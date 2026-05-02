Te is mágnesként vonzod a szúnyogokat? Kiderült, miért téged esznek meg élve a vérszívók

Hatalmasat téved, aki azt hiszi, hogy a szúnyogok válogatás nélkül támadnak mindenkire, aki az útjukba kerül. Ezek az apró, zümmögő vámpírok valójában profi vadászok, akik tűpontos érzékelőkkel választják ki a következő áldozatukat. Miközben te a légycsapóddal hadakozol a teraszon, a melletted ülő barátod talán egyetlen zizegést sem hall. De miért pont te?

A szúnyog nem válogat, ha megérzi a 0-ás vércsoportot, azonnal támadásba lendül Fotó: wikipedia

A gyilkos jelzések: ezért találnak meg a szúnyogok

Jonathan F. Day, a Floridai Egyetem professzora lerántotta a leplet a titokról. A szakértő szerint a szúnyogok nem véletlenszerűen cirkálnak: konkrét nyomokat követnek, amik egyenesen a te bőrödhöz vezetik őket.

Ezek a jelzések adják a tudtukra, hogy éppen egy forrás felé tartanak

– magyarázta a professzor.

A legfontosabb árulkodó jel a szén-dioxid, amit kilélegzünk. Aki gyorsabb anyagcserével rendelkezik, vagy éppen aktívabban mozog, az több CO2-t bocsát ki, ami a szúnyogoknak olyan, mint egy neonreklám: Itt az ebéd!

Minél többet bocsátasz ki belőle, annál vonzóbb vagy ezeknek az ízeltlábúaknak

– tette hozzá a szakértő.

Nem mindegy a vércsoportod sem!

De a gázfelhő csak a kezdet. Ha sötét ruhát viselsz, hamarabb kiszúrnak a horizonton, és ha a bőrödön keresztül tejsav párolog ki – például edzés után –, esélyed sincs a menekülésre. Sőt, Melissa Piliang bőrgyógyász szerint az alkoholfogyasztás, a túlsúly, vagy akár a terhesség is felkerülhet a szúnyogok étlapjára.

És van valami, amiről végképp nem tehetsz: a vércsoportod. Több kutatás is bebizonyította, hogy a 0-ás vércsoportú emberekért valósággal megőrülnek a vérszívók. Számukra ez a valódi prémium minőség.

Amikor a zümmögés után jön a kín

Tudtad, hogy csak a nőstény szúnyogok csapolják meg a véredet? A hímek beérik a virágnektárral, de a tojásrakáshoz szükségük van a te fehérjéidre. Amikor a szúnyog beléd döfi a szívókáját, nyálat juttat a szervezetedbe, hogy ne alvadjon meg a vére – írja a LADbible.

Erre a nyálra reagál a tested allergia-szerűen: beindul a hisztamin-termelés, és megjelenik a vörös, viszkető dudor. Bár nálunk többnyire csak idegesítő a csípés, ne feledjük: világszerte olyan halálos betegségeket terjesztenek, mint a malária vagy a dengue-láz.