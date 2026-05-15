Már nem titok, Dzsudzsák Balázs túl van a megható búcsún

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 15. 14:15
Úgy tűnik, eldőlt Sergio Navarro sorsa. Dzsudzsák Balázsék csütörtökön búcsúztak el a DVSC vezetőedzőjétől.

A Debreceni VSC körül egyre több a pletyka, és úgy tűnik, már csak idő kérdése Sergio Navarro távozásának bejelentése. A Haon értesülései szerint a spanyol tréner a szezon végén elhagyja a Loki kispadját, ráadásul a játékosok – köztük Dzsudzsák Balázs – állítólag már el is búcsúztak tőle az öltözőben.

Dzsudzsák Balázsék csütörtökön búcsúztak el a DVSC vezetőedzőjétől, Sergio Navarrotól / Fotó: Czinege Melinda

 Dzsudzsák Balázs is elköszönt az edzőtől

„Az elmúlt hetekben többször foglalkoztunk vele, hogy Sergio Navarro valószínűsíthetően távozhat a Debreceni VSC-től. A spanyol vezetőedző helyére több portál is azt írta, Nuno Campos (Zalaegerszeg) lehet a befutó, ám ettől még távol állnak a felek. Mindenekelőtt még egy komoly feladat vár a DVSC szombaton az Újpest elleni bajnokin, de portálunk úgy értesült, ez lesz a hispán tréner utolsó meccse a piros-fehérek kispadján”

– olvasható a haon.hu-n. A cikk hozzátette:

Információink szerint a csütörtöki edzésen Sergio Navarro és a szakmai stáb elköszönt a DVSC játékosaitól, így az Újpest elleni idényzáró lesz a spanyol tréner utolsó debreceni meccse, amelyet a klub vezetőedzőjeként tölt a kispadon.

 

Dobogós lehet a Debrecen

A DVSC az utolsó fordulóban azt az Újpestet fogadja, amely legutóbb megalázó, 5–0-s vereségbe szaladt bele a Ferencváros ellen. A Loki jelenleg ugyanannyi ponttal áll, mint a Paks, és a negyedik helyről várja a zárást, ami Konferencia-liga-indulást érne. A mögötte loholó Zalaegerszeg kétpontos hátrányban van, ráadásul a Fradi ellen játszik, így Sergio Navarro csapatának minden esélye megvan arra, hogy megtartsa nemzetközi kupaszereplést érő helyét — sőt, egy kedvező forgatókönyv esetén még a dobogó sem elérhetetlen.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
