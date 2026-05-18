Tojásos nokedli

Ettől a titkos összetevőtől mennyei lesz a tojásos nokedli

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 18. 12:15
Felejtsd el az órákig tartó szaggatást, a ragacsos edényeket, mert mutatunk egy olyan 10 perces trükköt, amellyel egyszerűen asztalra varázsolhatod a család kedvencét. A tökéletes tojásos nokedli titka egy filléres, szezonális összetevőben rejlik, amely mennyei ízfokozó. Mutatjuk, mi az!
Erdei Róbert Arnold
  • A tojásos nokedli elkészítéséhez elegendő fél kiló liszt, négy tojás, szénsavas víz, olívaolaj, és egy titkos adalék.
  • Mindössze 10 perc alatt elkészítheted, ha a vizet vízforralóval melegíted.
  • A kész galuskát vajon kell megpirítani, és hat tanyasi tojással összesütni. 

Sokan keresnek az interneten olyan gyors recepteket, amelyeket könnyű elkészíteni és a végeredmény is laktató lesz. A legjobb választás a tojásos nokedli lehet, amelyet könnyen felturbózhatunk egy szezonális adalékkal. Alább mutatjuk a receptet, amellyel biztosan nem lősz mellé. 

Tökéletes tojásos nokedli
A tökéletes tojásos nokedli titka egy szezonális összetevőben rejlik. Fotó: Ildi Papp / Shutterstock 

Mivel lehet mennyei a tojásos nokedli? 

Az idei tavasz abszolút győztese a hozzávalók között a medvehagyma, amellyel a legfinomabb nokedli készíthető. A növény különleges aromát ad az ételnek, amelynek a látványa sem lesz utolsó. Mutatjuk a legjobb tojásos nokedli receptet, amelynek segítségével 10 perc alatt mennyei vacsorát rittyenthetsz!

Hozzávalók

  • Fél kiló liszt
  • 10 tojás
  • Ásványvíz
  • Két ek. aprított medvehagyma
  • Olívaolaj
  • Vaj

Elkészítés

  1. Keverd össze a fél kiló lisztet 4 tojással, és adj hozzá egy kevés ásványvizet, hogy könnyű legyen a tészta.
  2. Adagolj a masszához két evőkanál finomra aprított medvehagymát, majd keverj bele egy kevés olívaolajat.
  3. Forralj vizet vízforralóban, öntsd át egy lábasba, azt pedig tedd a tűzhelyre.
  4. A forrásban lévő vízbe szaggasd bele a nokedlit. Ha nincs szaggatód, használj egy nagyobb lyukú reszelőt vagy egy nejlon szatyrot, amelyből – annak végét kivágva – a lyukon keresztül adagolható a tészta.
  5. Ha kifőtt, pirítsd le a nokedlit vajon egy forró serpenyőben, majd önts rá 6 felvert tojást és keverd össze.

Ha egyszer megkóstolja a családod ezt a medvehagymás tojásos nokedlit, biztosan kérnek belőle repetát. A siker garantált, és mindenki pukkadásig tele lesz. 

Mindig száraz a rántottád? Játszd le a videót a tökéletes rántotta receptért:

