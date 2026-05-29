Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Magdolna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Filléres, szaftos fasírt recept air fryerben: annyira finom, hogy az egész család repetázni fog

Filléres, szaftos fasírt recept air fryerben: annyira finom, hogy az egész család repetázni fog

Air fryer
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 29. 12:00
fasírtgolyóreceptfasírt
Keresed a vasárnapi ebéd menüjét? Kell valami, amit az egész család szeret, de olcsón és gyorsan elkészül? Ez az air fryeres fasírt recept véletlenül minden feltételednek megfelel! Mutatjuk, hogyan készítheted el ugyanolyan szaftosra és finomra, mint az eredetit!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Tudtad, hogy fasírozottat készíthetsz air fryerben is? Ezzel a fasírt recepttel feleannyi olajat és energiát kell elhasználnod, mégis egy szaftos és mennyei ételt tehetsz az asztalra, amit az egész család imádni fog. Mutatjuk, hogyan készítheted el!

Fasírt recept borsóval és krumplipürével.
Mennyei fasírt recept: így készül a filléres fogás air fryerben!
Fotó: Miljan Zivkovic / shutterstock
  • A klasszikus, darált húsos fasírt az air fryerben is sülhet.
  • Olcsó alapanyagokból, 15-20 perc alatt elkészül.
  • Minimális olajjal is ropogós külsőt és szaftos belsőt kapsz.

Air fryer fasírt recept, amiből kétszer szed a család

A fasírt mindenhez jó! Főzelékek mellé, krumplival, rizzsel vagy akár egy friss zsemlébe téve tökéletes szendvicsként is. Ráadásul felnőttek, gyerekek, mindenki imádja. Csakhogy a hagyományos fasírt elkészítése rengeteg olajat és időt igényel.

Ezzel a recepttel azonban az air fryerben is bátran elkészítheted! Gyorsabb, tisztább és egyszerűbb, de nem veszít az ízéből. Ráadásul kifejezetten pénztárcabarát: egyszerű alapanyagokból készül, de olyan fasírt lesz belőle, amit simán eladhatsz a vasárnapi ebéd főfogásaként is.

Így készítheted el!

Hozzávalók:

  • 50 dkg darált sertéshús (vagy fele-fele sertés és csirke is lehet)
  • 1 db szikkadt zsemle
  • 1 db tojás
  • 1 fej vöröshagyma
  • 2–3 gerezd fokhagyma
  • 2 tk fűszerpaprika
  • 1 tk őrölt kömény
  • petrezselyem
  • só, bors ízlés szerint
  • egy kevés olaj
Air fryerben készülő krumpli- és fasírt recept.
Akár már a sütés közben bedobhatod az air fryer kosarába a köretnek szánt zöldségeket, így még több időt spórolhatsz!
Fotó: PawelKacperek / shutterstock

Az air fryeres fasírt elkészítése

  1. A szikkadt zsemlét vízbe áztatjuk pár percre, majd alaposan kinyomkodjuk. Fontos lépés, hiszen a rengeteg zsiradék helyett ettől lesz majd igazán puha a fasírozott.
  2. A darált húshoz hozzáadjuk a tojást, az apróra vágott vöröshagymát, a zúzott fokhagymát és az aprított petrezselymet, majd mehet bele a kinyomkodott zsemle is.
  3. Ízesítjük sóval, borssal, köménnyel és fűszerpaprikával, és az egészet alaposan összedolgozzuk.
  4. A masszából diónyi vagy nagyobb, kb. 70–80 grammos golyókat formázunk. Ha extra ropogós külsőt szeretnénk, megforgathatjuk a golyókat egy kevés zsemlemorzsában is. Az air fryer kosarát vékonyan kiolajozzuk, majd a fasírtokat belehelyezzük, figyelve, hogy ne érjenek össze.
  5. 180–200 °C-on kb. 10–12 percig sütjük, majd megfordítjuk őket, és további 8–10 perc alatt készre sütjük.
  6. Ízlés szerint körettel, szendvicsként vagy főzelékhez tálaljuk.

Bors-tipp: amennyiben igazán szaftos fasírtot szeretnél készíteni, ne dolgozd túl a masszát! Elegendő épp addig kevergetni, gyúrni, amíg össze nem áll. Az air fryerben így kaphat kívül ropogós kérget, miközben belül jó puha marad!

Ha a fasírtgolyók megsültek, készítsd el melléjük az alábbi videóban látható mennyei krumplifőzeléket, és kész is a tökéletes vasárnapi ebéd!

Ezeket az air fryer recepteket is ki kell próbálnod:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu