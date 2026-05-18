Ittas utas harapott meg egy légiutas-kísérőt, esőerdőben kellett kényszerleszállást végrehajtani

Kényszerleszállást kellett végrehajtania egy repülőgépnek, miután egy ittas utas agresszívvá vált, majd megharapott egy légiutas-kísérőt az út során.
A Qantas járata egy Tahiti-ben lévő esőerdő közelében hajtott végre kényszerleszállást a Melbourne-ből Dallasba tartó útja közben.
A veszekedés állítólag akkor kezdődött, amikor az egyik utas hátradöntötte az ülését, és az nekiütközött a mögötte ülő személynek; erre a második utas fojtogató mozdulattal reagált. A váratlan incidens felébresztette a körülöttük ülőket, majd elszabadult a káosz: az utasok kiabálni és dulakodni kezdtek. Az eseményeket Mike Goldstein humorista vette videóra.
Az Instagramra feltöltött videójában azt írta:
Egy részeg fickó a hosszú repülőutam során folyamatosan megpróbált felállni, hogy elszívjon egyet. Végül úgy döntöttünk, az a legjobb ha egy tahiti-i börtönben tesszük ki.
Leszállás után a hatóságok őrizetbe vették az ittas utast, akit életre szólóan kitiltottak a Qantas légitársaság járatairól. Bár az incidens miatt az út három órával meghosszabbodott, a megharapott légiutas-kísérő nem sérült meg komolyabban - írja a The Sun.
