Francia sztárfellépő és Stranger Things buli is vár a Dunakanyar összművészeti fesztiválján

A fesztivál egy romantikával fűszerezett, szingli party-val indít a nulladik napon a Duna-parton, majd másnap élő ambient zenei produkciók kíséretében kel életre a HangPart, lesz vezetett meditáció, hajnalig tartó tánc a csillagos ég alatt SIKZTAH-val. Július 2-án az összes zenei helyszín elindul, a nagyszínpadon egymást követi Dánielfy és a Parno Graszt, koncertet ad a Bohemian Betyars, a cseh fúvós banda, a Tygroo, az Aurevoir., Kolibri, az este egy óriási táncházban csúcsosodik ki Berecz Pista vezetésével. A július 3-i, pénteki line-up-ban olyan neveket találni, mint az Elefánt, az Analog Balaton, Deva, a holland Kraak & Smaak, az Anima Sound System, vagy a népzenét finom elektronikával és erős basszusokkal ötvöző Obadu.

Forrás: VéNégy Fesztivál Közhasznú Nonprofit Kft.

A fesztivál szombati napján elbűvölő bossa nova- és sanzonhangulatot varázsol a közönségnek a francia Nouvelle Vague. A formáció az évek során olyan legendás zenekarok dalait dolgozta fel, mint a Joy Division, a Depeche Mode, a The Clash, vagy a The Cure, mindezt finom, akusztikus hangszereléssel, légies női énekhangokra építve. Koncertjeik egyszerre intimek és energikusak: a minimalista hangszerelés, a finom elektronika, a könnyed ritmusok és az érzéki énekhang együtt teremtik meg azt a különleges atmoszférát, amelyben a jól ismert dalok új érzelmi mélységet kapnak. A hiphop szerelmesei sem maradnak hoppon, Lil Frakk és FILO is érkezik Nagymarosra, naplementés bulira hív a Palo Canto, az estét a Bagossy Brothers Company koncertje koronázza meg, de különleges utazásra invitálja a közönséget DJ Yoda, aki AV szettjével a Stranger Things világába repíti a fesztiválozókat.

Elképesztően látványos UTCASZÍNHÁZI produkciók is gazdagítják a programot: tűz show, UV Led Show, légtánc bemutató, valamint a gólyalábas művészetet a tánccal, akrobatikával, pantomimmel ötvöző Swing-, és Gengszter Show is látható lesz.

A Duna-Dráva Cement Kft. jóvoltából a DDC KREATÍV ALKOTÓMŰHELYBEN a környezettudatosság és az újrafelhasználás jegyében, környezetbarát anyagokból készíthetnek a fesztiválozók ékszereket, az egyedi fesztivál-outfitért lesz vászoncipő és baseball sapka festés és száraz virág fejdísz készítés. A nappali programok részeként TÁRSASJÁTÉK KUCKÓ, SPORTPROGRAMOK és meditációval kiegészített reggeli TORNA is várja a táborozókat. A VR sátorban egy több érzékszervre kiterjedő utazás részeként együtt hajózhatnak az érdeklődők Marco Poloval, beléphetnek Anne Frank házába, de egy expedíció részeként az Antarktiszra vagy Peruba, a Machu Picchura is eljuthatnak.