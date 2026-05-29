Váratlan fordulat! Egy rejtélyes idegen mentheti meg a betegségéből Galla Miklóst: „Felcsillant egy reménysugár!”

Galla Miklós, a L’art pour l’art Társulat egykori alapítója, évtizedek óta a magyar humor egyik legmeghatározóbb alakja. Az utóbbi időben azonban nem a fergeteges poénjai, hanem a megrendítő egészségügyi állapota miatt figyelt fel rá az ország. A népszerű nevettetőt ugyanis egy rendkívül makacs és agresszív csuklásroham gyötri, amely teljesen felemészti a mindennapjait. Tehát miután a hagyományos orvosi kezelések csődöt mondtak, Miklós végső elkeseredésében a nyilvánossághoz fordult segítségért.

Galla Miklós betegsége hosszú hónapok után sem múlt el (Fotó: Máté Krisztián / Bors)

Galla Miklós nyakába hat injekciót szúrtak

A drámai fordulatot egy szívbemarkoló és ijesztő közösségi médiába kirakott bejegyzés előzte meg, amely azonnal letaglózta a rajongókat. A közkedvelt művész kendőzetlen őszinteséggel vallott arról, hogy a legutóbbi, brutális orvosi beavatkozás is teljesen hatástalannak bizonyult a gyilkos tünetekkel szemben.

Sajnos reménytelen a helyzet. Voltam a doktornőnél, hat szurit kaptam a nyakamba. Azért oda, mert ott vannak a rekeszizmot irányító idegek. A nyakam és a vállam elzsibbadt, de azóta is ugyanúgy csuklom. Tud valaki olyan sebészt, aki hajlandó megoperálni a rekeszizmomat és/vagy a gyomromat?

– írta kétségbeesett posztjában a humorista.

Az elszánt művész még a legkockázatosabb operációt is bevállalná, hiszen a folyamatos rángatózás miatt már aludni és enni is alig bír. A nyakba adott blokkoló injekciók ugyan átmenetileg lebénították a környező izmokat, de a csuklást nem tudták megfékezni, így a megváltást jelentő gyógyulás elmaradt.

Egy rejtélyes idegen hozhatja el a megváltást

Amikor már mindenki azt hitte, hogy a helyzet végleg zátonyra futott, a virtuális térben felbukkant egy megmentő! Egy titokzatos szakember reagált a segélykiáltásra, és azonnal felvette a kapcsolatot a szenvedő komikussal. Galla Miklós megkönnyebbülten mesélte el a Borsnak, hogy pontosan mi is történt a kulisszák mögött, miután kiengedte a hangját az interneten:

Felcsillant egy reménysugár! A Facebook posztom hatására jelentkezett egy sebész. Beszéltem vele. Azt mondta megnézi a leleteimet és segít. Pénteken kell hívnom!

– nyilatkozta boldogan a művész.