Távcsöves puskával fenyegette meg a rendőröket egy férfi a szabolcsi településen

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 18. 11:50
Hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt emeltek vádat. Ittas állapotban egy lopott távcsöves lőfegyverrel gyalogolt egy szabolcsi településen.

Fegyveresen elkövetett, hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt emelt vádat a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség egy férfi ellen, aki távcsöves puskával fenyegette a rendőröket - tájékoztatta a Központi Nyomozó Főügyészség hétfőn az MTI-t.

Ittas állapotban egy lopott távcsöves lőfegyverrel gyalogolt egy szabolcsi településen. Fotó: Freepik.com/Illusztráció / Freepik

A vádirat szerint a korábban már többször elítélt harmincas éveiben járó férfi január 7-én hajnalban, ittas állapotban egy lopott távcsöves lőfegyverrel gyalogolt egy szabolcsi településen, amikor a rendőrök felfigyeltek rá - írták.

A járőrök nagyobb távolságból felszólították a férfit, hogy tegye le a fegyvert, aki erre a rendőröket trágárkodva sértegetni kezdte, majd rájuk célozva felemelte a lőfegyvert. A járőrök fedezékbe vonultak és erősítést kértek, miközben távolabbról figyelték a férfit, aki többször is rájuk irányította a fegyvert. A vádlott végül elhajította a puskát, ekkor a rendőrök elfogták, megbilincselték, majd előállították.

A nyomozó ügyészség azt indítványozta, hogy a jelenleg letartóztatásban lévő férfit 5 év 6 hónap börtönbüntetésre ítéljék, ha a bíróság előtt beismeri a tettét és lemond a tárgyaláshoz való jogáról.

 

