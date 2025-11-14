Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Aliz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ennél finomabbat nem ettél: ettől a titkos összetevőtől lesz mennyei a krumplifőzelék

recept
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 14. 11:45
titkos összetevőtippkülönleges
Unod már a tipikus menzás főzelékeket? Akkor próbáld ki ezt a mennyei krumplifőzeléket, amely egy titkos összetevőtől lesz egészen különleges, krémes és ellenállhatatlan. Biztos lehetsz benne, hogy ezt a férjed és a gyereked is imádni fogja, de még az anyósod is.
Bata Kata
A szerző cikkei

A mennyei krumplifőzelék titka nem egy, hanem két egyszerű összetevőben rejlik, amelyeket, ha beledobsz, akkor hivatalosan is ez lesz a kedvenc ételed. Most megtudhatod, hogy egy egyszerű klasszikus menzás fogást, hogy lehet teljesen új szintre emelni, és egy olaszos ízvilágú fenséges ebédet összedobni egy csipetnyi titkos fortéllyal.

Ettől a titkos összetevőtől lesz mennyei a krumplifőzelék
Mennyei a krumplifőzeléket készíthetsz egy titkos hozzávalóval.
Fotó: 123RF

Mennyei krumplifőzelék egy csipetnyi fortéllyal

A hagyományos krumplifőzelék lelke a babérlevél és a majoránna. És amitől nem csak egyszerűen finom, hanem mennyei lesz, az a titkos összetevő a parmezán. Ha így készíted, akkor nem kell rántással vagy habarással bíbelődni, anélkül is krémes és testes főzelék lesz a végeredmény.

Hozzávalók 4 személyre:

  • 1 kg burgonya
  • 1 fel vöröshagyma
  • 2-3 gerezd fokhagyma
  • 1 evőkanál vaj
  • 1 evőkanál olívaolaj
  • 2 dl tejszín
  • 1 kis poharas 20%-os zsírtartalmú tejföl
  • só, bors
  • 2 babérlevél
  • 1 teáskanál majoránna
  • egy jó nagy marék reszelt parmezán
  • egy kevés friss bazsalikom, de ez elhagyható

Elkészítés:

  • Hámozd meg a krumplit és vágd kockákra. 
  • Egy lábasba tedd bele a vajat, olívaolajat, melegítsd fel és dobd rá a finomra vágott hagymát, pirítsd meg. 
  • Amikor már kezd színe lenni a hagymának, dobd hozzá az apróra vágott fokhagymát is.
  • Dobd rá a kockára vágott krumplit, forgasd össze, egy picit pirítsd, majd öntsd fel annyi vízzel, hogy éppen ellepje.
  • Sózd, borsozd és dobd bele a babérlevelet, majoránnát. 
  • Főzd addig, míg a krumpli teljesen megpuhul.
  • Öntsd bele a tejszínt és a tejfölt, keverd el, főzd még 2 percig, majd mehet bele a jó nagy marék parmezán. 
  • Ha már elolvadt a parmezán, húzd le a tűzről. Ha szeretnél sűrűbb állagot, akkor krumplinyomóval törd össze a krumpli egy részét és keverd el alaposan.
  • Végül szórd meg friss aprított bazsalikommal és egy kevés frissen őrölt borssal.
mennyei krumplifőzelék parmezánnal
 A mennyei krumplifőzelék a parmezántól lesz különleges és krémes.
Fotó: 123RF

Milyen feltét illik hozzá?

Ha úgy érzed, hogy ez a mennyei krumplifőzelék nem elégszik meg a hagyományos fasírttal – pedig az is passzol hozzá – akkor tálalhatod tükörtojással, melynek a sárgája még selymesebbé varázsolja a főzeléket, vagy készíthetsz hozzá egy-egy szelet grillezett rozmaringos csirkemellet, de remekül illik hozzá a grillsajt vagy a zöldségfasírt is.

Ha készítenél hozzá egy cukkinifasírtot, nézd meg a videót! 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu