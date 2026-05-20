Hoppá: kukásnak állt Risztov Éva - Videó

A Retro Rádió számolt be arról, hogy a Bochkor egyik műsorvezetője, Risztov Éva különleges gyerekkori álmát teljesítette, ugyanis kukásnak állt és beállt egy szelektív hulladékot gyűjtő, miskolci csapat mellé a mai napra – annyi biztos, hogy egészen más lehetett számára ez a munka, mint a rádiózás a stúdióban.

Risztov Éva kukásnak állt / Fotó: Nemzeti Sport

Az olimpiai bajnok úszónő megmutatta, hogyan zajlik a szelektív hulladékgyűjtés a gyakorlatban, és állítólag hamar felvette a ritmust, hiszen gyorsan és profin dolgozott, ráadásul szinte pillanatok alatt felvette a munkában a vezető szerepet – vagyis, ha esetleg egyszer valamilyen oknál fogva megunja a rádiózást, akkor könnyen elképzelhető, hogy ebben talál magának új karriert, ha úgy tartja a kedve.

Itt lehet megtekinteni egy videót, amiben láthatjuk, milyen Risztov Éva kukásként: