Íme Budapest 5 legszebb szökőkútja: mindenki ezeket a helyeket keresi – Videó

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 29. 17:15
Budapestlátnivalószökőkútlátványosság
Valósággal özönlenek a turisták egy olyan helyre, amire elsőre senki nem számítana. A budapesti látnivalók listájára olyasmik kerültek fel, amikre sokan felkapják a fejüket. Mutatjuk, mik most a turisták abszolút kedvencei.
  • A turisták imádják ezt az 5 budapesti látnivalót.
  • A közösségi médiát ellepték a különféle fotók, szelfik. 
  • A meseszép szökőkutak némelyikének izgalmas háttere van.

Budapest utcáin számos csodás, rejtett helyszín van, amelyek egészen elképesztően festenek a turisták fotóin. Alább a budapesti látnivalók közül öt olyat mutatunk, amelyek hűsítő élményt nyújtanak a nyári melegben.

Egy nő a budapesti látnivalók fotózása közben
Rajonganak a turisták a budapesti látnivalókért. Illusztráció:  123RF

Mely budapesti látnivalókért rajonganak a turisták?

A Hősök tere, az Országház, a Budai Várnegyed, valamint a Szabadság-szobornak otthont adó Gellért-hegy panorámája örök kedvenc, ahova mindig özönlenek a külföldi turisták. Ezek kívül azonban rengeteg más látványosság található Budapesten, amelyet az ezer szobor fővárosának is szoktak becézni. Az utcákon helyet kapó, kihagyhatatlan műalkotások között szökőkutak is szép számmal szerepelnek, a következőkben ezek közül mutatunk be hatot.

Szökőkutak Budapesten

Lapozó szökőkút 

A legtöbb közösségi oldalon elkerülhetetlenül belefutunk olyan tartalmakba, amelyekben az Egyetem téren található Nyitott könyv csobogó látványa köszön vissza. Az alkotás az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának impozáns épülete mellett van, és a turisták odavannak érte.

Nyitott könyv csobogó, Egyetem tér, Budapest
A szökőkút vizének mozgása olyan hatást kelt, mintha egy könyv magát lapozná. Fotó: CuteIdeas / Shutterstock

Ékkő a Városligetben: a Zsolnay szökőkút

Illatozó rózsák, mesés napsütés várja a turistákat a városligeti Millennium Házánál. Az előtte lévő kertben mágnesként vonzza a tekintetet a Zsolnay kerámiákkal megalkotott díszkút, amelynek látványa lélegzetelállító: a színes vízköpő halakon megjelennek a Zsolnay-ház színei, motívumai tűnnek fel.

Zsolnay szökőkút, Városliget, Budapest
A Millennium Háza előtti szökőkút Zsolnay kerámiából készült. Fotó: Salvador Aznar / Shutterstock

Pompa a Károlyi-kertben

A Károlyi-kert a járókelők egyik nagy kedvence, hiszen a belvárosban van, hihetetlenül közel mindenhez. Az Astoria melletti terület a főváros legrégebbi kertjeinek egyike. Az ottani szökőkút méltán vonzza oda a kikapcsolódni vágyókat. Nemcsak turistáknak, hanem családosoknak is ideális hely, hogy egy kicsit megpihenjenek a mindennapi rohanásban: a gyerekeknek külön homokozó, és egy óriási gyepfelület is van, ahol játszhatnak. A közelben egy étterem is van, valamint egy sakkozóhely is várja a szellemi sport szerelmeseit.

Szökőkút a budapesti Károlyi-kertben
A Károlyi-kert kútja a helyi családokat is vonzza. Fotó: A great shot of / Shutterstock

Meseszép panoráma, csobogó szökőkút

Télen-nyáron százak fordulnak meg a Budavári Palotában, hogy fotózkodjanak és megnézzék a Nemzeti Galéria gyűjteményét. A bejáratnál rengetegen fotózkodnak az ottani meseszép kúttal a háttérben; a Halászó gyerekek kútja 1900-ban készült el, és a történelem viharait túlélve a Rákóczi téren is állt már. 1970-től tekinthető meg újra az eredeti helyén, a várban.

Halászó gyerekek kútja a Budai Várban
A Halászó gyerekek kútjától karnyújtásnyira van a dunai panorám. Fotó: Ksenia Lada / Shutterstock

Titkos keleti ékszer Budán

A Budai várnegyed egy eldugott szegletében a látogatókat egy olyan hely várja, amely a keleti kultúrát idézi. A Török kertben található Karakas pasa felújított tornya, amely számos fügefa, valamint egy hatágú csillagban helyet kapó szökőkút fölé magasodik. A magyar nyelvben Dávid-csillagként ismert zsidó szimbólum az iszlámban Salamon pecsétjeként van jelen.

Budapesti szökőkutak
A Török kert egy cseppnyi keleti érzést varázsol Budai Vár falai közé. Fotó: kristof lauwers / Shutterstock

Zenélő szökőkút a Margitszigeten

Nem maradhat le a listáról a főváros egyik legnagyobb vonzerejével bíró csobogója, a Margitszigeti Zenélő Szökőkút sem, amelyet a szokásokhoz híven idén is május 1-től csodálhatnak meg a szigeten járók. A zenélő szökőkút az ország egyik legnagyobb vízi attrakciója; a vízsugarai olyan precíz koreográfiával mozognak a dallamokra, amelyet bármilyen tánccsoport megirigyelne. Sötétedés után a kút vize színes fényekben pompázik, ezért a zenei aláfestéssel együtt a sziget legnépszerűbb ingyenes „koncerthelyszíneként” funkcionál. 

Music,Fountain,At,The,Margaret,Island,In,Budapest,Hungary,With
A zenélő szökőkút a Margitsziget sztárja. Fotó: Nataliya Nazarova / Shutterstock 

Játszd le a videót az egyik híres budapesti szökőkútról:

