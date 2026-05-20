Káros lehet a népszerű álombogyó? Egyre több kutatás jut aggasztó eredményekre az ashwagandával kapcsolatban

Az ashwaganda népszerűségét a neki tulajdonított alvás segítő, az idegrendszerre kifejtett nyugtató és a hormonháztartás stabilizáló hatásának köszönheti. Az igazság viszont az, hogy az utóbbi időben egyre több európai ország kongatja meg a vészharangot a növény felelőtlen használata miatt.

Dánia teljesen betiltotta az álombogyót tartalmazó étrendkiegészítőket.

Friss kutatások szerint a növény súlyos májkárosodást is előidézhet.

India nemrégiben betiltotta az ashwagandha leveleinek felhasználását, mert kiderült, hogy mérgező.

Bár az ashwaganda immunerősítő és idegrendszeri hatása miatt népszerű, de egy friss orvosi felülvizsgálat során több tucat olyan esetet azonosítottak, ahol az ashwagandha májbetegséget okozott a gyanútlan fogyasztóknál. Sokan sárgaság, folyamatos hányinger és elviselhetetlen fáradtság miatt fordultak orvoshoz, a legsúlyosabb esetekben pedig májtranszplantációra is sor került, már akiket meg lehetett menteni. A kutatások szerint a legnagyobb probléma, hogy a piacon lévő termékek adagolása nincs szabályozva, ráadásul a termékek minősége is kérdéses. A vásárló nem tudhatja pontosan, mit rejt a kapszula.

Az ashwaganda hatása nem mindig pozitív

Nem mindegy, hogy az ashwaganda gyökere vagy a levele van a kapszulában. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a gyártók hajlamosak trükközni a hatóanyagokkal. India éppen a napokban hozott meg egy drasztikus döntést, amellyel végleg betiltotta az ashwanagdna leveleinek és azok kivonatainak használatát az élelmiszerekben és az étrend-kiegészítőkben. Kiderült ugyanis, hogy míg a növény gyökere teljesen biztonságos, – amit egyébként a hagyományos ajurvédikus orvoslás is előszeretettel használ – addig a levelekben sokkal magasabb a mérgező vegyületek koncentrációja. Aki olcsó, ellenőrizetlen forrásból szerzi be, könnyen lehet, hogy tiszta gyökér helyett toxikus levélkeveréket kap.

Hormonális hullámvasút és rejtett veszélyek

Ha mindez nem lenne elég, a dán élelmiszerbiztonsági hatóság azért tiltotta be az ashwagandát, mert durván beleavatkozik a hormonrendszerbe. Kifejezetten negatív hatással lehet a nemi hormonokra és a pajzsmirigy működésére is. Aki pajzsmirigy-túlműködésben szenved, és mellé szedi az álombogyót is, az gyakorlatilag benzint locsol a tűzre. Terhesség alatt pedig bizonyítottan vetélést indukálhat. Bár a biohacking és a fitneszipar előszeretettel hirdeti univerzális csodaszerként, a tudomány szerint érdemes mérlegelni a kockázatot. Mielőtt legközelebb bedobnánk a kosarunkba, konzultáljunk egy szakemberrel, mert a természetes nem mindig jelenti azt, hogy egészséges is.