Káros lehet a népszerű álombogyó? Egyre több kutatás jut aggasztó eredményekre az ashwagandával kapcsolatban

Az ashwaganda népszerűségét a neki tulajdonított alvás segítő, az idegrendszerre kifejtett nyugtató és a hormonháztartás stabilizáló hatásának köszönheti. Az igazság viszont az, hogy az utóbbi időben egyre több európai ország kongatja meg a vészharangot a növény felelőtlen használata miatt.
Bár az ashwaganda immunerősítő és idegrendszeri hatása miatt népszerű, de egy friss orvosi felülvizsgálat során több tucat olyan esetet azonosítottak, ahol az ashwagandha májbetegséget okozott a gyanútlan fogyasztóknál. Sokan sárgaság, folyamatos hányinger és elviselhetetlen fáradtság miatt fordultak orvoshoz, a legsúlyosabb esetekben pedig májtranszplantációra is sor került, már akiket meg lehetett menteni. A kutatások szerint a legnagyobb probléma, hogy a piacon lévő termékek adagolása nincs szabályozva, ráadásul a termékek minősége is kérdéses. A vásárló nem tudhatja pontosan, mit rejt a kapszula.
Nem mindegy, hogy az ashwaganda gyökere vagy a levele van a kapszulában. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a gyártók hajlamosak trükközni a hatóanyagokkal. India éppen a napokban hozott meg egy drasztikus döntést, amellyel végleg betiltotta az ashwanagdna leveleinek és azok kivonatainak használatát az élelmiszerekben és az étrend-kiegészítőkben. Kiderült ugyanis, hogy míg a növény gyökere teljesen biztonságos, – amit egyébként a hagyományos ajurvédikus orvoslás is előszeretettel használ – addig a levelekben sokkal magasabb a mérgező vegyületek koncentrációja. Aki olcsó, ellenőrizetlen forrásból szerzi be, könnyen lehet, hogy tiszta gyökér helyett toxikus levélkeveréket kap.
Ha mindez nem lenne elég, a dán élelmiszerbiztonsági hatóság azért tiltotta be az ashwagandát, mert durván beleavatkozik a hormonrendszerbe. Kifejezetten negatív hatással lehet a nemi hormonokra és a pajzsmirigy működésére is. Aki pajzsmirigy-túlműködésben szenved, és mellé szedi az álombogyót is, az gyakorlatilag benzint locsol a tűzre. Terhesség alatt pedig bizonyítottan vetélést indukálhat. Bár a biohacking és a fitneszipar előszeretettel hirdeti univerzális csodaszerként, a tudomány szerint érdemes mérlegelni a kockázatot. Mielőtt legközelebb bedobnánk a kosarunkba, konzultáljunk egy szakemberrel, mert a természetes nem mindig jelenti azt, hogy egészséges is.
Tudj meg többet az ashwagandáról ebből a videóból:
Ezek a cikkek is tetszeni fognak:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.