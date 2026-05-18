Hová tűnt A Mandalóri-sorozat harcos bombázója? Ezért rúgták ki Gina Caranot!

Gina Carano neve néhány évvel ezelőtt még egyet jelentett a sikerrel és a látványos akciószerepekkel, ma azonban sokkal inkább a botrányai miatt emlegetik. Az egykori MMA-sztár A Mandalóri egyik legnépszerűbb karakterét alakította, karrierje azonban egy sor vitatott közösségi médiás bejegyzés után látványosan megtört. Az ügyből a hollywoodi botrány majd végül jogi csata lett, amely hosszú időre megosztotta a rajongókat.
Gina Carano több hollywoodi produkcióban is szerepelt, köztük a Deadpool és a Halálos iramban 6 című filmekben, az igazi áttörést azonban a Disney Star Wars-sorozata, A Mandalóri hozta meg számára, amelyben Cara Dune karakterét alakította. Az egykori MMA-harcos rövid idő alatt a nézők egyik legnagyobb kedvence lett, a siker ellenére azonban egyre gyakrabban került a figyelem középpontjába a közösségi médiás megnyilvánulásai miatt.
Gina Carano X-oldalán több alkalommal osztott meg politikai tartalmú bejegyzéseket, amelyek komoly vitákat váltottak ki az interneten, ugyanis egyesek szerint a posztjai sértőek voltak különböző társadalmi csoportokra nézve. A helyzet pedig akkor vált igazán súlyossá, amikor az egykori MMA-harcos egy olyan bejegyzést tett közzé, amelyben az amerikai konzervatívok helyzetét a zsidók náci Németország alatti üldöztetéséhez hasonlította. A poszt hatalmas felháborodást váltott ki, és rövid idő alatt futótűzként terjedt el a közösségi médiában a #FireGinaCarano hashtag.
A botrány gyorsan eljutott a Disney és a Lucasfilm vezetőihez is. A stúdió végül hivatalos közleményben jelentette be, hogy Gina Carano többé nem dolgozik náluk, és a jövőben sem terveznek vele együttműködést.
A történet azonban itt nem ért véget. Gina Carano 2024-ben pert indított a Disney és a Lucasfilm ellen, arra hivatkozva, hogy politikai nézetei miatt diszkriminálták. A keresethez pedig jelentős támogatást kapott Elon Musk-tól is, aki nyilvánosan is kiállt mellette, és a szólásszabadság kérdéseként kezelte az ügyet. A jogi csata végül egyezséggel zárult. 2025 augusztusában mind a Disney, mind Gina Carano megerősítette, hogy egy nem nyilvános összegért megegyeztek.
Gina Carano botránya után folytatta a filmezést és további produkciókban vállalt szerepeket. Majd 17 év kihagyás után visszatért az MMA-világába is: 2026. május 17-én, vasárnap hajnalban összecsapott egy másik korábbi UFC-harcos legendával. És bár a találkozó ugyan nem számított hivatalos profi MMA-mérkőzésnek, mégis óriási médiafigyelmet kapott. Gina Carano és Ronda Rousey meccsét még élőben a Netflix-en is végig lehetett követni. A mérkőzés végül egészen rövid ideig tartott, Ronda Rousey 17 másodperc alatt döntötte el az összecsapást, ami miatt Gina Carano csalódott volt. Bosszantotta, hogy egyetlen ütést sem tudott bevinni, de magát a visszatérést és az életmódváltást így is hatalmas személyes győzelemként élte meg.
