Váratlan fordulat! Egy rejtélyes idegen mentheti meg a betegségéből Galla Miklóst: „Felcsillant egy reménysugár!”

Galla Miklós, a L’art pour l’art Társulat egykori alapítója, évtizedek óta a magyar humor egyik legmeghatározóbb alakja. Az utóbbi időben azonban nem a fergeteges poénjai, hanem a megrendítő egészségügyi állapota miatt figyelt fel rá az ország. A népszerű nevettetőt ugyanis egy rendkívül makacs és agresszív csuklásroham gyötri, amely teljesen felemészti a mindennapjait. Tehát miután a hagyományos orvosi kezelések csődöt mondtak, Miklós végső elkeseredésében a nyilvánossághoz fordult segítségért.
A drámai fordulatot egy szívbemarkoló és ijesztő közösségi médiába kirakott bejegyzés előzte meg, amely azonnal letaglózta a rajongókat. A közkedvelt művész kendőzetlen őszinteséggel vallott arról, hogy a legutóbbi, brutális orvosi beavatkozás is teljesen hatástalannak bizonyult a gyilkos tünetekkel szemben.
Sajnos reménytelen a helyzet. Voltam a doktornőnél, hat szurit kaptam a nyakamba. Azért oda, mert ott vannak a rekeszizmot irányító idegek. A nyakam és a vállam elzsibbadt, de azóta is ugyanúgy csuklom. Tud valaki olyan sebészt, aki hajlandó megoperálni a rekeszizmomat és/vagy a gyomromat?
– írta kétségbeesett posztjában a humorista.
Az elszánt művész még a legkockázatosabb operációt is bevállalná, hiszen a folyamatos rángatózás miatt már aludni és enni is alig bír. A nyakba adott blokkoló injekciók ugyan átmenetileg lebénították a környező izmokat, de a csuklást nem tudták megfékezni, így a megváltást jelentő gyógyulás elmaradt.
Amikor már mindenki azt hitte, hogy a helyzet végleg zátonyra futott, a virtuális térben felbukkant egy megmentő! Egy titokzatos szakember reagált a segélykiáltásra, és azonnal felvette a kapcsolatot a szenvedő komikussal. Galla Miklós megkönnyebbülten mesélte el a Borsnak, hogy pontosan mi is történt a kulisszák mögött, miután kiengedte a hangját az interneten:
Felcsillant egy reménysugár! A Facebook posztom hatására jelentkezett egy sebész. Beszéltem vele. Azt mondta megnézi a leleteimet és segít. Pénteken kell hívnom!
– nyilatkozta boldogan a művész.
A rejtélyes orvos felbukkanása valóságos isteni csodaként érte Galla Miklóst, hiszen a hazai egészségügyben eddig falakba ütközött. Az, hogy egy sebész önként jelentkezett a leletek áttekintésére, azt jelzi, hogy van még olyan szakember, aki lát fantáziát ebbe a rendkívül összetett és egyedi esetben.
Bár a sebész jelentkezése hatalmas mérföldkő, a kommentszekcióban azonnal fellángoltak az indulatok, és követők ezrei fejezték ki az aggodalmukat. Sokan úgy vélik, hogy a háttérben nem szervi, hanem súlyos lelki problémák, stressz vagy fel nem dolgozott traumák állhatnak, amiket szikével egyszerűen nem lehet meggyógyítani.
Több aggódó kommentelő szerint a rekeszizom vagy a gyomor radikális műtéti megbolygatása óriási kockázatokkal jár, és egyáltalán nem is ajánlott az ilyen jellegű beavatkozás. Sokan könyörögnek a sztárnak, hogy mielőtt kés alá feküdne, keressen fel egy alternatív terapeutát vagy pszichológust, hátha a lélek megnyugvása hozza el a fizikai gyógyulást is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.