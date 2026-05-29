Íme Budapest 5 legszebb szökőkútja: mindenki ezeket a helyeket keresi – Videó

A turisták imádják ezt az 5 budapesti látnivalót.

A közösségi médiát ellepték a különféle fotók, szelfik.

A meseszép szökőkutak némelyikének izgalmas háttere van.

Budapest utcáin számos csodás, rejtett helyszín van, amelyek egészen elképesztően festenek a turisták fotóin. Alább a budapesti látnivalók közül öt olyat mutatunk, amelyek hűsítő élményt nyújtanak a nyári melegben.

Rajonganak a turisták a budapesti látnivalókért. Illusztráció: 123RF

Mely budapesti látnivalókért rajonganak a turisták?

A Hősök tere, az Országház, a Budai Várnegyed, valamint a Szabadság-szobornak otthont adó Gellért-hegy panorámája örök kedvenc, ahova mindig özönlenek a külföldi turisták. Ezek kívül azonban rengeteg más látványosság található Budapesten, amelyet az ezer szobor fővárosának is szoktak becézni. Az utcákon helyet kapó, kihagyhatatlan műalkotások között szökőkutak is szép számmal szerepelnek, a következőkben ezek közül mutatunk be hatot.

Szökőkutak Budapesten

Lapozó szökőkút

A legtöbb közösségi oldalon elkerülhetetlenül belefutunk olyan tartalmakba, amelyekben az Egyetem téren található Nyitott könyv csobogó látványa köszön vissza. Az alkotás az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának impozáns épülete mellett van, és a turisták odavannak érte.

A szökőkút vizének mozgása olyan hatást kelt, mintha egy könyv magát lapozná. Fotó: CuteIdeas / Shutterstock

Ékkő a Városligetben: a Zsolnay szökőkút

Illatozó rózsák, mesés napsütés várja a turistákat a városligeti Millennium Házánál. Az előtte lévő kertben mágnesként vonzza a tekintetet a Zsolnay kerámiákkal megalkotott díszkút, amelynek látványa lélegzetelállító: a színes vízköpő halakon megjelennek a Zsolnay-ház színei, motívumai tűnnek fel.

A Millennium Háza előtti szökőkút Zsolnay kerámiából készült. Fotó: Salvador Aznar / Shutterstock

Pompa a Károlyi-kertben

A Károlyi-kert a járókelők egyik nagy kedvence, hiszen a belvárosban van, hihetetlenül közel mindenhez. Az Astoria melletti terület a főváros legrégebbi kertjeinek egyike. Az ottani szökőkút méltán vonzza oda a kikapcsolódni vágyókat. Nemcsak turistáknak, hanem családosoknak is ideális hely, hogy egy kicsit megpihenjenek a mindennapi rohanásban: a gyerekeknek külön homokozó, és egy óriási gyepfelület is van, ahol játszhatnak. A közelben egy étterem is van, valamint egy sakkozóhely is várja a szellemi sport szerelmeseit.