Meglepő baleset történt Pécsen: Nyoma veszett a gyalogosnak a gázolás után

Szinte hihetetlen jelenetek játszódtak le május 1-jén délután Pécs belvárosában. Egy ismeretlen személy futott a járdán a Rákóczi út 69. szám előtt, majd minden előzetes körültekintés nélkül leszaladt az úttestre, ahol egy arra közlekedő autó elsodorta.

Csak futott tovább, mintha semmi sem történt volna

Fotó: Gé (illusztráció)

A baleset 14 óra 40 perc körül történt. A rendőrség tájékoztatása szerint a gyalogost egy sötétzöld Honda Civic ütötte el, miután hirtelen az autó elé került. Az ütközés során a gyalogos megsérült, a történet azonban itt egészen szokatlan fordulatot vett.

A sérült ugyanis nem várta meg a mentőket vagy a rendőröket, hanem egyszerűen elfutott a helyszínről. Menekülés közben azonban több személyes tárgya is hátramaradt: a helyszínen maradt a vezeték nélküli fülhallgatója, valamint több testékszere is.

Nem várt senkit, csak futott tovább

A Pécsi Rendőrkapitányság jelenleg szabálysértési eljárást folytat az ügyben közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése miatt. A nyomozók most próbálják kideríteni, pontosan mi történt a baleset pillanataiban, illetve azt is, ki volt az a gyalogos, aki az ütközés után nyomtalanul eltűnt.

A rendőrség arra kér mindenkit, aki látta az esetet, esetleg érintettje volt a történteknek, vagy bármilyen információval rendelkezik a balesetről, hogy jelentkezzen – írja a police.hu.