Emilia Clarke azt hitte, meg fog halni: második agyvérzése után teljesen összeomlott a Trónok harca sztárja

Emilia Clarke őszintén beszélt arról a pokoli időszakról, amikor a Trónok harca forgatásai közben két életveszélyes agyvérzésen is átesett. A világsztár szerint a második eset után már teljesen biztos volt benne, hogy meg fog halni.

Emilia Clarke rettegett a haláltól.

Fotó: Pool / Getty Images

Emilia Clarke majdnem mindent elveszített

A 39 éves színésznő az Elizabeth Day által vezetett How To Fail podcast vendégeként idézte fel a drámai éveket. Clarke elmondta, hogy a második agyvérzés után úgy érezte, „átverte a halált”, és folyamatosan az járt a fejében, hogy valójában nem kellett volna túlélnie mindezt. A színésznő 2011 és 2019 között alakította Daenerys Targaryent a világhírű HBO-sorozatban. Elárulta, hogy az első agyvérzés nem sokkal az első évad forgatásának befejezése után történt. Akkoriban hatalmas nyomás nehezedett rá a hirtelen jött siker miatt, majd egy londoni edzőteremben rosszul lett.

Clarke szerint az érzés olyan volt, mintha „egy gumiszalag pattant volna el az agya körül”. A fájdalom annyira erős volt, hogy a mosdóig is csak vonszolni tudta magát, ahol hányni kezdett. Már akkor tudta, hogy valami nagyon komoly baj történt.

Az orvosok eleinte nem értették, mi történik vele és fiatal kora miatt még droghasználatra is gyanakodtak, végül azonban egy agyi vizsgálat során kiderült, hogy agyvérzést kapott. Clarke később arról beszélt, hogy a legnehezebb számára az volt, hogy közben próbálja fenntartani a látszatot és meggyőzni a Trónok harca készítőit arról, hogy képes lesz tovább dolgozni. Elmondása szerint szégyellte, ami történt vele és attól félt, hogy törékenynek vagy gyengének látják majd.

A People cikkéből kiderült, hogy a színésznő évekkel később New Yorkban újabb aneurizmán esett át, ami miatt ismét műteni kellett. A beavatkozás komplikációkba ütközött, így sürgősségi agyműtétre volt szükség. Clarke felidézte: szülei a kórházban várakoztak, miközben az orvosok folyamatosan arról tájékoztatták őket, hogy nem biztos, hogy túléli.

A második agyvérzés után a színésznő teljesen megváltozott. Saját bevallása szerint érzelmileg bezárkózott, rendkívül érzékennyé vált és minden fejfájásnál attól rettegett, hogy újra megtörténik a tragédia. A színésznő azt is elárulta, hogy a munka segítette át a legsötétebb időszakokon. Úgy fogalmazott: ha nem dolgozhatott volna tovább, nem tudja, hogyan élte volna túl lelkileg az egészet.