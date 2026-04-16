Kerti luxus fillérekből? Ezeket ültesd áprilisban, és a szomszédok sárgulni fognak az irigységtől

Varázslatos virágoskertet szeretnél májusra? Nem kell profi kertésznek lenned ahhoz, hogy egy vibráló, illatos és Instagram-kompatibilis dzsungelbe térj be, amikor kilépsz a teraszra. Elég beszerezned néhány áprilisi ültetésű növényt és még a héten megkezdened a munkát. Ebben a pár hétben dől el ugyanis, hogy a kertedben szürkeség vagy burjánzó virágpompa fogad-e a nyáron. Alább összeszedtük neked azokat a sztárnövényeket, amelyekkel garantáltan leiskolázod a környék összes kertészkedő lakóját.
A kerti virágok, mint a dália és a kardvirág hagymái a fagyok elmúltával kerülhetnek a földbe. A dália gumóit 10-15 cm mélyre ültesd napos, szélvédett helyre. A kardvirág hagymáit érdemes csoportosan, 10 cm-es távolságra tenni. Mindkét növény tekintélyt parancsoló méretűvé nő, a virágültetés után már májusban erőteljes zöld hajtásaikkal uralják a teret.
Gondozás: szeretik a bőséges vizet, de ne álljanak a sárban. Ahogy nőnek, érdemes karózni őket, hogy a szél ne törje le a büszke szárakat.
Habár a hagymákat ősszel kell ültetni, áprilisban a kertészetek tele vannak előnevelt, cserepes példányokkal. Ezeket most ültesd át a földbe vagy egy nagyobb kaspóba. A hatalmas, szabályos lila gömbök, amelyek futurisztikus és elegáns megjelenést kölcsönöznek a kertednek, májusban fejlődnek ki.ú
Gondozás: nagyon hálás növény, kevés öntözéssel is beéri, a napfényt imádja.
A muskátli évelő, de mivel fagyérzékeny, most jött el az ideje, hogy kikerüljön a szabadba. Ha éjszaka még hűvös van, azért takard le a növényt, amelyet friss, tápanyagban gazdag virágföldbe ültess. Az elültetett palánták május végére már összefüggő virágszőnyeget alkotnak a balkonládában.
Gondozás: ne öntözd túl, két locsolás között hagyd kicsit kiszáradni a földjét. Májustól hetente adj neki muskátli-tápoldatot a folyamatos virágzáshoz.
Az árvácskát érdemes sűrűn ültetni, a díszcsalánt pedig napos vagy félárnyékos helyre tenni. A díszcsalán levelei színesebbek, mint sok más virágé; pink, bordó és neonzöld színben pompáznak, és hihetetlenül gyorsan kitöltik a rendelkezésre álló helyet. Az árvácska a tavaszi hűvös időt kifejezetten jól bírja.
Gondozás: a díszcsalán vízigényes, ha kókad a levele, azonnal kér egy kis frissítőt. Az elszáradt árvácska-fejeket mindig csipkedd le, hogy a növény újabb bimbókat hozzon.
Az igazi egynyári virágok egyetlen szezon alatt kicsíráznak, virágoznak, magot érlelnek, majd elpusztulnak. Ha most elülteted ezeket az áprilisi virágokat, a kerted május végére olyan színkavalkádba borul, amely mellett senki sem megy el szó nélkül. A kertészetekben kedvedre válogathatsz: érdemes betenni a kosaradba a legényrózsát, büdöskét, pillangóvirágot, sarkantyúkát, bojtocskát és mézvirágot. Minél többfélét ültetsz, annál több színben virít a kerted és annál vidámabb hangulatot teremtenek ezek a hálás kis virágok. A teraszon ücsörögve nem tudsz majd betelni a látvánnyal.
Gondozás: napos helyre, 20-30 cm távolságra ültesd az egynyáriakat egymástól. Szeretik a tűző napot és a rendszeres öntözést.
Az egynyáriak titka az elnyílt virágok folyamatos eltávolítása éppúgy, mint a tulipán esetében. Ezzel becsapod a növényt: mivel nem tud magot érlelni, kényszeresen újabb és újabb virágokat hoz, hogy szaporodni tudjon – te pedig egész nyáron élvezheted a virágzást.
