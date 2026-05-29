Filléres, szaftos fasírt recept air fryerben: annyira finom, hogy az egész család repetázni fog

Tudtad, hogy fasírozottat készíthetsz air fryerben is? Ezzel a fasírt recepttel feleannyi olajat és energiát kell elhasználnod, mégis egy szaftos és mennyei ételt tehetsz az asztalra, amit az egész család imádni fog. Mutatjuk, hogyan készítheted el!

Mennyei fasírt recept: így készül a filléres fogás air fryerben!

A klasszikus, darált húsos fasírt az air fryerben is sülhet.

Olcsó alapanyagokból, 15-20 perc alatt elkészül.

Minimális olajjal is ropogós külsőt és szaftos belsőt kapsz.

Air fryer fasírt recept, amiből kétszer szed a család

A fasírt mindenhez jó! Főzelékek mellé, krumplival, rizzsel vagy akár egy friss zsemlébe téve tökéletes szendvicsként is. Ráadásul felnőttek, gyerekek, mindenki imádja. Csakhogy a hagyományos fasírt elkészítése rengeteg olajat és időt igényel.

Ezzel a recepttel azonban az air fryerben is bátran elkészítheted! Gyorsabb, tisztább és egyszerűbb, de nem veszít az ízéből. Ráadásul kifejezetten pénztárcabarát: egyszerű alapanyagokból készül, de olyan fasírt lesz belőle, amit simán eladhatsz a vasárnapi ebéd főfogásaként is.

Így készítheted el!

Hozzávalók:

50 dkg darált sertéshús (vagy fele-fele sertés és csirke is lehet)

1 db szikkadt zsemle

1 db tojás

1 fej vöröshagyma

2–3 gerezd fokhagyma

2 tk fűszerpaprika

1 tk őrölt kömény

petrezselyem

só, bors ízlés szerint

egy kevés olaj

Akár már a sütés közben bedobhatod az air fryer kosarába a köretnek szánt zöldségeket, így még több időt spórolhatsz!

Az air fryeres fasírt elkészítése

A szikkadt zsemlét vízbe áztatjuk pár percre, majd alaposan kinyomkodjuk. Fontos lépés, hiszen a rengeteg zsiradék helyett ettől lesz majd igazán puha a fasírozott. A darált húshoz hozzáadjuk a tojást, az apróra vágott vöröshagymát, a zúzott fokhagymát és az aprított petrezselymet, majd mehet bele a kinyomkodott zsemle is. Ízesítjük sóval, borssal, köménnyel és fűszerpaprikával, és az egészet alaposan összedolgozzuk. A masszából diónyi vagy nagyobb, kb. 70–80 grammos golyókat formázunk. Ha extra ropogós külsőt szeretnénk, megforgathatjuk a golyókat egy kevés zsemlemorzsában is. Az air fryer kosarát vékonyan kiolajozzuk, majd a fasírtokat belehelyezzük, figyelve, hogy ne érjenek össze. 180–200 °C-on kb. 10–12 percig sütjük, majd megfordítjuk őket, és további 8–10 perc alatt készre sütjük. Ízlés szerint körettel, szendvicsként vagy főzelékhez tálaljuk.

Bors-tipp: amennyiben igazán szaftos fasírtot szeretnél készíteni, ne dolgozd túl a masszát! Elegendő épp addig kevergetni, gyúrni, amíg össze nem áll. Az air fryerben így kaphat kívül ropogós kérget, miközben belül jó puha marad!

Ha a fasírtgolyók megsültek, készítsd el melléjük az alábbi videóban látható mennyei krumplifőzeléket, és kész is a tökéletes vasárnapi ebéd!

