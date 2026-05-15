Megunta Horvátország a részeg turistákat - korlátozzák az alkoholos italok árusítását

Megelégelte Horvátország a részeg turisták okozta éjszakai rendbontások. A horvát parlament nemrég elfogadta a kereskedelmi törvény módosítását, így már a városoknak és községeknek korlátozhatják az alkoholos italok árusítását bizonyos időszakokban.

Korlátozzák az alkoholos italok árusítását Horvátországban Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Jobb lesz odafigyelni a nyaralóknak, ugyanis a törvény módosítás után 3 népszerű város - Zadar, Makarska és Split - már jelezte is, hogy élni kíván az új lehetőséggel.

A módosításnak köszönhetően a városok és települések meghatározott időszakokban, illetve a nap bizonyos szakaszaiban korlátozhatják az alkoholos italok árusítását az üzletekben, trafikokban és italboltokban. Mindez a vendéglátóhelyekre nem vonatkozik - idézte a ProfitLine Jutarnji List című horvát napilapot.

Splitnél az a javaslat merül fel, hogy az érintett városrészekben este 8 és reggel 6 óra között tiltsák meg az alkohol árusítását az üzletekben. Erre a pontos tervet most a rendőrséggel közösen dolgozzák ki. Egy másik népszerű horvát város, Zágráb korábban jelezte, hogy a törvény hatálybalépése után döntenek arról, hogy bevetik-e szabályzást.