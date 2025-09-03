Kiderült: ezek a legveszélyesebb adalékanyagok, amelyeket nap mint nap megeszel

Az ultrafeldolgozott élelmiszerekről régóta tudjuk, hogy túlzott fogyasztásuk árt az egészségnek. Egy új kutatás azonban árnyalta a képet: nem minden adalékanyag van ugyanolyan hatással a szervezetre. Olvasd el, melyek a legveszélyesebbek!

Sokszor az egészségesnek hitt élelmiszerek is tele vannak káros adalékanyaggal.

Fotó: AYO Production / Shutterstock

Mit vizsgáltak a kutatók?

A brit UK Biobank óriási adatbázisát felhasználva több mint 180 ezer ember étkezési szokásait követték nyomon kutatók 11 éven át. A tudósok nemcsak azt vizsgálták, milyen arányban szerepelnek az étrendben az ultrafeldolgozott ételek, hanem azt is, hogy pontosan milyen adalékanyagokat tartalmaznak ezek a termékek. A résztvevők átlagosan 58 évesek voltak, és több mint a felük nő volt. Az étrendjükben nagyjából minden ötödik falat valamilyen ultrafeldolgozott élelmiszer volt. A követési időszak alatt több mint tízezer halálesetet jegyeztek fel. Az elemzés egyértelmű összefüggést mutatott: minél több ultrafeldolgozott étel került a tányérra, annál nagyobb volt a halálozás kockázata. A legalacsonyabb kockázat azoknál a résztvevőknél volt megfigyelhető, akiknél ezek az élelmiszerek az étrend körülbelül 18 százalékát tették ki. Ennél magasabb arány esetén a kockázat fokozatosan, majd egyre meredekebben emelkedett.

A legveszélyesebb adalékanyagok

A vizsgálatban tizenhárom konkrét adalék bizonyult veszélyesnek. Ezek főként az alábbi csoportokba sorolhatók:

Ízfokozók: nátrium-glutamát (E620–E625) és ribonukleotidok (E627–E635). Ezek fokozzák az étvágyat és közrejátszhatnak a túlevésben. Gyakran megtalálhatók instant levesekben, fűszerkeverékekben és szószokban. Hosszú távon hozzájárulhatnak a súlygyarapodáshoz és anyagcsere-zavarok kialakulásához.

Mesterséges édesítőszerek: aceszulfám-K (E950), szacharin (E954) és szukralóz (E955). Ezek főként üdítőkben, rágógumikban, light édességekben jelennek meg. Bár kalóriát alig tartalmaznak, a kutatások szerint összezavarhatják az anyagcsere szabályozását, ronthatják a bélflóra egyensúlyát, és növelhetik a glükóz-intolerancia kockázatát.

Színezékek: különböző mesterséges színezőanyagok (például tartrazin, E102), amelyek élénk színt adnak üdítőknek, cukorkáknak, gyerekeknek szánt édességeknek. Több vizsgálat szerint összefüggésbe hozhatók allergiás reakciókkal, viselkedésbeli problémákkal, sőt egyes esetekben rákkeltő hatásuk is felmerült.

Rejtett cukorfajták: fruktóz, invertcukor, maltodextrin, laktóz. Ezeket nem mindig ismerjük fel elsőre a címkén, mégis gyakoriak a péksüteményekben, szószokban, gabonapelyhekben. Nagy mennyiségben fokozzák az elhízás és a cukorbetegség kialakulásának kockázatát.

Technológiai segédanyagok: csomósodást gátló anyagok (pl. E551 – szilícium-dioxid), szilárdító anyagok és sűrítőanyagok (például E466 – karboxi-metil-cellulóz). Ezek a textúra és eltarthatóság miatt kerülnek az ételekbe, de a kutatás szerint hosszú távon negatív hatással lehetnek az egészségre.

A nagy meglepetés: a zselésítők

Érdekes módon a zselésítő anyagok – például a pektin (E440) – éppen ellenkező hatást mutattak. Azoknál, akiknek az étrendjében több ilyen összetevő szerepelt, kisebb volt a halálozás kockázata. Ennek oka valószínűleg a rosttartalom, amely támogatja a bélflóra egészségét és az emésztést. Ez persze nem jelenti azt, hogy minden zselés desszert egészséges, de azt igen, hogy a kép árnyaltabb, mint gondoltuk.