapja meghallotta a dulakodás zaját, azonnal a segítségére sietett, és még életben eljuttatta egy közeli egészségügyi intézménybe. Sérülései azonban olyan súlyosak voltak, hogy röviddel a kórházba érkezése után meghalt.
A gyanúsított a jelentések szerint elmenekült a helyszínről, majd néhány órával később önként feladta magát a horizontéi polgári rendőrségen. Ezt követően a Ceará állami katonai rendőrség őrizetbe vette, és nőgyilkosság gyanúja miatt nyomoznak ellene.
A The Sun beszámolója szerint Karol utolsó, péntek esti közösségimédia-bejegyzései azt mutatták, hogy részt vett egy rendezvényen. Az elmúlt napokban a kapcsolatokról és a szakításokról is posztolt, többek között ezt írva:
Már mindent én fizetek magamnak, egyedül is boldogulok. Ha nem azért van mellettem, hogy megvédjen, szeretetet adjon, kényeztessen és tiszteljen, akkor minek kellene nekem egy férfi?
– írta Karol.
A Daily Star szerint az influenszer egy kisfiút hagyott hátra.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.