Lesújtó szárazság mindenhol: így öntözd okosan, pénz nélkül a kerted

Naponta két-három locsolás is kevés, hogy ne szikkadjon ki teljesen a kertben a föld a hosszúra nyúló aszályban. Már több településen megélték azt, hogy egyszerűen korlátozták a vízfogyasztást, arra kérve az embereket, ne locsoljanak, ne mossanak autót a szélsőséges szárazságban. Mindez felveti a kérdést arról, hogy mit tehetünk a jövőben, hogyan bánjunk tudatosabban a természeti értékekkel, de arról is, hogy hogyan spórolhatunk a vízzel?

Locsolj esővízzel

Ahhoz, hogy energiatakarékosságunk teljes körű legyen, érdemes fontolóra venni nem csak azt, hogy a házon belül mivel tudunk spórolni, hanem azt is, kívül, az épített környezetünkben mit tehetünk. Például hogyan ne pancsoljunk el az eddigi legnagyobb aszály idején rengeteg minőségi ivóvizet arra, hogy a gyep harsány zöld maradjon egész nyáron. Ehhez kínálnak megoldást az esővíz gyűjtő tartályok. A hordós megoldás legnagyobb előnye, hogy olcsó, és pillanatok alatt már a kertünkben is lehet, csak annyi a dolgunk, hogy az ereszcsatorna alá tesszük. Egyel drágább megoldás a tartályos verzió: ezt már össze kell kössük egy csővel.

„Több méretben kapható, ráadásul további előny, hogy ezeket akár rendszerbe is köthetjük, így, ha az egyik megtelik, a víz tovább tud áramolni a következőbe” – mondta Taba Barbara Borbála, a Praktiker szortiment menedzsere. A későbbi használta is praktikusabb, mint a hordónak, ugyanis van rajta egy csap, amire csatlakoztatható a slag is.

Fotó: Morad HEGUI / Praktiker

Föld alá is mehet a vízgyűjtő

Ha igazán hosszú távra akarunk tervezni, a legkomplexebb megoldás a föld alatti esővízgyűjtő és tárolórendszer kialakítása – ennek előnye, hogy szinte láthatatlan, nem foglal helyet a kertben, ráadásul rengeteg víz tárolását megoldhatjuk általa. Hátránya viszont, hogy még a komolyabb kertrendezés előtt érdemes kialakítani, különben nagy felfordulással, sok földmunkával jár a telepítés. Ennek megfelelően elég költséges is, egyértelmű haszna miatt azonban érdemes lehet belevágni, főleg egy nagy méretű kert esetén.

Mekkora tartályt vegyünk?

Az esővízgyűjtő megvásárlása előtt gyakran felmerül a kérdés, hogy mekkorát válasszunk. Ez elsősorban a tető méretétől és a tájegyég csapadékosságától függ. Persze azt is számításba kell venni, hogy nagyjából mekkora kertet szeretnénk locsolni. Jó tudni, hogy egy 40 négyzetméteres tetőről egy esősebb időszakban akár 600–700 liter víz is összegyűjthető. A felfogható csapadékvíz mennyisége számottevő: a számítások szerint megfelelően kiépített rendszer esetén az évi csapadék fele az épületek tetőszerkezetéről a tartályokba kerülhetne, így jelentőset lehetne spórolni a vízszámlákon is.