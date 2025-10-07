Kertészkedj ősszel – 6 növény, amit most kell elültetned

Az igazán rutinos kertészek ilyenkor ősszel vetik el a tavaszi konyhakert alapjait jelentő zöldségeket. Ha most ültetsz hidegtűrő fajtákat, sokkal előbb juthatsz friss zöldségekhez, amikor beköszönt a tavasz. Mutatjuk azt a hat, zimankót is bíró növényt, amelyet őszi ültetésre ajánlunk.
A siker alapja a gondos talaj-előkészítés. Vetés előtt lazítsd fel a földet, keverj bele egy kis komposztot, hogy javítsd a szerkezetét, majd az ültetést követően enyhén takard le lombbal, mulccsal vagy fátyolfóliával, így megóvhatod a magokat a hidegtől.
A fokhagyma őszi ültetése klasszikus módszer. A gerezdeket 5–6 cm mélyre ültesd, nagyjából 15–20 centire egymástól. Korán elkezd gyökeret ereszteni, tavasszal már kibújnak a zöld hajtások, nyár végére pedig megérnek a fejek. Válassz nagy, egészséges gerezdeket dughagymáknak, mert ezekből magasabb hozam várható.
A spenót hidegtűrő, így különösebben a fagyok sem ártanak neki, ha erős gyökérzetet növeszt a télre. A laza, tápanyagdús, folyamatosan nedves – de nem túl vizes – talajban fejlődik a legszebben. Érdemes félárnyékos helyre vetni, ha pedig jönnek a hidegebb éjszakák, egy vékony takarással könnyen megvédhetők a fiatal növények. Miután kibújtak, rendszeres szedéssel serkenthető az új levelek képződése, így tovább tarthat a spenótszezon.
Az őszi vetésű téli retek az egyik legmegbízhatóbb hidegtűrő zöldség: a hűvös időben is jól fejlődik, a lassabb növekedésnek köszönhetően pedig húsosabb, ízesebb gumókat hoz. Ezeket már késő ősszel leszedheted, de enyhébb teleken akár egész szezonban is élvezheted a friss termést. A téli reteknek a tárolása is könnyű, hűvös, párás helyen hónapokig friss marad.
Amikor ülteted, távolabbra vesd egymástól a magokat, hogy a növényeknek legyen helyük kifejlődni – a túl sűrű vetés apró, torz gumókat eredményez. Laza talajban nő a legszebben, és fontos, hogy egyenletesen nedves legyen a földje, mert a kiszáradás vagy az egyenetlen öntözés könnyen repedéshez vezethet.
Elsőre talán nem gondolnánk, de a petrezselyem kiválóan vethető ősszel. Mivel lassan csírázik, sokszor hónapokat tölt a talajban, majd tavasszal az első melegre kihajt. Ültesd 1–2 cm mélyre, és hagyj neki elegendő sortávolságot.
Ezek a leveles zöldek kifejezetten szeretik, ha ősszel kerülnek a földbe. Kis palántákat képeznek, telelnek, majd tavasszal gyorsan kihajtanak. A vetéshez ajánlott tőtávolsága 25x20 cm. Ha enyhe tél jön, akár már télen is szedhetsz belőlük néhány levelet.
Nem minden borsófajta alkalmas őszi vetésre, de az áttelelő típusok kiválók hozzá. Ezek könnyen gyökeret eresztenek, téli időszakban a talajban pihennek, majd kora tavasszal gyorsan kihajtanak és virágozni kezdenek. A magokat 8–10 cm mélyre, 25 cm sortávolsággal érdemes vetni, laza, jó vízáteresztő talajba. Sík területen is próbálkozhatsz az ültetéssel, de a növényeknek tavasszal karózásra lesz szükségük. Ha a tél hómentes, takard a vetést szalmával vagy lombbal, hogy megvédd a fagyoktól. A borsó nemcsak korai termést ad, hanem gazdagítja is a talajt a gyökerein élő nitrogénkötő baktériumokkal.
