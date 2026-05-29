Zokogva könyörgött irgalomért a vádlott - nyugdíjasokat fosztottak ki, most már bánják

Az R. család öt tagja 2021-ben a fejébe vette, hogy úgy tesznek szert gyors és könnyű keresetre, hogy idős emberek bizalmába férkőznek, bejutnak az otthonukba, és amit arra érdemesnek találnak, azt magukkal viszik. A vád szerint összesen tizenegy, 70 és 90 év közötti személyt kerestek fel. A kifosztásukkal komoly jövedelemre tettek szert.
R. Margit elsőrendű vádlott az írásban tett nyilatkozatát olvasta fel.
Már nem emlékszem pontosan mi történt. Részben a váddal megegyezően szeretném beismerni a bűnösségemet, azzal a kitétellel, hogy a férjem nem tudott a tettekről. Bocsánatot szeretnék kérni. Nagyon sajnálom a történteket. Mindent megteszek jóvátételért. Ha tehetném, visszaforgatnám az idő kerekét. Mardos a lelkiismeretfurdalás. Soha nem volt megtervezett a bűncselekményem
– mondta, miközben férje hangosan zokogott. Ezután a gyermekeiért emelt szót.
- Kérem, kegyelmezzenek a lányomnak és a menyemnek, mert ők soha nem akartak bűncselekményt elkövetni. Szeretnék elmenni dolgozni és hasznos tagjává válni a magyar társadalomnak – mondta, majd elnézést kért, amiért megivott egy korty vizet. - Kérem a drága Jóistent, bocsásson meg nekem – kiáltott fel, mielőtt elmesélte az egyik eset történetét:
- A lányom megismerkedett egy fiatalemberrel, B. Leventével. Elvira többször elkérte a számát, de ő nem adta meg. Sokat mondtam a lányomnak, ne találkozzon vele, mert biztosan nős. Ha nem úgy volna, megadná a számát és eljönne bemutatkozni. A lányom többször úgy ment el a Kökire, hogy a férfi nem volt ott. Elvira olyankor napokig sírt. A Pesti úton megtaláltuk a nevét. Becsengettünk. Mondtam, Leventét keressük. Mondták, nincs ilyen unokájuk.
Ezzel az ürüggyel viszont Margit bejutott a lakásba és el is emelt néhány értéket.
- R. Gusztáv, a férjem tekintetében elmondom, hogy ő teljes mértékben ártatlan, nem tudott a cselekményekről. Miután letartóztattak engem, a lányomat és a menyemet, a férjem annyira megharagudott rám, hogy leköltözött Kókára a rokonokhoz – próbálta Margit a házastársát menteni. - A férjem azt hitte, a kenyér 10, a tej pedig 12 forint. Többször elmentem dolgozni, de mindenhol csak hónapokig maradhattam, mert a férjem mindenhol féltékenységi jelenetet rendezett. Többször álltam bíróság előtt, de hűtlen sosem voltam - hangsúlyozta.
Ezután Margit leánya, Elvira következett.
Elmondani kívánom, hogy nagyon szégyellem magam. Bocsánatot kérek a magyar társadalomtól
– zokogott a fiatal nő. - A gyerekeim életét felforgattam. Nem normális, hogy egy 4 éves gyereknek csomagot kell feladnia az anyjának, vagy egy középiskolásnak dolgoznia kell. A vádiratban nem minden felel meg a valóságnak. Az édesapám nem vett részt a bűncselekményekben - mentegette ő is az édesapját. Azt, hogy a bűncselekmények során miért az apja vezetett, azzal magyarázta:
Azért ő vezetett, mert neki volt jogosítványa, ő vitt minket mindig mindenhova.
Hogy a bánat mennyire volt őszinte, csak ők tudhatják, mindenesetre kérdésekre egyikük sem kívánt válaszolni.
Az antropológiai vizsgálatokat végző igazságügyi szakértő a lépcsőházi kamerafelvételekről megállapította: nem kizárható, hogy azokon a vádlottak láthatók. Egy esetben volt nagy mértékben alátámasztható, hogy a vádlottak közül ketten látszanak a felvételeken.
A tárgyalást végül elnapolták. A tervek szerint októberben hirdetnek ítéletet.
Jován László, Margit ügyvédje a Borsnak elmondta: a védence és családtagjai részben beismerték a bűncselekmények elkövetését.
- Kilenc esetben a bűncselekmény valóban megtörtént, két esetben csak a kísérlet valósult meg, egyszer pedig a rendőrök rajtaütöttek a társaságon, mert már egy ideje figyelték őket – mondta az ügyvéd és hozzátette: a kifosztás morális megítélése a bírói gyakorlatban egy kategóriába esik a pedofíliával. A bűncselekmény törvényi definíciója szerint az követi el, aki idegen dolgot úgy vesz el mástól, hogy evégből lerészegíti vagy bódult állapotát idézi elő, illetve védekezésre képtelen, illetve a bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személytől veszi el azt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.