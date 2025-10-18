Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Lukács névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Csapadékvíz elvezetése házilag pofonegyszerűen: így védd meg otthonod a nem várt vízmennyiségtől

Csapadékvíz elvezetése házilag pofonegyszerűen: így védd meg otthonod a nem várt vízmennyiségtől

időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 18. 19:15
Fanny Magazinesőzésesővízgyűjtés
Tudtad, hogy a helytelen vízkezelés és esővízgyűjtés súlyos károkat, pénzügyi veszteséget és akár jogi problémákat is okozhat? A csapadékvíz elvezetése nem csupán kényelmi kérdés, hanem a környezet, az épületek és az infrastruktúra védelme szempontjából is kiemelt fontosságú. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy a legjobb megoldást találjunk rá.
Antalfi Krisztina
A szerző cikkei

Csapadékvíz elvezetése szakszerűen. Ahogy rövidülnek a nappalok és egyre gyakoribbá válnak az őszi esőzések, úgy kell egyre nagyobb figyelmet fordítanunk az otthonunk védelmére is. Mielőtt bekuckóznánk a meleg pokróc alá, a fűtött szobánkba, érdemes időben gondoskodni a csapadékvíz szakszerű elvezetéséről. Sokan nem is sejtik, hogy a pangó esővíz, az eldugult eresz vagy a helytelen vízlefolyás milyen komoly károkat is okozhat – az alap meggyengülésétől a vizesedő falakig. A nem megfelelő vízelvezetés nemcsak apróbb kellemetlenséggel, de súlyos kiadásokkal is járhat. A Fanny magazin az alábbi cikkben összeszedte, mely feladatokat nem szabad halogatni még a tél beállta előtt!

A férfi ereszt szerel a csapadékvíz elvezetése érdekében
A férfi ereszt szerel a csapadékvíz elvezetése érdekében
Fotó: Paul Maguire /  Shutterstock 

Csapadékvíz elvezetése egyszerűen: neked is sikerülni fog, ha ránk hallgatsz

  • 1. Intézzük a telken belül

A csapadékvíz-elvezetésre vonatkozó előírásokat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint a helyi önkormányzati rendeletek tartalmazzák. Ezek kimondják, hogy az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni a területére hulló csapadékvíz saját területen belüli elvezetéséről vagy elszikkasztásáról.

  • 2. Az utcára folyatni tilos

A legtöbb önkormányzat tiltja, hogy a csapadékvizet az utcára, járdára vagy közcsatornába engedjék. Kivétel csak akkor lehetséges, ha az ingatlan hivatalos csapadékvíz-elvezető hálózatra van rákötve, és a tulajdonos engedélyt kapott. Szabálytalan vízlevezetés esetén a hatóság helyreállításra és bírság megfizetésére kötelezheti az ingatlantulajdonost.

  • 3. Kötelező a karbantartás

Az ereszcsatornák, lefolyók és szikkasztó rendszerek karbantartása a tulajdonos feladata. A jogszabály szerint a csapadékvíz-elvezető létesítményt működőképes állapotban kell tartani, különben az eldugulás, elárasztás vagy rongálódás a tulajdonos felelőssége. Ha  pedig szikkasztót vagy víztározót akarunk építeni, akkor bizonyos esetekben vízjogi engedélyt kell kérni. A pontos feltételeket az önkormányzat vagy a vízügyi hatóság határozza meg.

  • 4. Szerezzük be az engedélyt

Ha a településen van csapadékvíz-elvezető csatorna, ahhoz csak engedéllyel és előírások betartásával csatlakozhatunk. A szabálytalan rákötés nemcsak bírsághoz vezethet, hanem az egész hálózat működését veszélyezteti.

  • 5. Tartsuk az egyensúlyt

A csapadékvíz nem szennyezett víz, ezért nem keverhető a szennyvízzel. Tilos azt szennyvízcsatornába vezetni, mert ez túlterheli a rendszert és szennyezést okozhat. A szabályok célja, hogy a természetes vízháztartás egyensúlya megmaradjon, és a víz minél nagyobb része helyben hasznosuljon vagy elszikkadjon.

  • 6. Vállaljuk érte a felelősséget

A helytelen vízelvezetésből származó károkért – legyen szó a szomszédos telek elárasztásáról vagy közterület rongálásáról – a tulajdonos teljes anyagi felelősséggel tartozik. A hatóság figyelmeztetést, kötelezést vagy akár bírságot is kiszabhat, ha a szabályok megszegése bizonyított.

