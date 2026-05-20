Így spórolj a vízszámlán: 5 egyszerű tipp az esővízgyűjtéshez, amit neked neked is ki kell próbálnod

A 2026-os nyárra jósolt extrém aszályok és hirtelen felhőszakadások miatt az esővízgyűjtés a kert túlélésének záloga.

Az esővíz lágy, vegyszermentes és ideális a pH-értéke, ezért a növények sokkal jobban kedvelik, mint a klóros csapvizet.

Egy jól kialakított tartály megvéd a szúnyogoktól, az algásodástól és a házfal eláztatásától is.

A klímaváltozás hatásait ma már a saját bőrünkön – és a saját kertünkön – tapasztaljuk. Bár a májusi mediterrán ciklonok az elmúlt hetekben hoztak némi életmentő csapadékot a kiszáradt talajnak, a meteorológiai előrejelzések és a hosszú távú előrejelzések szerint a 2026-os nyár a globálisan erősödő El Niño jelenség miatt extrém forró és aszályos lesz, így az esővízgyűjtés kulcsfontosságúvá válik.

Az esővízgyűjtésre használt tartály kapacitását a kert vízigénye határozza meg.

Esővízgyűjtés a gyakorlatban

A szakemberek szerint a tartós hőséget és a száraz periódusokat hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű felhőszakadások fogják megszakítani. Ilyen hektikus időjárási viszonyok között az esővízgyűjtés a fenntartható kertgondozás alapja. Ha a hirtelen lehulló csapadékot nem hagyjuk elfolyni és okosan betároljuk, átvészelhetjük a perzselő, csapadékmentes heteket. Gyakorlati tippekkel segítünk a megvalósításban.

Miért imádják a növények az esővizet?

A vezetékes ivóvíz hideg, kemény (sok benne a kalcium és a magnézium), ráadásul klórt is tartalmaz, ami a talaj hasznos mikroorganizmusait is károsíthatja.

Ezzel szemben az esővíz:

Lágy és vegyszermentes.

Ideális a pH-értéke: enyhén savas (körülbelül 5,5–6,5 közötti pH), ami tökéletes a legtöbb kerti növény, mint a hortenziák, rododendronok vagy a magnóliák számára.

Környezeti hőmérsékletű: ha a tartályban áll, átveszi a kinti hőmérsékletet, így a locsoláskor nem sokkolja a növények gyökérzetét.

A tökéletes esővízgyűjtő rendszer 5 aranyszabálya, avagy spórolás a vízszámlán

Találd el a megfelelő méretet és formát

A tartály kapacitását a tetőfelület nagysága és a kert vízigénye határozza meg. Kisebb kertekhez, teraszokhoz vagy dézsás növények alkalmi locsolására egy 160–300 literes hordó is ideális lehet. Nagyobb udvarokhoz, zöldségesekhez és a pázsithoz viszont már a 400–650 literes vagy még nagyobb, akár földbe süllyesztett tartályok nyújtanak biztonsági tartalékot az aszály idején. Ha szűk a hely a ház körül, érdemes négyszögletű, fal mellé állítható kialakítást választani. Nem mindegy, hová teszed

Sose tedd a tartályt a tűző napra! A meleg és a napfény az algák és baktériumok legjobb barátja. A legbölcsebb dolog a ház északi vagy keleti oldalára pozícionálni a gyűjtőt. Itt a víz hűvös marad, így sokkal tovább őrzi meg a minőségét, és nem kezd el poshadni a nyári kánikulában. Mechanika és hidraulika

Ha a tartály a felszínen van, és a kert magasabb pontján helyezkedik el, a gravitáció teszi a dolgát, és egy egyszerű csapon keresztül is kényelmesen engedhetjük a vizet a locsolókannába. Ha viszont a terepviszonyok nem ideálisak, vagy föld alatti rendszert választasz, szükséged lesz egy kerti szivattyúra. Egy hálózatra köthető vagy akkumulátoros szivattyú stabil víznyomást biztosít, így akár a meglévő öntözőrendszerre vagy hosszabb kerti tömlőre is rákötheted a gyűjtőt. Precíz csatlakozás és túlfolyásgátlás

A modern tartályokat már nem a nyitott csatornacső alá tesszük, mint régen a hordókat. Ehelyett a lefolyócső mellé állítjuk őket, és egy ügyes kis szerkezettel (úgynevezett esőlopóval) kötjük össze a kettőt. Ennek a legnagyobb előnye, hogy megállítja a vizet, ha megtelt a tartály. Amint eléri a maximumot, a felesleges esővíz egyszerűen folyik tovább a csatornában a megszokott útján. Ez különösen a hirtelen lezúduló, intenzív nyári villámárvizek és felhőszakadások idején jelent komoly biztonságot. Viszlát szúnyogok

A pangó víz igazi szúnyogtelep, a nyári melegben napok alatt ellephetik a kertet a lárvák. Ha a tartálynak nincs gyári fedele, akkor sűrű szúnyoghálóval kell lefedni. Ez megakadályozza, hogy a vérszívók petéket rakjanak a vízbe, és távol tartja a szél által behordott leveleket, virágport és egyéb szennyeződéseket is.

Ha az előttünk álló nyári szezon előtt jól választod meg a tartály helyét, gondoskodsz a szűrésről és a szúnyogok kirekesztéséről, egy olyan fenntartható rendszert kapsz, amely az aszályos hetekben is életben tartja a konyhakertet és a virágágyásokat – miközben a vízszámlád sem szökik az egekbe.

