Filléres, szaftos fasírt recept air fryerben: annyira finom, hogy az egész család repetázni fog

Tudtad, hogy fasírozottat készíthetsz air fryerben is? Ezzel a fasírt recepttel feleannyi olajat és energiát kell elhasználnod, mégis egy szaftos és mennyei ételt tehetsz az asztalra, amit az egész család imádni fog. Mutatjuk, hogyan készítheted el!
A fasírt mindenhez jó! Főzelékek mellé, krumplival, rizzsel vagy akár egy friss zsemlébe téve tökéletes szendvicsként is. Ráadásul felnőttek, gyerekek, mindenki imádja. Csakhogy a hagyományos fasírt elkészítése rengeteg olajat és időt igényel.
Ezzel a recepttel azonban az air fryerben is bátran elkészítheted! Gyorsabb, tisztább és egyszerűbb, de nem veszít az ízéből. Ráadásul kifejezetten pénztárcabarát: egyszerű alapanyagokból készül, de olyan fasírt lesz belőle, amit simán eladhatsz a vasárnapi ebéd főfogásaként is.
Így készítheted el!
Bors-tipp: amennyiben igazán szaftos fasírtot szeretnél készíteni, ne dolgozd túl a masszát! Elegendő épp addig kevergetni, gyúrni, amíg össze nem áll. Az air fryerben így kaphat kívül ropogós kérget, miközben belül jó puha marad!
Ha a fasírtgolyók megsültek, készítsd el melléjük az alábbi videóban látható mennyei krumplifőzeléket, és kész is a tökéletes vasárnapi ebéd!
