Részegen tört be egy bécsi boltba a magyar férfi - végül bent elaludt

Szokatlan jelenet fogadta egy bécsi szupermarket dolgozóját szerda hajnalban, amikor megérkezett munkahelyére. Az üzletben ugyanis egy alvó magyar férfira bukkant, aki a gyanú szerint nem sokkal korábban tört be az épületbe.

Betört majd azonnal elaludt a magyar férfi.

Elaludt a magyar betörő

Az eset a bécsi Landstraße városrészben történt. Az osztrák ORF beszámolója szerint a 22 éves magyar férfi betörte a szupermarket automata tolóajtaját, majd bejutott az üzletbe. Odabent magához vett egy alkoholos italt, amit el is fogyasztott, később azonban egyszerűen elaludt a boltban. A férfit végül az egyik alkalmazott fedezte fel a reggeli műszakkezdéskor. A dolgozó reggel 5 óra 45 perc körül értesítette a rendőrséget, akik a helyszínre érkezve intézkedtek az ügyben.

A történteket az üzlet biztonsági kamerái is rögzítették. A felvételek és a nyomozás alapján ráadásul az is kiderült, hogy nem ez volt az első alkalom, hogy a férfi ugyanabba az üzletbe tört be. A hatóságok szerint három nappal korábban már egyszer behatolt ugyanebbe a szupermarketbe. Az ügy további vizsgálatát a Bécsi Állami Bűnügyi Rendőrség Központi/Keleti részlege vette át, írja a VAOL.