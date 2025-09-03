Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Egy termék összetevőit, adalékanyagait vizsgáló fiatal nő egy élelmiszerbolt egy sorában

Kiderült: ezek a legveszélyesebb adalékanyagok, amelyeket nap mint nap megeszel

egészség
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 03. 10:20
kockázatbetegségadalékanyag
Sokszor észre sem vesszük, de nap mint nap olyan élelmiszereket fogyasztunk, amelyek hosszú távon súlyosan árthatnak az egészségünknek. Egy nagyszabású kutatás most feltárta, mely adalékanyagok növelhetik a halálozás kockázatát és melyek azok, amelyek meglepő módon akár védelmet is nyújthatnak.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

Az ultrafeldolgozott élelmiszerekről régóta tudjuk, hogy túlzott fogyasztásuk árt az egészségnek. Egy új kutatás azonban árnyalta a képet: nem minden adalékanyag van ugyanolyan hatással a szervezetre. Olvasd el, melyek a legveszélyesebbek!

Fiatal nő a kanapén ülve joghurtot kanalaz, amely tele van adalékanyaggal
Sokszor az egészségesnek hitt élelmiszerek is tele vannak káros adalékanyaggal.
Fotó: AYO Production /  Shutterstock 

Mit vizsgáltak a kutatók?

A brit UK Biobank óriási adatbázisát felhasználva több mint 180 ezer ember étkezési szokásait követték nyomon kutatók 11 éven át. A tudósok nemcsak azt vizsgálták, milyen arányban szerepelnek az étrendben az ultrafeldolgozott ételek, hanem azt is, hogy pontosan milyen adalékanyagokat tartalmaznak ezek a termékek. A résztvevők átlagosan 58 évesek voltak, és több mint a felük nő volt. Az étrendjükben nagyjából minden ötödik falat valamilyen ultrafeldolgozott élelmiszer volt. A követési időszak alatt több mint tízezer halálesetet jegyeztek fel. Az elemzés egyértelmű összefüggést mutatott: minél több ultrafeldolgozott étel került a tányérra, annál nagyobb volt a halálozás kockázata. A legalacsonyabb kockázat azoknál a résztvevőknél volt megfigyelhető, akiknél ezek az élelmiszerek az étrend körülbelül 18 százalékát tették ki. Ennél magasabb arány esetén a kockázat fokozatosan, majd egyre meredekebben emelkedett. 

A legveszélyesebb adalékanyagok

A vizsgálatban tizenhárom konkrét adalék bizonyult veszélyesnek. Ezek főként az alábbi csoportokba sorolhatók:

  • Ízfokozók: nátrium-glutamát (E620–E625) és ribonukleotidok (E627–E635). Ezek fokozzák az étvágyat és közrejátszhatnak a túlevésben. Gyakran megtalálhatók instant levesekben, fűszerkeverékekben és szószokban. Hosszú távon hozzájárulhatnak a súlygyarapodáshoz és anyagcsere-zavarok kialakulásához.
  • Mesterséges édesítőszerek: aceszulfám-K (E950), szacharin (E954) és szukralóz (E955). Ezek főként üdítőkben, rágógumikban, light édességekben jelennek meg. Bár kalóriát alig tartalmaznak, a kutatások szerint összezavarhatják az anyagcsere szabályozását, ronthatják a bélflóra egyensúlyát, és növelhetik a glükóz-intolerancia kockázatát.
  • Színezékek: különböző mesterséges színezőanyagok (például tartrazin, E102), amelyek élénk színt adnak üdítőknek, cukorkáknak, gyerekeknek szánt édességeknek. Több vizsgálat szerint összefüggésbe hozhatók allergiás reakciókkal, viselkedésbeli problémákkal, sőt egyes esetekben rákkeltő hatásuk is felmerült.
  • Rejtett cukorfajták: fruktóz, invertcukor, maltodextrin, laktóz. Ezeket nem mindig ismerjük fel elsőre a címkén, mégis gyakoriak a péksüteményekben, szószokban, gabonapelyhekben. Nagy mennyiségben fokozzák az elhízás és a cukorbetegség kialakulásának kockázatát.
  • Technológiai segédanyagok: csomósodást gátló anyagok (pl. E551 – szilícium-dioxid), szilárdító anyagok és sűrítőanyagok (például E466 – karboxi-metil-cellulóz). Ezek a textúra és eltarthatóság miatt kerülnek az ételekbe, de a kutatás szerint hosszú távon negatív hatással lehetnek az egészségre.

A nagy meglepetés: a zselésítők

Érdekes módon a zselésítő anyagok – például a pektin (E440) – éppen ellenkező hatást mutattak. Azoknál, akiknek az étrendjében több ilyen összetevő szerepelt, kisebb volt a halálozás kockázata. Ennek oka valószínűleg a rosttartalom, amely támogatja a bélflóra egészségét és az emésztést. Ez persze nem jelenti azt, hogy minden zselés desszert egészséges, de azt igen, hogy a kép árnyaltabb, mint gondoltuk.

Hogyan vásároljunk tudatosabban?

A mindennapokban nem kell mindent száműzni a kamrából, de érdemes tudatosabb döntéseket hozni.

  • Olvasd el az összetevőlistát: ha sok ízfokozó, színezék vagy édesítőszer van egy termékben, jobb, ha a polcon hagyod.
  • Különösen figyelj az italokra: a cukros és édesítőszeres üdítők gyakran több problémás adalékanyagot is tartalmaznak.
  • Válassz rövid címkés terméket: a kevesebb összetevőt tartalmazó termékek általában biztonságosabbak.
  • Természetes alapanyagokat részesíts előnyben: a zöldség, gyümölcs, hüvelyes, natúr hús vagy hal mindig jobb választás, mint a készétel.

Az ultrafeldolgozott ételek sokszor kényelmes és gyors megoldást nyújtanak, de nem biztos, hogy megéri ezeket választani. A friss alapanyagokra épülő táplálkozás az, amely valóban hozzájárul ahhoz, hogy hosszabb távon is energikusak és egészségesek maradjunk.

