Scherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Felícia, Bernát névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Francia sztárfellépő és Stranger Things buli is vár a Dunakanyar összművészeti fesztiválján

PR cikk
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 20. 09:50
szórakozásVéNégy Fesztivál
Francia sanzonba csomagolt new wave, lüktető holland funk-elektronika és a Stranger Things világát megidéző buli a VéNégy Fesztiválon. Bámulatos utcaszínházi produkciókkal, kézműves alkotói workshopokkal, közösségi élményekkel, valamint 40 zenei programmal indul a nyár július 1-4. között Nagymaroson. Fellép a Nouvelle Vague, a Kraak & Smaak, a Bagossy Brothers Company, Elefánt, Parno Graszt, Dánielfy, Analog Balaton, Bohemian Betyars, Kolibri, Lil Frakk, az Anima Sound System, lesz táncház és egyedi AV show-val érkezik Angliából DJ Yoda, aki a Stranger Things világába kalauzolja a közönséget. Jegyek május 20. éjfélig még akciós áron.

A fesztivál egy romantikával fűszerezett, szingli party-val indít a nulladik napon a Duna-parton, majd másnap élő ambient zenei produkciók kíséretében kel életre a HangPart, lesz vezetett meditáció, hajnalig tartó tánc a csillagos ég alatt SIKZTAH-val. Július 2-án az összes zenei helyszín elindul, a nagyszínpadon egymást követi Dánielfy és a Parno Graszt, koncertet ad a Bohemian Betyars, a cseh fúvós banda, a Tygroo, az Aurevoir., Kolibri, az este egy óriási táncházban csúcsosodik ki Berecz Pista vezetésével. A július 3-i, pénteki line-up-ban olyan neveket találni, mint az Elefánt, az Analog Balaton, Deva, a holland Kraak & Smaak, az Anima Sound System, vagy a népzenét finom elektronikával és erős basszusokkal ötvöző Obadu.

Forrás: VéNégy Fesztivál Közhasznú Nonprofit Kft.

A fesztivál szombati napján elbűvölő bossa nova- és sanzonhangulatot varázsol a közönségnek a francia Nouvelle Vague. A formáció az évek során olyan legendás zenekarok dalait dolgozta fel, mint a Joy Division, a Depeche Mode, a The Clash, vagy a The Cure, mindezt finom, akusztikus hangszereléssel, légies női énekhangokra építve. Koncertjeik egyszerre intimek és energikusak: a minimalista hangszerelés, a finom elektronika, a könnyed ritmusok és az érzéki énekhang együtt teremtik meg azt a különleges atmoszférát, amelyben a jól ismert dalok új érzelmi mélységet kapnak. A hiphop szerelmesei sem maradnak hoppon, Lil Frakk és FILO is érkezik Nagymarosra, naplementés bulira hív a Palo Canto, az estét a Bagossy Brothers Company koncertje koronázza meg, de különleges utazásra invitálja a közönséget DJ Yoda, aki AV szettjével a Stranger Things világába repíti a fesztiválozókat.

Forrás: VéNégy Fesztivál Közhasznú Nonprofit Kft.

Elképesztően látványos UTCASZÍNHÁZI produkciók is gazdagítják a programot: tűz show, UV Led Show, légtánc bemutató, valamint a gólyalábas művészetet a tánccal, akrobatikával, pantomimmel ötvöző Swing-, és Gengszter Show is látható lesz.

A Duna-Dráva Cement Kft. jóvoltából a DDC KREATÍV ALKOTÓMŰHELYBEN a környezettudatosság és az újrafelhasználás jegyében, környezetbarát anyagokból készíthetnek a fesztiválozók ékszereket, az egyedi fesztivál-outfitért lesz vászoncipő és baseball sapka festés és száraz virág fejdísz készítés. A nappali programok részeként TÁRSASJÁTÉK KUCKÓ, SPORTPROGRAMOK és meditációval kiegészített reggeli TORNA is várja a táborozókat. A VR sátorban egy több érzékszervre kiterjedő utazás részeként együtt hajózhatnak az érdeklődők Marco Poloval, beléphetnek Anne Frank házába, de egy expedíció részeként az Antarktiszra vagy Peruba, a Machu Picchura is eljuthatnak.

Forrás: VéNégy Fesztivál Közhasznú Nonprofit Kft.

A bérletek 8000 Ft kedvezménnyel, a napijegyek 4000 Ft kedvezménnyel érhetőek el május 20-ig. Kempingezésre is van lehetőség 7500 Ft-ért, a kempingbérletek már több mint a 60%-a gazdára talált. 

Forrás: VéNégy Fesztivál Közhasznú Nonprofit Kft.

A VéNégy Fesztivál idén is az önfeledt szabadság otthona lesz július 1. és 4. között Nagymaroson. A Dunakanyar természeti szépsége, a minőségi művészeti programok és a változatos zenei felhozatal együtt teszik felejthetetlenné a nyárindító összművészeti eseményt, amely a MOL-Új Európa Alapítvány Határtalan nyár rendezvénysorozatának keretében, valamint a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó, július 1-4. Nagymaros

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu