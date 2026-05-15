Már nem titok, Dzsudzsák Balázs túl van a megható búcsún

A Debreceni VSC körül egyre több a pletyka, és úgy tűnik, már csak idő kérdése Sergio Navarro távozásának bejelentése. A Haon értesülései szerint a spanyol tréner a szezon végén elhagyja a Loki kispadját, ráadásul a játékosok – köztük Dzsudzsák Balázs – állítólag már el is búcsúztak tőle az öltözőben.

Dzsudzsák Balázsék csütörtökön búcsúztak el a DVSC vezetőedzőjétől, Sergio Navarrotól / Fotó: Czinege Melinda

Dzsudzsák Balázs is elköszönt az edzőtől

„Az elmúlt hetekben többször foglalkoztunk vele, hogy Sergio Navarro valószínűsíthetően távozhat a Debreceni VSC-től. A spanyol vezetőedző helyére több portál is azt írta, Nuno Campos (Zalaegerszeg) lehet a befutó, ám ettől még távol állnak a felek. Mindenekelőtt még egy komoly feladat vár a DVSC szombaton az Újpest elleni bajnokin, de portálunk úgy értesült, ez lesz a hispán tréner utolsó meccse a piros-fehérek kispadján”

– olvasható a haon.hu-n. A cikk hozzátette:

Információink szerint a csütörtöki edzésen Sergio Navarro és a szakmai stáb elköszönt a DVSC játékosaitól, így az Újpest elleni idényzáró lesz a spanyol tréner utolsó debreceni meccse, amelyet a klub vezetőedzőjeként tölt a kispadon.

Dobogós lehet a Debrecen

A DVSC az utolsó fordulóban azt az Újpestet fogadja, amely legutóbb megalázó, 5–0-s vereségbe szaladt bele a Ferencváros ellen. A Loki jelenleg ugyanannyi ponttal áll, mint a Paks, és a negyedik helyről várja a zárást, ami Konferencia-liga-indulást érne. A mögötte loholó Zalaegerszeg kétpontos hátrányban van, ráadásul a Fradi ellen játszik, így Sergio Navarro csapatának minden esélye megvan arra, hogy megtartsa nemzetközi kupaszereplést érő helyét — sőt, egy kedvező forgatókönyv esetén még a dobogó sem elérhetetlen.