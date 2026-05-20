Így spórolj a vízszámlán: 5 egyszerű tipp az esővízgyűjtéshez, amit neked neked is ki kell próbálnod

Ne hagyd elúszni az ingyen öntözővizet! A csapadékmentes időjárás ellen a legjobb megoldás az esővízgyűjtés. Mutatjuk azt az 5 zseniális trükköt, amivel a legnagyobb kánikulában is burjánzó oázis marad a kerted.
A 2026-os nyárra jósolt extrém aszályok és hirtelen felhőszakadások miatt az esővízgyűjtés a kert túlélésének záloga.
Az esővíz lágy, vegyszermentes és ideális a pH-értéke, ezért a növények sokkal jobban kedvelik, mint a klóros csapvizet.
Egy jól kialakított tartály megvéd a szúnyogoktól, az algásodástól és a házfal eláztatásától is.
A klímaváltozás hatásait ma már a saját bőrünkön – és a saját kertünkön – tapasztaljuk. Bár a májusi mediterrán ciklonok az elmúlt hetekben hoztak némi életmentő csapadékot a kiszáradt talajnak, a meteorológiai előrejelzések és a hosszú távú előrejelzések szerint a 2026-os nyár a globálisan erősödő El Niño jelenség miatt extrém forró és aszályos lesz, így az esővízgyűjtés kulcsfontosságúvá válik.
Esővízgyűjtés a gyakorlatban
A szakemberek szerint a tartós hőséget és a száraz periódusokat hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű felhőszakadások fogják megszakítani. Ilyen hektikus időjárási viszonyok között az esővízgyűjtés a fenntartható kertgondozás alapja. Ha a hirtelen lehulló csapadékot nem hagyjuk elfolyni és okosan betároljuk, átvészelhetjük a perzselő, csapadékmentes heteket. Gyakorlati tippekkel segítünk a megvalósításban.
Miért imádják a növények az esővizet?
A vezetékes ivóvíz hideg, kemény (sok benne a kalcium és a magnézium), ráadásul klórt is tartalmaz, ami a talaj hasznos mikroorganizmusait is károsíthatja. Ezzel szemben az esővíz:
Lágy és vegyszermentes.
Ideális a pH-értéke: enyhén savas (körülbelül 5,5–6,5 közötti pH), ami tökéletes a legtöbb kerti növény, mint a hortenziák, rododendronok vagy a magnóliák számára.
Környezeti hőmérsékletű: ha a tartályban áll, átveszi a kinti hőmérsékletet, így a locsoláskor nem sokkolja a növények gyökérzetét.
A tökéletes esővízgyűjtő rendszer 5 aranyszabálya, avagy spórolás a vízszámlán
Találd el a megfelelő méretet és formát A tartály kapacitását a tetőfelület nagysága és a kert vízigénye határozza meg. Kisebb kertekhez, teraszokhoz vagy dézsás növények alkalmi locsolására egy 160–300 literes hordó is ideális lehet. Nagyobb udvarokhoz, zöldségesekhez és a pázsithoz viszont már a 400–650 literes vagy még nagyobb, akár földbe süllyesztett tartályok nyújtanak biztonsági tartalékot az aszály idején. Ha szűk a hely a ház körül, érdemes négyszögletű, fal mellé állítható kialakítást választani.
Nem mindegy, hová teszed Sose tedd a tartályt a tűző napra! A meleg és a napfény az algák és baktériumok legjobb barátja. A legbölcsebb dolog a ház északi vagy keleti oldalára pozícionálni a gyűjtőt. Itt a víz hűvös marad, így sokkal tovább őrzi meg a minőségét, és nem kezd el poshadni a nyári kánikulában.
Mechanika és hidraulika Ha a tartály a felszínen van, és a kert magasabb pontján helyezkedik el, a gravitáció teszi a dolgát, és egy egyszerű csapon keresztül is kényelmesen engedhetjük a vizet a locsolókannába. Ha viszont a terepviszonyok nem ideálisak, vagy föld alatti rendszert választasz, szükséged lesz egy kerti szivattyúra. Egy hálózatra köthető vagy akkumulátoros szivattyú stabil víznyomást biztosít, így akár a meglévő öntözőrendszerre vagy hosszabb kerti tömlőre is rákötheted a gyűjtőt.
Precíz csatlakozás és túlfolyásgátlás A modern tartályokat már nem a nyitott csatornacső alá tesszük, mint régen a hordókat. Ehelyett a lefolyócső mellé állítjuk őket, és egy ügyes kis szerkezettel (úgynevezett esőlopóval) kötjük össze a kettőt. Ennek a legnagyobb előnye, hogy megállítja a vizet, ha megtelt a tartály. Amint eléri a maximumot, a felesleges esővíz egyszerűen folyik tovább a csatornában a megszokott útján. Ez különösen a hirtelen lezúduló, intenzív nyári villámárvizek és felhőszakadások idején jelent komoly biztonságot.
Viszlát szúnyogok A pangó víz igazi szúnyogtelep, a nyári melegben napok alatt ellephetik a kertet a lárvák. Ha a tartálynak nincs gyári fedele, akkor sűrű szúnyoghálóval kell lefedni. Ez megakadályozza, hogy a vérszívók petéket rakjanak a vízbe, és távol tartja a szél által behordott leveleket, virágport és egyéb szennyeződéseket is.
Ha az előttünk álló nyári szezon előtt jól választod meg a tartály helyét, gondoskodsz a szűrésről és a szúnyogok kirekesztéséről, egy olyan fenntartható rendszert kapsz, amely az aszályos hetekben is életben tartja a konyhakertet és a virágágyásokat – miközben a vízszámlád sem szökik az egekbe.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.