Csapadékvíz elvezetése házilag pofonegyszerűen: így védd meg otthonod a nem várt vízmennyiségtől

Csapadékvíz elvezetése szakszerűen. Ahogy rövidülnek a nappalok és egyre gyakoribbá válnak az őszi esőzések, úgy kell egyre nagyobb figyelmet fordítanunk az otthonunk védelmére is. Mielőtt bekuckóznánk a meleg pokróc alá, a fűtött szobánkba, érdemes időben gondoskodni a csapadékvíz szakszerű elvezetéséről. Sokan nem is sejtik, hogy a pangó esővíz, az eldugult eresz vagy a helytelen vízlefolyás milyen komoly károkat is okozhat – az alap meggyengülésétől a vizesedő falakig. A nem megfelelő vízelvezetés nemcsak apróbb kellemetlenséggel, de súlyos kiadásokkal is járhat. A Fanny magazin az alábbi cikkben összeszedte, mely feladatokat nem szabad halogatni még a tél beállta előtt!
A csapadékvíz-elvezetésre vonatkozó előírásokat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint a helyi önkormányzati rendeletek tartalmazzák. Ezek kimondják, hogy az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni a területére hulló csapadékvíz saját területen belüli elvezetéséről vagy elszikkasztásáról.
A legtöbb önkormányzat tiltja, hogy a csapadékvizet az utcára, járdára vagy közcsatornába engedjék. Kivétel csak akkor lehetséges, ha az ingatlan hivatalos csapadékvíz-elvezető hálózatra van rákötve, és a tulajdonos engedélyt kapott. Szabálytalan vízlevezetés esetén a hatóság helyreállításra és bírság megfizetésére kötelezheti az ingatlantulajdonost.
Az ereszcsatornák, lefolyók és szikkasztó rendszerek karbantartása a tulajdonos feladata. A jogszabály szerint a csapadékvíz-elvezető létesítményt működőképes állapotban kell tartani, különben az eldugulás, elárasztás vagy rongálódás a tulajdonos felelőssége. Ha pedig szikkasztót vagy víztározót akarunk építeni, akkor bizonyos esetekben vízjogi engedélyt kell kérni. A pontos feltételeket az önkormányzat vagy a vízügyi hatóság határozza meg.
Ha a településen van csapadékvíz-elvezető csatorna, ahhoz csak engedéllyel és előírások betartásával csatlakozhatunk. A szabálytalan rákötés nemcsak bírsághoz vezethet, hanem az egész hálózat működését veszélyezteti.
A csapadékvíz nem szennyezett víz, ezért nem keverhető a szennyvízzel. Tilos azt szennyvízcsatornába vezetni, mert ez túlterheli a rendszert és szennyezést okozhat. A szabályok célja, hogy a természetes vízháztartás egyensúlya megmaradjon, és a víz minél nagyobb része helyben hasznosuljon vagy elszikkadjon.
A helytelen vízelvezetésből származó károkért – legyen szó a szomszédos telek elárasztásáról vagy közterület rongálásáról – a tulajdonos teljes anyagi felelősséggel tartozik. A hatóság figyelmeztetést, kötelezést vagy akár bírságot is kiszabhat, ha a szabályok megszegése bizonyított.
Ha a tetőről, udvarról vagy kocsibeállóról nem megfelelően vezetjük el az esővizet, az felgyűlhet az alapoknál, ami hosszú távon komoly szerkezeti károkat okozhat. A pangó víz kedvez a penész és gombák kialakulásának, a téli fagy pedig további repedéseket okozhat. Emellett a közterületeken is problémát jelenthet, ha a víz az úttestre vagy szomszédos ingatlanokra folyik, ami balesetveszélyt és vitás helyzeteket szülhet.
Kisebb, hordozható esővízgyűjtő tartályokat általában engedély nélkül lehet telepíteni. Azonban, ha földbe süllyesztett, nagyobb méretű, például több ezer literes tárolóról van szó, amely a közműrendszerhez is csatlakozhat, akkor gyakran építési vagy vízjogi engedélyre van szükség.
Minden önkormányzat saját rendeletben szabályozhatja, hogy milyen feltételekkel telepíthető esővízgyűjtő. Érdemes előzetesen érdeklődni a helyi építési osztálynál, mert eltérhetnek a követelmények: van, ahol a telepítés bejelentésköteles, máshol csak akkor kell engedély, ha közterületet is érint a rendszer.
Engedélyt akkor is kell kérni, ha a tartályt úgy tervezzük használni, hogy összekötjük a házi vízellátó rendszerrel, például WC-öblítéshez vagy mosógéphez. Ilyenkor ugyanis fennáll a veszélye annak, hogy az esővíz visszajut a közműhálózatba, ami komoly egészségügyi kockázatot jelentene.
Az ingatlantulajdonos köteles úgy megoldani a csapadékvíz kezelését, hogy az ne okozzon kárt vagy kellemetlenséget a szomszédos telkeken. Ha a tartály telepítése miatt a víz a másik telekre folyik, abból jogvita lehet, ezért fontos a felelősségteljes kivitelezés.
Az esővízgyűjtő rendszert és a hozzá tartozó ereszcsatornákat rendszeresen tisztítani kell. A pangó víz könnyen algásodik, szúnyogok telepedhetnek meg benne, ami nem csak kellemetlenséget, de egészségügyi problémát is okozhat. Vannak olyan önkormányzatok, amelyek előírják a rendszeres karbantartást, ellenkező esetben akár bírságot is kiszabhatnak.
Az összegyűjtött csapadékvíz többnyire öntözésre használható, de ivóvízként történő alkalmazása szigorúan tilos, hacsak nincs külön engedélyezett szűrőrendszerünk. Ha a vizet háztartási gépekhez is szeretnénk felhasználni, az csak szabványos technológiai megoldással lehetséges.
Ha nem gyűjtjük össze az esővizet, hanem szikkasztóval szeretnénk elvezetni, akkor is be kell tartani a szabályokat. A szikkasztót nem lehet közvetlenül szennyvízcsatornába kötni, és ügyelni kell arra is, hogy ne veszélyeztesse az épület alapját vagy az ivóvízkészleteket.
A szabálytalan esővízgyűjtés vagy elvezetés nemcsak anyagi károkat, hanem jogi következményeket is vonhat maga után. Az engedély nélküli tartály felszámolására kötelezhetnek minket a hatóságok, a helytelen elvezetésből eredő károkat pedig a tulajdonosnak kell megtérítenie.
