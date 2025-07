Te felismered a paradicsom betegségeit? Jó, ha tudod, mivel állsz szemben

A hirtelen hervadás szomorú látványt nyújt Fotó: boulham / Shutterstock

5. Lehullanak a levelek

Apró, sötét, vizenyős foltok jelennek meg a leveleken, amelyek később elhalnak és lehullanak. Nedves, meleg időben a fertőzés gyorsan terjed.

Használj réztartalmú permetezőszert megelőzésképp, különösen eső után. Csak reggel locsolj, és alulról, hogy a levelek ne maradjanak vizesek.

6. Ok nélkül is ki tud száradni

A növény látszólag ok nélkül lekonyul, még akkor is, ha elegendő víz van a talajban. Ez a talajból fertőző baktérium a gyökereken át jut be, és teljes hervadást okoz.

Ne ültess paradicsomot ugyanarra a helyre évről-évre – tarts vetésforgót. A fertőzött növényeket távolítsd el, a talajt pedig pihentesd legalább egy évig.

7. Olyan, mintha lisztes lenne

Fehér, lisztszerű bevonat jelenik meg a leveleken, amely gátolja a fotoszintézist és gyengíti a növényt. A betegség száraz, meleg időben különösen gyorsan terjed.

Megelőzésképp permetezd kéntartalmú szerrel, vagy használj tejes vízzel való permetezést, 1:9 arányban hígítva. Fontos a megfelelő légmozgás biztosítása a növények körül.

8. Pöttyök jelzik a bajt

Apró, szürke-barna pöttyök jelennek meg az alsó leveleken, amelyek fokozatosan elszáradnak. Ez a gombás betegség meleg, párás környezetben gyorsan elterjed.

Távolítsd el az első tünetes leveleket, és ne öntözd felülről a növényt. Réz- vagy szulfáttartalmú gombaölő szerrel megelőzheted a továbbterjedést.

9. Rothadást okozhat a sérülésnél

A termésen és leveleken szürke, poros penészbevonat jelenik meg. Ez a gomba főként sérüléseken keresztül jut be. A botrítisz leginkább nedves, rosszul szellőző környezetben támad.

Kerüld a túlzsúfolt ültetést, és szedd le a sérült, beteg terméseket azonnal. Megelőzésként használj gombaölő szereket, és jól szellőző helyre ültess.

10. Fehér foltok a termésen

A túl erős napsütés a paradicsom héján fehér, kiégett foltokat okozhat, különösen a frissen kötött terméseken. Ez ugyan nem fertőző, de csökkenti a termés élvezeti értékét, kevésbé lesz lédús és zamatos.

Hagyj meg néhány levelet a termések árnyékolására, és ne metszd túl a növényt, mert akkor meztelenül maradnak a bogyók, így ki vannak téve a tűző napnak.

11. Tovább gyűrűzik

Sötétbarna, koncentrikus gyűrűs foltok jelennek meg a leveleken, később a szárakon majd végül a terméseken is. Ez a gombás betegség a meleg, párás időben terjed a leggyorsabban.

Használj gombaölő permetet, és kerüld a levélnedvességet. A fertőzött növényi részeket távolítsd el és semmisítsd meg.

12. Fura kinövések a gyökérzeten

A növény gyökerén és alsó szárán dudorszerű kinövések jelennek meg, amelyek akadályozzák a víz- és tápanyagfelvételt. Sajnos a betegség ellen nincs hatékony szer, ezért a megelőzés kulcsfontosságú.