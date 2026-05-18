Meglepő baleset történt Pécsen: Nyoma veszett a gyalogosnak a gázolás után

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 18. 12:20
Egy gyalogost elsodort egy autó, ám a sérült férfi ahelyett, hogy segítséget kért volna, egyszerűen elfutott a helyszínről.

Szinte hihetetlen jelenetek játszódtak le május 1-jén délután Pécs belvárosában. Egy ismeretlen személy futott a járdán a Rákóczi út 69. szám előtt, majd minden előzetes körültekintés nélkül leszaladt az úttestre, ahol egy arra közlekedő autó elsodorta.

Csak futott tovább, mintha semmi sem történt volna
Fotó: Gé (illusztráció)

A baleset 14 óra 40 perc körül történt. A rendőrség tájékoztatása szerint a gyalogost egy sötétzöld Honda Civic ütötte el, miután hirtelen az autó elé került. Az ütközés során a gyalogos megsérült, a történet azonban itt egészen szokatlan fordulatot vett.

A sérült ugyanis nem várta meg a mentőket vagy a rendőröket, hanem egyszerűen elfutott a helyszínről. Menekülés közben azonban több személyes tárgya is hátramaradt: a helyszínen maradt a vezeték nélküli fülhallgatója, valamint több testékszere is.

Nem várt senkit, csak futott tovább

A Pécsi Rendőrkapitányság jelenleg szabálysértési eljárást folytat az ügyben közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése miatt. A nyomozók most próbálják kideríteni, pontosan mi történt a baleset pillanataiban, illetve azt is, ki volt az a gyalogos, aki az ütközés után nyomtalanul eltűnt.

A rendőrség arra kér mindenkit, aki látta az esetet, esetleg érintettje volt a történteknek, vagy bármilyen információval rendelkezik a balesetről, hogy jelentkezzen – írja a police.hu.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