Ha a tetőről, udvarról vagy kocsibeállóról nem megfelelően vezetjük el az esővizet, az felgyűlhet az alapoknál, ami hosszú távon komoly szerkezeti károkat okozhat. A pangó víz kedvez a penész és gombák kialakulásának, a téli fagy pedig további repedéseket okozhat. Emellett a közterületeken is problémát jelenthet, ha a víz az úttestre vagy szomszédos ingatlanokra folyik, ami balesetveszélyt és vitás helyzeteket szülhet.

A csapadékvíz elvezetése egyszerű és költséghatékony megoldása a tartály
A csapadékvíz elvezetése egyszerű és költséghatékony megoldása a tartály 
Fotó: Kristine Rad /  Shutterstock 
  • 1. Így gyűjthetjük szabályosan

Kisebb, hordozható esővízgyűjtő tartályokat általában engedély nélkül lehet telepíteni. Azonban, ha földbe süllyesztett, nagyobb méretű, például több ezer literes tárolóról van szó, amely a közműrendszerhez is csatlakozhat, akkor gyakran építési vagy vízjogi engedélyre van szükség.

  • 2. Ahány hely, annyi szabály

Minden önkormányzat saját rendeletben szabályozhatja, hogy milyen feltételekkel telepíthető esővízgyűjtő. Érdemes előzetesen érdeklődni a helyi építési osztálynál, mert eltérhetnek a követelmények: van, ahol a telepítés bejelentésköteles, máshol csak akkor kell engedély, ha közterületet is érint a rendszer.

  • 3. Egészségügyi kockázattal jár

Engedélyt akkor is kell kérni, ha a tartályt úgy tervezzük használni, hogy összekötjük a házi vízellátó rendszerrel, például WC-öblítéshez vagy mosógéphez. Ilyenkor ugyanis fennáll a veszélye annak, hogy az esővíz visszajut a közműhálózatba, ami komoly egészségügyi kockázatot jelentene.

  • 4. Kerüljük el a vitás helyzetet

Az ingatlantulajdonos köteles úgy megoldani a csapadékvíz kezelését, hogy az ne okozzon kárt vagy kellemetlenséget a szomszédos telkeken. Ha a tartály telepítése miatt a víz a másik telekre folyik, abból jogvita lehet, ezért fontos a felelősségteljes kivitelezés.

  • 5. Tisztítsuk ki rendszeresen

Az esővízgyűjtő rendszert és a hozzá tartozó ereszcsatornákat rendszeresen tisztítani kell. A pangó víz könnyen algásodik, szúnyogok telepedhetnek meg benne, ami nem csak kellemetlenséget, de egészségügyi problémát is okozhat. Vannak olyan önkormányzatok, amelyek előírják a rendszeres karbantartást, ellenkező esetben akár bírságot is kiszabhatnak.

A tetőről érkező csapadékvíz elvezetése esőcsatornával alapvető része az otthon védelmének.
A tetőről érkező csapadékvíz elvezetése esőcsatornával alapvető része az otthon védelmének.
Fotó: Radovan1 /  Shutterstock 
  • 6. Ivóvizet csak tisztítás után

Az összegyűjtött csapadékvíz többnyire öntözésre használható, de ivóvízként történő alkalmazása szigorúan tilos, hacsak nincs külön engedélyezett szűrőrendszerünk. Ha a vizet háztartási gépekhez is szeretnénk felhasználni, az csak szabványos technológiai megoldással lehetséges.

  • 7. Óvjuk meg az épület alapját

Ha nem gyűjtjük össze az esővizet, hanem szikkasztóval szeretnénk elvezetni, akkor is be kell tartani a szabályokat. A szikkasztót nem lehet közvetlenül szennyvízcsatornába kötni, és ügyelni kell arra is, hogy ne veszélyeztesse az épület alapját vagy az ivóvízkészleteket.

  • 8. Bírságot is kaphatunk

A szabálytalan esővízgyűjtés vagy elvezetés nemcsak anyagi károkat, hanem jogi következményeket is vonhat maga után. Az engedély nélküli tartály felszámolására kötelezhetnek minket a hatóságok, a helytelen elvezetésből eredő károkat pedig a tulajdonosnak kell megtérítenie.

További tippekért nézd meg az alábbi videót:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu