Íme Budapest 5 legszebb szökőkútja: mindenki ezeket a helyeket keresi – Videó

Budapest utcáin számos csodás, rejtett helyszín van, amelyek egészen elképesztően festenek a turisták fotóin. Alább a budapesti látnivalók közül öt olyat mutatunk, amelyek hűsítő élményt nyújtanak a nyári melegben.
A Hősök tere, az Országház, a Budai Várnegyed, valamint a Szabadság-szobornak otthont adó Gellért-hegy panorámája örök kedvenc, ahova mindig özönlenek a külföldi turisták. Ezek kívül azonban rengeteg más látványosság található Budapesten, amelyet az ezer szobor fővárosának is szoktak becézni. Az utcákon helyet kapó, kihagyhatatlan műalkotások között szökőkutak is szép számmal szerepelnek, a következőkben ezek közül mutatunk be hatot.
A legtöbb közösségi oldalon elkerülhetetlenül belefutunk olyan tartalmakba, amelyekben az Egyetem téren található Nyitott könyv csobogó látványa köszön vissza. Az alkotás az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának impozáns épülete mellett van, és a turisták odavannak érte.
Illatozó rózsák, mesés napsütés várja a turistákat a városligeti Millennium Házánál. Az előtte lévő kertben mágnesként vonzza a tekintetet a Zsolnay kerámiákkal megalkotott díszkút, amelynek látványa lélegzetelállító: a színes vízköpő halakon megjelennek a Zsolnay-ház színei, motívumai tűnnek fel.
A Károlyi-kert a járókelők egyik nagy kedvence, hiszen a belvárosban van, hihetetlenül közel mindenhez. Az Astoria melletti terület a főváros legrégebbi kertjeinek egyike. Az ottani szökőkút méltán vonzza oda a kikapcsolódni vágyókat. Nemcsak turistáknak, hanem családosoknak is ideális hely, hogy egy kicsit megpihenjenek a mindennapi rohanásban: a gyerekeknek külön homokozó, és egy óriási gyepfelület is van, ahol játszhatnak. A közelben egy étterem is van, valamint egy sakkozóhely is várja a szellemi sport szerelmeseit.
Télen-nyáron százak fordulnak meg a Budavári Palotában, hogy fotózkodjanak és megnézzék a Nemzeti Galéria gyűjteményét. A bejáratnál rengetegen fotózkodnak az ottani meseszép kúttal a háttérben; a Halászó gyerekek kútja 1900-ban készült el, és a történelem viharait túlélve a Rákóczi téren is állt már. 1970-től tekinthető meg újra az eredeti helyén, a várban.
A Budai várnegyed egy eldugott szegletében a látogatókat egy olyan hely várja, amely a keleti kultúrát idézi. A Török kertben található Karakas pasa felújított tornya, amely számos fügefa, valamint egy hatágú csillagban helyet kapó szökőkút fölé magasodik. A magyar nyelvben Dávid-csillagként ismert zsidó szimbólum az iszlámban Salamon pecsétjeként van jelen.
Nem maradhat le a listáról a főváros egyik legnagyobb vonzerejével bíró csobogója, a Margitszigeti Zenélő Szökőkút sem, amelyet a szokásokhoz híven idén is május 1-től csodálhatnak meg a szigeten járók. A zenélő szökőkút az ország egyik legnagyobb vízi attrakciója; a vízsugarai olyan precíz koreográfiával mozognak a dallamokra, amelyet bármilyen tánccsoport megirigyelne. Sötétedés után a kút vize színes fényekben pompázik, ezért a zenei aláfestéssel együtt a sziget legnépszerűbb ingyenes „koncerthelyszíneként” funkcionál.
