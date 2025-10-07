Kertészkedj ősszel – 6 növény, amit most kell elültetned

Az igazán rutinos kertészek ilyenkor ősszel vetik el a tavaszi konyhakert alapjait jelentő zöldségeket. Ha most ültetsz hidegtűrő fajtákat, sokkal előbb juthatsz friss zöldségekhez, amikor beköszönt a tavasz. Mutatjuk azt a hat, zimankót is bíró növényt, amelyet őszi ültetésre ajánlunk.

Az őszi ültetéssel már kora tavasszal szüretelhetsz.

Fotó: S_Photo / Shutterstock

Miért jó az őszi ültetés?

A magok még az év vége előtt gyökeret eresztenek, így tavasszal azonnal fejlődésnek indulnak.

Kevesebb öntözésre lesz szükség – az őszi esők gondoskodnak a nedvességről.

A télhez szokott hajtások erősebbek lesznek, jobban bírják a kártevőket és betegségeket.

A siker alapja a gondos talaj-előkészítés. Vetés előtt lazítsd fel a földet, keverj bele egy kis komposztot, hogy javítsd a szerkezetét, majd az ültetést követően enyhén takard le lombbal, mulccsal vagy fátyolfóliával, így megóvhatod a magokat a hidegtől.

5+1 növény, amit ősszel érdemes ültetni

1. Fokhagyma

A fokhagyma őszi ültetése klasszikus módszer. A gerezdeket 5–6 cm mélyre ültesd, nagyjából 15–20 centire egymástól. Korán elkezd gyökeret ereszteni, tavasszal már kibújnak a zöld hajtások, nyár végére pedig megérnek a fejek. Válassz nagy, egészséges gerezdeket dughagymáknak, mert ezekből magasabb hozam várható.

2. Spenót

A spenót hidegtűrő, így különösebben a fagyok sem ártanak neki, ha erős gyökérzetet növeszt a télre. A laza, tápanyagdús, folyamatosan nedves – de nem túl vizes – talajban fejlődik a legszebben. Érdemes félárnyékos helyre vetni, ha pedig jönnek a hidegebb éjszakák, egy vékony takarással könnyen megvédhetők a fiatal növények. Miután kibújtak, rendszeres szedéssel serkenthető az új levelek képződése, így tovább tarthat a spenótszezon.

3. Téli retek

Az őszi vetésű téli retek az egyik legmegbízhatóbb hidegtűrő zöldség: a hűvös időben is jól fejlődik, a lassabb növekedésnek köszönhetően pedig húsosabb, ízesebb gumókat hoz. Ezeket már késő ősszel leszedheted, de enyhébb teleken akár egész szezonban is élvezheted a friss termést. A téli reteknek a tárolása is könnyű, hűvös, párás helyen hónapokig friss marad.