Természetközeli élményre vágysz? Így teheted állatbaráttá virágzó kerted

Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy amíg a virágzó kertedbe látogató lepkék, méhek és más rovarok elvégzik a beporzást, addig a madarak és a sünök a kártevőirtásban lesznek segítségedre Mindehhez elég néhány egyszerű tanácsot megfogadnod. A végeredmény pedig egy hívogató, állatbarát kert - derült ki a Lakáskultúra cikkéből.



Ültessünk méh és pillangócsalogató növényeket!

A pillangók nagyon kedvelik a nyáriorgonát, a sétányrózsát, a bugás lángvirágot, a rézvirágot, a bíbor kasvirágot, valamint a méhek által is látogatott virágokat. Ezért érdemes a méhbarát kertbe, olyan növényfajokat ültetni, melyek jól tűrik a szárazságot, nem fogékonyak a betegségekre és a kártevőkre, azaz hosszan ontják magukból virágaikat anélkül, hogy rendszeres gondozást és vegyszeres növényvédelmet igényelnének. Kis odafigyeléssel és néhány egyszerű trükkel kertünket pillanatok alatt lepkeparadicsommá változtathatjuk. A dongók, méhek, lepkék és egyéb nektárt gyűjtő rovarok szeretik a gyógy-, és fűszernövényeket, valamint a hagymás és évelő virágokat. A kamilla, a levendula, a kerti kakukkfű, a borsmenta, az orvosi zsálya, a rozmaring, a díszhagyma, a krókusz, az évelő őszirózsa, a japán szellőrózsa, a sudárzsálya mind-mind tökéletesek erre a célra. Óriási örömmel fogadják még a méhek az idényjellegű egynyáriakat: a bazsarózsát, napvirágot, rézvirágot, körömvirágot, oroszlánszájat, búzavirágot és a bíbor kasvirágot.

A rovarbarát kertben megtalálható a méhlegelő. Fotó: pixabay.com

Készítsünk rovarhotelt!

A látványos és barátságos méhecske hotellel, vagy darázsgarázzsal sokat tehetünk a beporzó rovarok védelméért – amivel kora tavasztól segíthetjük a veszélyeztetett beporzók szaporodását. A nyugodt, zavartalan élőhely kialakításához már februárban célszerű átgondolni, hova helyezhetjük el ezeket az aprócska építményeket. Akár készen is megvásárolhatjuk, de mi magunk is elkészíthetjük ezeket a zümmögő kis állatotthonokat, sőt a folyamatba a család legkisebb tagjait is bevonhatjuk. Ezután már nincs más dolgunk, mint várni a lakókat: a kihelyezett méhecske hotelek márciustól május végéig, június közepéig a legforgalmasabbak.

Helyezzünk ki madárodúkat!

Az állatbarát kerthez hozzátartozik a mesterséges fészekodú is. Ennek kihelyezésére alkalmas időpont az ősz, illetve a kora tavasz. Az őszi hónapok abból a szempontból is kedvezőbbek, mert így jóval a téli időszak előtt biztosíthatjuk az őshonos fajok számára a menedéket és a táplálékforrást. A kihelyezett odúknál figyeljünk a tájolásra, lehetőleg a röpnyílás dél vagy kelet felé nézzen, így az odú bejárata védve van a nagy széltől, viharoktól. Fontos az is, hogy az odú árnyékos, félárnyékos helyre kerüljön, és ne tűzzön rá a nap.

A legegyszerűbb madártetetőt mi magunk is elkészíthetjük. Fotó: pixabay.com

Nem kell aggódni, ha ősszel ez elmaradt, ugyanis egyes énekesmadarak akár évente háromszor is költhetnek, tehát nyáron sem késő kihelyezni a madárodúkat. A különböző kertbe látogató madárfajok más-más odútípust részesítenek előnyben, ezzel kapcsolatban például a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján tájékozódhatunk. Szintén hasznos, ha olyan növényfajokat, sűrű ágrendszerű cserjéket, illetve sövényeket telepítünk, amelyek fészkelő- és búvóhelyet jelentenek a madarak számára. A borbolya fajok, a csíkos kecskerágó, a fagyal, a mogyoró, az orgona, a borostyán, a kányabangita, a tiszafa egyaránt jó választást jelentenek.



Ne feledkezzünk el a madarak itatásáról se!

Az etető fontos kelléke az itató. A tartós, több napig vagy hétig tartó kemény fagyok idején nem csak a megfelelő táplálék, de a be nem fagyott víz megtalálása is létfontosságú tényező a madarak számára. A fagyos levegő a szervezet hasonló fokú kiszáradását okozza, mint egy forró kánikulai nap. Ezért kell télen a madaraknak – kirándulókhoz és a hegymászókhoz hasonlóan – fokozottan ügyelniük a folyadékvesztés pótlására. Az itatást érdemes egész évben végezni, ide tartozik a téli madáretetési időszak is, de nyáron, meleg és száraz időszakokban, különösen hálásak lesznek a madarak a figyelmességünkért. Lehetőség szerint az itató napos, szélvédett helyre tegyük, így a gyenge téli napsütés is késlelteti a víz befagyását. A fagyos napokon különösen előnyös a műanyagból készült virágalátét itatótálca, mert ebből annak sérülése nélkül könnyebben eltávolítható a jég. A megfelelően kialakított itató mellett gyakran megfigyelhetjük a fürdőző kék cinegéket, széncinegéket, vörösbegyeket, fekete rigókat, gerléket, szarkákat, vörösbegyeket és tengeliceket. A téli hónapokban a gyerekekkel is nagyon jó szórakozás a kis kerti látogatók megfigyelése.

A madarak élelmet még találnak, vizet már csak nehezen. Fotó: pixabay.com

Gondoljunk a sünökre is!

Kertünk talán egyik legismertebb átutazó vendége a sündisznó, akiről nem is gondolnánk, de kifejezetten hasznos lakója az udvarnak: éjszakai vadászata során rengeteg kártevőt képes elpusztítani: férgeket, csigákat, rovarokat, rágcsálókat egyaránt. Sünbaráttá úgy tehetjük a kertünket, ha mellőzzük a vegyszerhasználatot, hazánkban honos növényeket ültetünk a kertbe: ezek nem csak a klímát bírják jobban, de bővelkednek a süni számára táplálékul szolgáló rovarokban is; illetve azzal is, ha biztosítjuk a megfelelő búvóhelyet számára. Elsőrangú otthonként szolgálhatnak a mezei virágokból, magas évelőkből álló kis területek, a nagy bokrok, dús sövények, és sűrűre ültetett fenyők. Kerti tó híján tegyünk ki számára egy kis itatótálat, amit naponta friss vízzel töltsünk fel. Mielőtt fűnyíróval, kaszával, vasvillával nekiállunk a kerti munkának vagy avarégetést végeznénk, feltétlenül nézzük át a kert legeldugottabb részét is.