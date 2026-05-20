Bedrogozott és fiatalokat tartott fogva egy nyíregyházi férfi

A vádirat szerint 2024. november 9-én hajnalban egy fiatalkorú lány és egy fiatal felnőtt férfi felmentek a vádlott nyíregyházi lakásába, ahol a vádlott kábítószert fogyasztott, melytől zavart és agresszív lett.

A sértettek hajnali három körül már haza szerettek volna menni, azonban a férfi meggyanúsította őket azzal, hogy kábítószert loptak tőle, majd közölte velük, hogy addig nem engedi ki őket a lakásból, míg a kábítószert vissza nem adják. Elővette légfegyverét, azt a fiatalok előtt betárazta, majd a kanapéra ültette őket, zsebeiket kipakoltatta, menekülésük megakadályozására a bejárati ajtót bezárta - ismertette a főügyészségi közlemény.

A két fiatal a nap folyamán többször próbált az ablakon át segítségért kiabálni, ezt azonban csak délután hallották meg a járókelők és értesítették a rendőrséget.

A közlemény kitért arra: egy hónappal korábban a vádlott ugyanígy megpróbált több embert fogva tartani, amikor a kábítószertől bódult állapotba került. Őket is azzal gyanúsította meg, hogy elvették a kábítószerét és a pénzét, ezért a zsebeiket kipakoltatta. Mikor az egyik fiatal nő el akart menni a lakásból, a bejárati ajtót kulcsra zárta, és azt csak akkor nyitotta ki, amikor a nő kiabálni kezdett vele.

A főügyészség az elkövetőt emberrablás minősített esetével és kábítószer birtoklással vádolja, vele szemben fegyházbüntetést indítványoz a bíróságnak.