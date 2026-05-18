Hová tűnt A Mandalóri-sorozat harcos bombázója? Ezért rúgták ki Gina Caranot!

Gina Carano neve néhány évvel ezelőtt még egyet jelentett a sikerrel és a látványos akciószerepekkel, ma azonban sokkal inkább a botrányai miatt emlegetik. Az egykori MMA-sztár A Mandalóri egyik legnépszerűbb karakterét alakította, karrierje azonban egy sor vitatott közösségi médiás bejegyzés után látványosan megtört. Az ügyből a hollywoodi botrány majd végül jogi csata lett, amely hosszú időre megosztotta a rajongókat.

Gina Carano-t X-en tett bejegyzései miatt rúgták ki A Mandalóri című sorozatból

Fotó: Faye Sadou / Northfoto

2021-ben Gina Carano -t a közösségi médiás bejegyzései miatt kirúgták A Mandalóri című sorozatból

-t a közösségi médiás bejegyzései miatt kirúgták című sorozatból Az egykori MMA-sztár erre válaszul beperelte a Disney -t jogellenes elbocsátás miatt

-t jogellenes elbocsátás miatt Gina Carano 17 év kihagyás után visszatért az MMA világába és kiállt Ronda Rousey ellen, ám hatalmasat bukott: 17 másodperc alatt szenvedett vereséget.

Gina Carano-t ezért rúgták ki A Mandalóri című sorozatból

Gina Carano több hollywoodi produkcióban is szerepelt, köztük a Deadpool és a Halálos iramban 6 című filmekben, az igazi áttörést azonban a Disney Star Wars-sorozata, A Mandalóri hozta meg számára, amelyben Cara Dune karakterét alakította. Az egykori MMA-harcos rövid idő alatt a nézők egyik legnagyobb kedvence lett, a siker ellenére azonban egyre gyakrabban került a figyelem középpontjába a közösségi médiás megnyilvánulásai miatt.

Gina Carano X-oldalán több alkalommal osztott meg politikai tartalmú bejegyzéseket, amelyek komoly vitákat váltottak ki az interneten, ugyanis egyesek szerint a posztjai sértőek voltak különböző társadalmi csoportokra nézve. A helyzet pedig akkor vált igazán súlyossá, amikor az egykori MMA-harcos egy olyan bejegyzést tett közzé, amelyben az amerikai konzervatívok helyzetét a zsidók náci Németország alatti üldöztetéséhez hasonlította. A poszt hatalmas felháborodást váltott ki, és rövid idő alatt futótűzként terjedt el a közösségi médiában a #FireGinaCarano hashtag.

A botrány gyorsan eljutott a Disney és a Lucasfilm vezetőihez is. A stúdió végül hivatalos közleményben jelentette be, hogy Gina Carano többé nem dolgozik náluk, és a jövőben sem terveznek vele együttműködést.