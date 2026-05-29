„Kivételes srác..." - Két jóbarát harcol egymás ellen a budapesti BL-döntőben

Számos érdekes történet fonódik össze a szombati, PSG-Arsenal BL-döntő előtt, ezek egyike a két edző évtizedek óta tartó barátsága. A két spanyol szakember, az angolok mestere, Mikel Arteta és a franciák főnöke, Luis Enrique kapcsolata még a századfordulón, Barcelonában kezdődött, és most, Budapesten egymás ellen küzdenek az európai klubfutball legrangosabb trófeájáért.

Luis Enrique és a PSG péntken délelőtt érkezett meg Budapestre Fotó: Tullio Puglia - UEFA

Arteta még tinédzser volt, amikor először találkozott Luis Enrique-vel a Barcelona felnőttcsapatánál - írja az AS.

„16 éves koromban találkoztam vele” – mesélte Arteta. „Nagyon támogató,és gondoskodó volt a fiatal akadémiai játékosokkal szemben, olyan ember, akit csodáltam.”

A jó viszony megmaradt, és a szakmai tisztelet is kölcsönös. Pénteken, a PSG-Arsenal BL-döntőt megelőző sajtótájékoztató előtt Luis Enrique elmondta, egyáltalán nem lepődött meg, hogy Arteta csapata tavasszal megnyerte a Premier League-t, és bejutott a Bajnokok Ligája fináléjába.

„Arteta kivételes fiatal srác, szorgalmas, karakteres és tehetséges. A barátságunk a ritka találkozások ellenére is megmaradt. Valahányszor találkozom vele, mindig pozitív energiát hoz az életembe. Nem vagyok meglepve, hogy megnyerték a Premier League-et, megérdemelten vannak itt. A szombati döntőben nem csak két különböző elképzelés csap össze, nem csak arról beszélünk, hogy egy offenzív stílus egy defenzívvel találkozik, mert mindez egy tőről fakad, fontos, hogy jól védekezzünk, és támadjunk, a cél ugyanaz, csak máshol van a hangsúly

- mondta Luis Enrique.

Örök barátság, Arteta és Luis Enrique Budapesten a BL-döntőben találkoznak újra Fotó: AFP

Luis Enrique sajtótájékoztatója

A spanyol szakember úgy vélte, csapata, a Paris Saint-Germain a tavalyi BL-győzelemmel már bekerült a történelemkönyvbe, és nincs különbség: elhódítani és megvédeni ugyanolyan nehéz a trófeát.

Hallottam a szurkolókat, akik azt mondták, tavaly történelmet írtunk, idén legendákká válhatunk. Nagyon fontos, hogy koncentrálni kell, tudjuk, hogyan kell kezelni az ilyen helyzeteket. Tavaly bekerültünk a történelem könyvekbe, mint a legjobb európai csapat, most szeretnénk öregbíteni ezt a hírnevet. Sokat elemeztük az ellenfelet, tavaly játszottunk velük az elődöntőben. Mindig lehet javítani a teljesítményünkön, és most is ezen dolgoztunk az edzéseken. Szeretnénk élvezni a döntőt egy ilyen gyönyörű stadionban, mert soha nem tudhatod, mikor kerülsz be újra a BL-döntőbe. Megmutattuk, hogy olyan csapat vagyunk, amely együtt kompaktan játszik, és öröm nézni a játékunkat. Elhódítani vagy megvédeni ugyanolyan nehéz a kupát. Tavaly domináltunk az Inter elleni döntőben. Szombaton nincs favorit, szoros meccsre számítok, de élvezni kell a játékot, ezt fontos elmondani

- fogalmazott Luis Enrique.

Az Arsenal-PSG döntőt szombaton 18 órakor játsszák.