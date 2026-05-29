Zokogva könyörgött irgalomért a vádlott - nyugdíjasokat fosztottak ki, most már bánják

Az R. család öt tagja 2021-ben a fejébe vette, hogy úgy tesznek szert gyors és könnyű keresetre, hogy idős emberek bizalmába férkőznek, bejutnak az otthonukba, és amit arra érdemesnek találnak, azt magukkal viszik. A vád szerint összesen tizenegy, 70 és 90 év közötti személyt kerestek fel. A kifosztásukkal komoly jövedelemre tettek szert.

A kifosztással vádolt banda tagjai irgalomért könyörögtek Fotó: Török Gergely Ádám / Bors

R. Margit elsőrendű vádlott az írásban tett nyilatkozatát olvasta fel.

Már nem emlékszem pontosan mi történt. Részben a váddal megegyezően szeretném beismerni a bűnösségemet, azzal a kitétellel, hogy a férjem nem tudott a tettekről. Bocsánatot szeretnék kérni. Nagyon sajnálom a történteket. Mindent megteszek jóvátételért. Ha tehetném, visszaforgatnám az idő kerekét. Mardos a lelkiismeretfurdalás. Soha nem volt megtervezett a bűncselekményem

– mondta, miközben férje hangosan zokogott. Ezután a gyermekeiért emelt szót.

- Kérem, kegyelmezzenek a lányomnak és a menyemnek, mert ők soha nem akartak bűncselekményt elkövetni. Szeretnék elmenni dolgozni és hasznos tagjává válni a magyar társadalomnak – mondta, majd elnézést kért, amiért megivott egy korty vizet. - Kérem a drága Jóistent, bocsásson meg nekem – kiáltott fel, mielőtt elmesélte az egyik eset történetét:

- A lányom megismerkedett egy fiatalemberrel, B. Leventével. Elvira többször elkérte a számát, de ő nem adta meg. Sokat mondtam a lányomnak, ne találkozzon vele, mert biztosan nős. Ha nem úgy volna, megadná a számát és eljönne bemutatkozni. A lányom többször úgy ment el a Kökire, hogy a férfi nem volt ott. Elvira olyankor napokig sírt. A Pesti úton megtaláltuk a nevét. Becsengettünk. Mondtam, Leventét keressük. Mondták, nincs ilyen unokájuk.

Ezzel az ürüggyel viszont Margit bejutott a lakásba és el is emelt néhány értéket.

- R. Gusztáv, a férjem tekintetében elmondom, hogy ő teljes mértékben ártatlan, nem tudott a cselekményekről. Miután letartóztattak engem, a lányomat és a menyemet, a férjem annyira megharagudott rám, hogy leköltözött Kókára a rokonokhoz – próbálta Margit a házastársát menteni. - A férjem azt hitte, a kenyér 10, a tej pedig 12 forint. Többször elmentem dolgozni, de mindenhol csak hónapokig maradhattam, mert a férjem mindenhol féltékenységi jelenetet rendezett. Többször álltam bíróság előtt, de hűtlen sosem voltam - hangsúlyozta.