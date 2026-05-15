Kutyája mentette meg a rákos gazdi életét: kiszagolta a tacskó a súlyos betegséget

Meg Jones eleinte nem gondolta, hogy komoly baja lehet. A 26 éves, Manchesterben élő nő különös tüneteket tapasztalt: éjszakai izzadás gyötörte, fájt a lába, és minimális alkohol fogyasztása is teljesen a fejébe szállt. Állítása szerint elsőnek a tacskója érezte meg, hogy nagy a baj. Később a félelem beigazolódott: rákot diagnosztizáltak nála.

A fiatal nő először tompa fájdalmat érzett a bal lábában, ezért orvoshoz fordult, ahol isiásszal diagnosztizálták. A tünetei azonban egyre súlyosabbra fordultak.

Egyre rosszabb lett, közben pedig folyamatosan új, furcsa tünetek jelentkeztek. Éreztem, hogy valami nincs rendben

– mondta el Meg, aki ezután vér ízét érezte a szájában, viszkető kiütések jelentek meg a testén, és az éjszakai izzadás is rendkívül erős lett, mialatt az alkoholra is szokatlanul reagált.

Másfél ital után nagyon furcsán éreztem magam. Nem egyszerű ittasság volt, hanem valami egészen más. Másnap pedig borzalmasan éreztem magam

– mesélte el a nő.

Kutyája megérezte a rákot

A legkülönösebb mégis kutyája, Samson viselkedése volt. A négyéves tacskó korábban inkább távolságtartó természetű volt, Meg betegsége alatt azonban szinte folyamatosan rajta akart feküdni.

Ha ledőltem a kanapéra, nem mellém feküdt le, hanem rám. Állandóan rajtam vagy közvetlenül mellettem akart lenni. A páromnak sokszor le kellett szednie rólam, mert már egy pillanatra sem hagyott békén

– idézte fel Meg.

A fordulópont akkor következett be, amikor újabb kiütések jelentek meg a nő lábán. Ekkor ismét vizsgálatok következtek, amelyek végül kimutatták az akut leukémiát. A diagnózis sokkolta Meget, ugyanakkor minden összeállt számára.

Amikor megtudtuk, mi a baj, minden hirtelen értelmet nyert. A kórházban azt mondták, hogy az állatok gyakran megérzik a daganatos betegségeket. Mivel a vérrák az egész testben jelen van, biztosak voltak benne, hogy Samson is érzékelte

– árulta el a fiatal nő.

Meg ez követően kemoterápiát kapott, majd 2024 őszére remisszióba került. A betegsége azonban később visszatért, ezért újabb kezelésekre volt szüksége. Végül CAR T-sejtes terápián esett át, amellyel sikerült legyőznie a rákot. Bár ma már rákmentes, a kezelések nyomai továbbra is megnehezítik a mindennapjait.

Néha elveszítem a gondolatmenetemet vagy nem jutnak eszembe szavak. Nagyon nehéz alkalmazkodni ahhoz, milyen lett az életem a kezelések után

– vallotta be.