Kiderült: ezek a legveszélyesebb adalékanyagok, amelyeket nap mint nap megeszel

Az ultrafeldolgozott élelmiszerekről régóta tudjuk, hogy túlzott fogyasztásuk árt az egészségnek. Egy új kutatás azonban árnyalta a képet: nem minden adalékanyag van ugyanolyan hatással a szervezetre. Olvasd el, melyek a legveszélyesebbek!
A brit UK Biobank óriási adatbázisát felhasználva több mint 180 ezer ember étkezési szokásait követték nyomon kutatók 11 éven át. A tudósok nemcsak azt vizsgálták, milyen arányban szerepelnek az étrendben az ultrafeldolgozott ételek, hanem azt is, hogy pontosan milyen adalékanyagokat tartalmaznak ezek a termékek. A résztvevők átlagosan 58 évesek voltak, és több mint a felük nő volt. Az étrendjükben nagyjából minden ötödik falat valamilyen ultrafeldolgozott élelmiszer volt. A követési időszak alatt több mint tízezer halálesetet jegyeztek fel. Az elemzés egyértelmű összefüggést mutatott: minél több ultrafeldolgozott étel került a tányérra, annál nagyobb volt a halálozás kockázata. A legalacsonyabb kockázat azoknál a résztvevőknél volt megfigyelhető, akiknél ezek az élelmiszerek az étrend körülbelül 18 százalékát tették ki. Ennél magasabb arány esetén a kockázat fokozatosan, majd egyre meredekebben emelkedett.
A vizsgálatban tizenhárom konkrét adalék bizonyult veszélyesnek. Ezek főként az alábbi csoportokba sorolhatók:
Érdekes módon a zselésítő anyagok – például a pektin (E440) – éppen ellenkező hatást mutattak. Azoknál, akiknek az étrendjében több ilyen összetevő szerepelt, kisebb volt a halálozás kockázata. Ennek oka valószínűleg a rosttartalom, amely támogatja a bélflóra egészségét és az emésztést. Ez persze nem jelenti azt, hogy minden zselés desszert egészséges, de azt igen, hogy a kép árnyaltabb, mint gondoltuk.
A mindennapokban nem kell mindent száműzni a kamrából, de érdemes tudatosabb döntéseket hozni.
Az ultrafeldolgozott ételek sokszor kényelmes és gyors megoldást nyújtanak, de nem biztos, hogy megéri ezeket választani. A friss alapanyagokra épülő táplálkozás az, amely valóban hozzájárul ahhoz, hogy hosszabb távon is energikusak és egészségesek maradjunk.
