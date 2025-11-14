Ennél finomabbat nem ettél: ettől a titkos összetevőtől lesz mennyei a krumplifőzelék

A mennyei krumplifőzelék titka nem egy, hanem két egyszerű összetevőben rejlik, amelyeket, ha beledobsz, akkor hivatalosan is ez lesz a kedvenc ételed. Most megtudhatod, hogy egy egyszerű klasszikus menzás fogást, hogy lehet teljesen új szintre emelni, és egy olaszos ízvilágú fenséges ebédet összedobni egy csipetnyi titkos fortéllyal.
A hagyományos krumplifőzelék lelke a babérlevél és a majoránna. És amitől nem csak egyszerűen finom, hanem mennyei lesz, az a titkos összetevő a parmezán. Ha így készíted, akkor nem kell rántással vagy habarással bíbelődni, anélkül is krémes és testes főzelék lesz a végeredmény.
Ha úgy érzed, hogy ez a mennyei krumplifőzelék nem elégszik meg a hagyományos fasírttal – pedig az is passzol hozzá – akkor tálalhatod tükörtojással, melynek a sárgája még selymesebbé varázsolja a főzeléket, vagy készíthetsz hozzá egy-egy szelet grillezett rozmaringos csirkemellet, de remekül illik hozzá a grillsajt vagy a zöldségfasírt is.
Ha készítenél hozzá egy cukkinifasírtot, nézd meg a videót!
