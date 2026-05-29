Átlagos napból lett rémálom: vezetés közben történt meg a legrosszabb az anyukával

Egy teljesen átlagosnak induló reggelből valóságos rémálom lett, miután egy hatalmas fa dőlt a 37 éves Kaity Schultzra vezetés közben. A családanya terepjárójában ülve olyan súlyosan megsérült, hogy mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani, és lehet, hogy soha többé nem fog tudni járni. Tovább nehezíti a helyzetét, hogy a hó elején történt balesete után, miközben ő saját életéért küzdött, édesanyja feladta a harcot a tüdőrákkal szemben. Így most egyszerre kell a gyógyulására koncentrálnia és gyászolnia is az indianai nőnek.

Lehet, hogy soha többé nem lesz képes járni az anya súlyos balesetét követően

A család a lelki és testi fájdalmakat átélő nőnek adománygyűjtést indított, ugyanis felépülése során kórházi számlákat kell fizetnie és állapota miatt a munkahelyéről is kiesett. Kiemelték, Kaity, aki hosszú évek óta gyermekfelügyelőként dolgozik, mindig mások megsegítésének szentelte egész életét, most pedig neki van szüksége támogatásra, mert mint fogalmaznak, pusztító és életet megváltoztató tragédia történt vele, amely katasztrofális gerincsérüléseket okozott számára. A nő deréktól lefelé teljesen elvesztette az érzékelés- és a mozgásképességét.

Súlyos balesetet szenvedett a családanya

Először csak annyit tudtam, hogy rádőlt egy fa. Vérzett, mentőhelikopterrel vitték el és azonnal műteni kellett. Órákig tartott, míg kimentették a roncsok közül. Habár az orvosoknak sikerült csökkenteniük a gerincvelőre nehezedő nyomást, a sérülések rendkívül súlyosak voltak, így annak esélye, hogy újra járhat majd, csekély. Egyelőre a rehabilitációban reménykedünk

- árulta el Kaithy férje, Chris, aki épp az ország másik felén tartózkodott, amikor értesült neje balesetéről. Kaithy pedig így nyilatkozott:

Nagyon keményen fogok dolgozni azért, hogy visszatérhessek a családomhoz és a munkahelyi családomhoz. Az ember addig nem is sejti, mennyire hatással van másokra, amíg ilyen helyzetbe nem kerül. A négyéves kisfiam állandóan azt kérdezgeti, mikor megy haza anya. Nem hiszem, hogy teljesen megérti, mi is történt

- idézte őt a People.