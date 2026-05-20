Vincze Lilla: "Soha senkire nem mertem volna rábízni az életemet, nemhogy egy gyerekét!"

Vincze Lilla a hot! magazinnak mesélt fiatalkoráról, szülei elvesztéséről, álmairól, vágyairól. Az énekesnő arról is beszélt, miért nem vállalt gyermeket.

Vincze Lilla mindig keresi az új kihívásokat

Fotó: hot! magazin/Szabolcs László

A Napoleon Boulevard a nyolcvanas évek egyik legsikeresebb zenekara volt. Szívesen emlékszel arra az időszakra?

A nyolcvanas évek nagyon izgalmas időszaka volt az életemnek. A Kérlek, ne félj az Interpop Fesztivál győztes dala volt. A Napoleon Boulevard dalai időtállóak lettek, és a mai napig sok megfejteni való szöveg, dal született akkoriban.

Tükröt mutattatok?

Szerintem igen. Ráadásul olyan igényes és alkotni vágyó zenészekre találtam a zenekarban, ami nekem hatalmas erőt adott.

Korán kiderült, hogy szereted a művészeteket, és vonz a kaland?

Ennek is megvolt az oka. Sportoltam, énekeltem, vitorláztam, hiszen a Balatonon születtem! A kisebb repülőgépekbe édesapámnak köszönhetően szerettem bele, és a bátyámmal mi is repülni akartunk, de nem engedték. A nagyi is nagyon féltett, aki odáig elment, hogy elintézte az orvosnál, hogy ne kapjuk meg a szükséges igazolást a repüléshez; ez csak sok év után derült ki.

Vincze Lilla Manna kutyájával érkezett

Fotó: hot! magazin/Szabolcs László

A szüleidet korán elveszítetted, így ő volt az, aki vigyázott rátok. Mindezek ellenére boldog volt a gyermekkorod?

Nagyon. Szerintem ennek köszönhetem, hogy később is annyi mindent kibírtam. Tudod, nekem a szüleim voltak a példaképeim, akik nagyon szerették egymást. Egy olyan végtelen szeretetben éltek, amiért mindig is hálás leszek a sorsnak, hiszen ennek mi is a részesei lehettünk.

Vincze Lilla testvéréről: „Mindketten örököltük a szü­leink tehetségét”

Hogyan tudtad feldolgozni az elvesztésüket?

Van egy zseniális testvérem, akivel tudtunk egymásba kapaszkodni. Mindemellett ott volt mindaz a szellemiség, amiben a szüleink addig neveltek bennünket: a művészetek mindig meghatározták az életünket, és ez is egyfajta kapaszkodó volt. Laci bátyám gyönyörűen festett, én az éneklést választottam, így valahol mindketten örököltük a szüleink tehetségét.

A találkozások is nagyon meghatározták az életemet, de a szerelmek is segítettek. Olyan szerelmeim, kapcsolataim voltak, amikben nagyon sok értéket, csodát kaptam.

Abban is megvoltak a magam korszakai. Most már könnyebb ezekről beszélni. Nyilván vannak olyan titkok, amelyek mindig azok maradnak, de vannak olyanok is, amelyeket csak a testvérem tud, vagy még ő sem. Laci már tizennégy évesen nagyon komolyan vette a feladatát. Egyszerre volt a testvérem, szülőpótló, barát, és később is megmaradt ebben a szerepében. Nem volt könnyű, mert egy nagyon cserfes kislány voltam.