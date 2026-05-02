Te is mágnesként vonzod a szúnyogokat? Kiderült, miért téged esznek meg élve a vérszívók

Hatalmasat téved, aki azt hiszi, hogy a szúnyogok válogatás nélkül támadnak mindenkire, aki az útjukba kerül. Ezek az apró, zümmögő vámpírok valójában profi vadászok, akik tűpontos érzékelőkkel választják ki a következő áldozatukat. Miközben te a légycsapóddal hadakozol a teraszon, a melletted ülő barátod talán egyetlen zizegést sem hall. De miért pont te?
Jonathan F. Day, a Floridai Egyetem professzora lerántotta a leplet a titokról. A szakértő szerint a szúnyogok nem véletlenszerűen cirkálnak: konkrét nyomokat követnek, amik egyenesen a te bőrödhöz vezetik őket.
Ezek a jelzések adják a tudtukra, hogy éppen egy forrás felé tartanak
– magyarázta a professzor.
A legfontosabb árulkodó jel a szén-dioxid, amit kilélegzünk. Aki gyorsabb anyagcserével rendelkezik, vagy éppen aktívabban mozog, az több CO2-t bocsát ki, ami a szúnyogoknak olyan, mint egy neonreklám: Itt az ebéd!
Minél többet bocsátasz ki belőle, annál vonzóbb vagy ezeknek az ízeltlábúaknak
– tette hozzá a szakértő.
De a gázfelhő csak a kezdet. Ha sötét ruhát viselsz, hamarabb kiszúrnak a horizonton, és ha a bőrödön keresztül tejsav párolog ki – például edzés után –, esélyed sincs a menekülésre. Sőt, Melissa Piliang bőrgyógyász szerint az alkoholfogyasztás, a túlsúly, vagy akár a terhesség is felkerülhet a szúnyogok étlapjára.
És van valami, amiről végképp nem tehetsz: a vércsoportod. Több kutatás is bebizonyította, hogy a 0-ás vércsoportú emberekért valósággal megőrülnek a vérszívók. Számukra ez a valódi prémium minőség.
Tudtad, hogy csak a nőstény szúnyogok csapolják meg a véredet? A hímek beérik a virágnektárral, de a tojásrakáshoz szükségük van a te fehérjéidre. Amikor a szúnyog beléd döfi a szívókáját, nyálat juttat a szervezetedbe, hogy ne alvadjon meg a vére – írja a LADbible.
Erre a nyálra reagál a tested allergia-szerűen: beindul a hisztamin-termelés, és megjelenik a vörös, viszkető dudor. Bár nálunk többnyire csak idegesítő a csípés, ne feledjük: világszerte olyan halálos betegségeket terjesztenek, mint a malária vagy a dengue-láz.
Ha legközelebb meghallod azt a jellegzetes, magas hangú zümmögést a füled mellett, tudd: éppen bemértek. Ideje előkapni a riasztó spray-t, mielőtt te leszel az éjszaka főfogása!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.