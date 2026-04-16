Gyönyörű virágok áprilisi ültetés után

Kerti luxus fillérekből? Ezeket ültesd áprilisban, és a szomszédok sárgulni fognak az irigységtől

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 16. 14:15
Felejtsd el a balkonládákat és a gyepet: itt az idő, hogy a te kerti birodalmad legyen az utca legmenőbb látványossága. Mutatjuk, mely növényeket szerezd be áprilisi ültetéshez, hogy májusra káprázatosan színes és illatos legyen a kerted.
Bata Kata
  • Néhány igazán látványos hagymás és gumós növénnyel magasra emelheted a kerted színvonalát.
  • A gyorsan növő dekornövények pillanatok alatt sűrű, zöld dzsungelt alkotnak.
  • Praktikus tippjeink megfogadásával gyerekjáték lesz a szakszerű ültetés és gondozás.

Varázslatos virágoskertet szeretnél májusra? Nem kell profi kertésznek lenned ahhoz, hogy egy vibráló, illatos és Instagram-kompatibilis dzsungelbe térj be, amikor kilépsz a teraszra. Elég beszerezned néhány áprilisi ültetésű növényt és még a héten megkezdened a munkát. Ebben a pár hétben dől el ugyanis, hogy a kertedben szürkeség vagy burjánzó virágpompa fogad-e a nyáron. Alább összeszedtük neked azokat a sztárnövényeket, amelyekkel garantáltan leiskolázod a környék összes kertészkedő lakóját.

Virágos kert áprilisi ültetés után
Az áprilisi ültetésen múlik, hogy milyen lesz a kerted egész nyáron.
Fotó: Selector Jonathon / Shutterstock

Látványos óriásokkal kezdd az áprilisi ültetést

Dália és kardvirág

A kerti virágok, mint a dália és a kardvirág hagymái a fagyok elmúltával kerülhetnek a földbe. A dália gumóit 10-15 cm mélyre ültesd napos, szélvédett helyre. A kardvirág hagymáit érdemes csoportosan, 10 cm-es távolságra tenni. Mindkét növény tekintélyt parancsoló méretűvé nő, a virágültetés után már májusban erőteljes zöld hajtásaikkal uralják a teret.

Gondozás: szeretik a bőséges vizet, de ne álljanak a sárban. Ahogy nőnek, érdemes karózni őket, hogy a szél ne törje le a büszke szárakat.

Dáliák
A dália rengeteg csodás virággal ajándékoz meg.
Fotó: nuwatphoto / Shutterstock

Díszhagyma 

Habár a hagymákat ősszel kell ültetni, áprilisban a kertészetek tele vannak előnevelt, cserepes példányokkal. Ezeket most ültesd át a földbe vagy egy nagyobb kaspóba. A hatalmas, szabályos lila gömbök, amelyek futurisztikus és elegáns megjelenést kölcsönöznek a kertednek, májusban fejlődnek ki.ú

Gondozás: nagyon hálás növény, kevés öntözéssel is beéri, a napfényt imádja.

Díszhagyma virágok
A díszhagyma hatalmas lila virágokat növeszt.
Fotó: Lois GoBe / Shutterstock

Muskátli

A muskátli évelő, de mivel fagyérzékeny, most jött el az ideje, hogy kikerüljön a szabadba. Ha éjszaka még hűvös van, azért takard le a növényt, amelyet friss, tápanyagban gazdag virágföldbe ültess. Az elültetett palánták május végére már összefüggő virágszőnyeget alkotnak a balkonládában.

Gondozás: ne öntözd túl, két locsolás között hagyd kicsit kiszáradni a földjét. Májustól hetente adj neki muskátli-tápoldatot a folyamatos virágzáshoz.

Muskátlit a kezében tartó nő
A muskátli klasszikus kedvenc, amelynek biztos helye van a kertedben.
Fotó: Budimir Jevtic / Shutterstock

Díszcsalán és árvácska

Az árvácskát érdemes sűrűn ültetni, a díszcsalánt pedig napos vagy félárnyékos helyre tenni. A díszcsalán levelei színesebbek, mint sok más virágé; pink, bordó és neonzöld színben pompáznak, és hihetetlenül gyorsan kitöltik a rendelkezésre álló helyet. Az árvácska a tavaszi hűvös időt kifejezetten jól bírja.

Gondozás: a díszcsalán vízigényes, ha kókad a levele, azonnal kér egy kis frissítőt. Az elszáradt árvácska-fejeket mindig csipkedd le, hogy a növény újabb bimbókat hozzon.

Árvácska és más virágok cserépben
Az árvácska fantasztikus kiegészítője a kertnek, minden növényhez jól illik. 
Fotó: Marina April / Shutterstock

Egynyári varázslatok

Az igazi egynyári virágok egyetlen szezon alatt kicsíráznak, virágoznak, magot érlelnek, majd elpusztulnak. Ha most elülteted ezeket az áprilisi virágokat, a kerted május végére olyan színkavalkádba borul, amely mellett senki sem megy el szó nélkül. A kertészetekben kedvedre válogathatsz: érdemes betenni a kosaradba a legényrózsát, büdöskét, pillangóvirágot, sarkantyúkát, bojtocskát és mézvirágot. Minél többfélét ültetsz, annál több színben virít a kerted és annál vidámabb hangulatot teremtenek ezek a hálás kis virágok. A teraszon ücsörögve nem tudsz majd betelni a látvánnyal.

Gondozás: napos helyre, 20-30 cm távolságra ültesd az egynyáriakat egymástól. Szeretik a tűző napot és a rendszeres öntözést.

Bors-tipp

Az egynyáriak titka az elnyílt virágok folyamatos eltávolítása éppúgy, mint a tulipán esetében. Ezzel becsapod a növényt: mivel nem tud magot érlelni, kényszeresen újabb és újabb virágokat hoz, hogy szaporodni tudjon – te pedig egész nyáron élvezheted a virágzást.

Ha szeretnél többet megtudni az egynyári virágokról, nézd meg a következő videót:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu