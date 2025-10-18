Csapadékvíz elvezetése házilag pofonegyszerűen: így védd meg otthonod a nem várt vízmennyiségtől

Csapadékvíz elvezetése szakszerűen. Ahogy rövidülnek a nappalok és egyre gyakoribbá válnak az őszi esőzések, úgy kell egyre nagyobb figyelmet fordítanunk az otthonunk védelmére is. Mielőtt bekuckóznánk a meleg pokróc alá, a fűtött szobánkba, érdemes időben gondoskodni a csapadékvíz szakszerű elvezetéséről. Sokan nem is sejtik, hogy a pangó esővíz, az eldugult eresz vagy a helytelen vízlefolyás milyen komoly károkat is okozhat – az alap meggyengülésétől a vizesedő falakig. A nem megfelelő vízelvezetés nemcsak apróbb kellemetlenséggel, de súlyos kiadásokkal is járhat. A Fanny magazin az alábbi cikkben összeszedte, mely feladatokat nem szabad halogatni még a tél beállta előtt!

A férfi ereszt szerel a csapadékvíz elvezetése érdekében

Fotó: Paul Maguire / Shutterstock

Csapadékvíz elvezetése egyszerűen: neked is sikerülni fog, ha ránk hallgatsz

1. Intézzük a telken belül

A csapadékvíz-elvezetésre vonatkozó előírásokat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint a helyi önkormányzati rendeletek tartalmazzák. Ezek kimondják, hogy az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni a területére hulló csapadékvíz saját területen belüli elvezetéséről vagy elszikkasztásáról.

2. Az utcára folyatni tilos

A legtöbb önkormányzat tiltja, hogy a csapadékvizet az utcára, járdára vagy közcsatornába engedjék. Kivétel csak akkor lehetséges, ha az ingatlan hivatalos csapadékvíz-elvezető hálózatra van rákötve, és a tulajdonos engedélyt kapott. Szabálytalan vízlevezetés esetén a hatóság helyreállításra és bírság megfizetésére kötelezheti az ingatlantulajdonost.

3. Kötelező a karbantartás

Az ereszcsatornák, lefolyók és szikkasztó rendszerek karbantartása a tulajdonos feladata. A jogszabály szerint a csapadékvíz-elvezető létesítményt működőképes állapotban kell tartani, különben az eldugulás, elárasztás vagy rongálódás a tulajdonos felelőssége. Ha pedig szikkasztót vagy víztározót akarunk építeni, akkor bizonyos esetekben vízjogi engedélyt kell kérni. A pontos feltételeket az önkormányzat vagy a vízügyi hatóság határozza meg.

4. Szerezzük be az engedélyt

Ha a településen van csapadékvíz-elvezető csatorna, ahhoz csak engedéllyel és előírások betartásával csatlakozhatunk. A szabálytalan rákötés nemcsak bírsághoz vezethet, hanem az egész hálózat működését veszélyezteti.

5. Tartsuk az egyensúlyt

A csapadékvíz nem szennyezett víz, ezért nem keverhető a szennyvízzel. Tilos azt szennyvízcsatornába vezetni, mert ez túlterheli a rendszert és szennyezést okozhat. A szabályok célja, hogy a természetes vízháztartás egyensúlya megmaradjon, és a víz minél nagyobb része helyben hasznosuljon vagy elszikkadjon.

6. Vállaljuk érte a felelősséget

A helytelen vízelvezetésből származó károkért – legyen szó a szomszédos telek elárasztásáról vagy közterület rongálásáról – a tulajdonos teljes anyagi felelősséggel tartozik. A hatóság figyelmeztetést, kötelezést vagy akár bírságot is kiszabhat, ha a szabályok megszegése bizonyított.