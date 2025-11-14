Ennél finomabbat nem ettél: ettől a titkos összetevőtől lesz mennyei a krumplifőzelék

A mennyei krumplifőzelék titka nem egy, hanem két egyszerű összetevőben rejlik, amelyeket, ha beledobsz, akkor hivatalosan is ez lesz a kedvenc ételed. Most megtudhatod, hogy egy egyszerű klasszikus menzás fogást, hogy lehet teljesen új szintre emelni, és egy olaszos ízvilágú fenséges ebédet összedobni egy csipetnyi titkos fortéllyal.

Mennyei a krumplifőzeléket készíthetsz egy titkos hozzávalóval.

Fotó: 123RF

Mennyei krumplifőzelék egy csipetnyi fortéllyal

A hagyományos krumplifőzelék lelke a babérlevél és a majoránna. És amitől nem csak egyszerűen finom, hanem mennyei lesz, az a titkos összetevő a parmezán. Ha így készíted, akkor nem kell rántással vagy habarással bíbelődni, anélkül is krémes és testes főzelék lesz a végeredmény.

Hozzávalók 4 személyre:

1 kg burgonya

1 fel vöröshagyma

2-3 gerezd fokhagyma

1 evőkanál vaj

1 evőkanál olívaolaj

2 dl tejszín

1 kis poharas 20%-os zsírtartalmú tejföl

só, bors

2 babérlevél

1 teáskanál majoránna

egy jó nagy marék reszelt parmezán

egy kevés friss bazsalikom, de ez elhagyható

Elkészítés:

Hámozd meg a krumplit és vágd kockákra.

Egy lábasba tedd bele a vajat, olívaolajat, melegítsd fel és dobd rá a finomra vágott hagymát, pirítsd meg.

Amikor már kezd színe lenni a hagymának, dobd hozzá az apróra vágott fokhagymát is.

Dobd rá a kockára vágott krumplit, forgasd össze, egy picit pirítsd, majd öntsd fel annyi vízzel, hogy éppen ellepje.

Sózd, borsozd és dobd bele a babérlevelet, majoránnát.

Főzd addig, míg a krumpli teljesen megpuhul.

Öntsd bele a tejszínt és a tejfölt, keverd el, főzd még 2 percig, majd mehet bele a jó nagy marék parmezán.

Ha már elolvadt a parmezán, húzd le a tűzről. Ha szeretnél sűrűbb állagot, akkor krumplinyomóval törd össze a krumpli egy részét és keverd el alaposan.

Végül szórd meg friss aprított bazsalikommal és egy kevés frissen őrölt borssal.

A mennyei krumplifőzelék a parmezántól lesz különleges és krémes.

Fotó: 123RF

Milyen feltét illik hozzá? Ha úgy érzed, hogy ez a mennyei krumplifőzelék nem elégszik meg a hagyományos fasírttal – pedig az is passzol hozzá – akkor tálalhatod tükörtojással, melynek a sárgája még selymesebbé varázsolja a főzeléket, vagy készíthetsz hozzá egy-egy szelet grillezett rozmaringos csirkemellet, de remekül illik hozzá a grillsajt vagy a zöldségfasírt is.

Ha készítenél hozzá egy cukkinifasírtot, nézd meg a videót!