Ittas utas harapott meg egy légiutas-kísérőt, esőerdőben kellett kényszerleszállást végrehajtani

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 18. 12:00
Az incidensről egy ismert humorista készített videót. A légiutas-kísérőt megharapó férfit végül az esőerdőből szállították börtönbe.
Kényszerleszállást kellett végrehajtania egy repülőgépnek, miután egy ittas utas agresszívvá vált, majd megharapott egy légiutas-kísérőt az út során.

Légiutas-kísérőt haraptak meg egy repülőn
Hogyan sérült meg a légiutas-kísérő?

A Qantas járata egy Tahiti-ben lévő esőerdő közelében hajtott végre kényszerleszállást a Melbourne-ből Dallasba tartó útja közben.

A veszekedés állítólag akkor kezdődött, amikor az egyik utas hátradöntötte az ülését, és az nekiütközött a mögötte ülő személynek; erre a második utas fojtogató mozdulattal reagált. A váratlan incidens felébresztette a körülöttük ülőket, majd elszabadult a káosz: az utasok kiabálni és dulakodni kezdtek. Az eseményeket Mike Goldstein humorista vette videóra.

Az Instagramra feltöltött videójában azt írta:

Egy részeg fickó a hosszú repülőutam során folyamatosan megpróbált felállni, hogy elszívjon egyet. Végül úgy döntöttünk, az a legjobb ha egy tahiti-i börtönben tesszük ki.

Leszállás után a hatóságok őrizetbe vették az ittas utast, akit életre szólóan kitiltottak a Qantas légitársaság járatairól. Bár az incidens miatt az út három órával meghosszabbodott, a megharapott légiutas-kísérő nem sérült meg komolyabban - írja a The Sun.

 

