„Egy sötét folyosón találtam magam” – Hajszálon múlt a legendás magyar színész élete

A TV2 Mokka műsorvezetői, Istenes László és Zavaros Eszter megdöbbenve hallgatták a Kossuth-díjas és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész, Harsányi Gábor megrázó beszámolóját. A fitt és sportos művész közvetlen életveszélybe került, amikor stroke-ot kapott. A gyors orvosi beavatkozásnak és fia lélekjelenlétének köszönhetően a színész túl van a nehezén, és egy drámai, életmentő műtét után már a jövőbeli terveiről, egy különleges életműfilmről mesélt a stúdióban.

Harsányi Gábor fia azonnal segített édesapján és hívta a mentőket (Fotó: Bors)

Harsányi Gábor reggele sokkolóan indult

A művész őszintén idézte fel a rémisztő reggel pillanatait, amikor előjel nélkül csapott le rá a betegség, bár a rossz alvás már intő jel lehetett volna:

Nemrégiben majdnem »csingilingi« volt nekem... csengettek fentről. Reggel felkeltem, szokás szerint indultam a fürdőszoba felé, és egyszer csak egy sötét folyosón találtam magam. Mintha víz alól jött volna a hang, úgy hallottam a fiam hangját, nem voltam magamnál

– emlékezett vissza. Úgy érezte, a teste bal oldala azonnal lebénult, fia azonban nem tétovázott, rögtön hívta a mentőket. Harsányi Gábort az Amerikai úti klinikára szállították: „Sajnos el kell mondanom, hogy ez egy divatos, ronda betegség. Nem olyan vészes, ha időben bent vagy, semmi probléma, de ha nem – mondjuk vidéken, egy tanyán vagy...” – figyelmeztetett a színész, aki tudja, az élete perceken múlt.

Remek ellátásban részesült

„Rögtön infúziót kaptam. Bizonyos szinten szerencsém volt, egy hajszálerem tömődött el, de ez a kis vacak elég ahhoz, hogy szinte lebénítsa az embert” – magyarázta Harsányi Gábor. Bár a harmadik támadás legyengítette a színművészt, életigenlése töretlen maradt: „Az élet csodálatos dolog, meg kell ragadni mindent! Én még tele vagyok vágyakkal, az életműfilmemen dolgozom” – jelentette ki. A készülő alkotás a hatalom és a képesség örök harcáról szól, amely korábban egy amerikai fesztiválon díjat nyert színdarabján alapul. A filmet részben saját maga finanszírozza, és épp a stábot rakja össze.