Te is mágnesként vonzod a szúnyogokat? Kiderült, miért téged esznek meg élve a vérszívók

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 02. 09:30
Vannak, akik egy egész estét végigülnek a vízparton egyetlen csípés nélkül, másokat viszont szabályosan rohamoznak a vérszívók. Te is úgy érzed, hogy mágnesként vonzod a szúnyogokat? Ne hidd, hogy csak beképzeled! A tudomány megtalálta a választ: kiderült, pontosan kikre vadásznak ezek a kegyetlen kis fenevadak.
Hatalmasat téved, aki azt hiszi, hogy a szúnyogok válogatás nélkül támadnak mindenkire, aki az útjukba kerül. Ezek az apró, zümmögő vámpírok valójában profi vadászok, akik tűpontos érzékelőkkel választják ki a következő áldozatukat. Miközben te a légycsapóddal hadakozol a teraszon, a melletted ülő barátod talán egyetlen zizegést sem hall. De miért pont te?

A szúnyog nem válogat, ha megérzi a 0-ás vércsoportot, azonnal támadásba lendül Fotó: wikipedia

A gyilkos jelzések: ezért találnak meg a szúnyogok

Jonathan F. Day, a Floridai Egyetem professzora lerántotta a leplet a titokról. A szakértő szerint a szúnyogok nem véletlenszerűen cirkálnak: konkrét nyomokat követnek, amik egyenesen a te bőrödhöz vezetik őket.

Ezek a jelzések adják a tudtukra, hogy éppen egy forrás felé tartanak

– magyarázta a professzor.

A legfontosabb árulkodó jel a szén-dioxid, amit kilélegzünk. Aki gyorsabb anyagcserével rendelkezik, vagy éppen aktívabban mozog, az több CO2-t bocsát ki, ami a szúnyogoknak olyan, mint egy neonreklám: Itt az ebéd!

Minél többet bocsátasz ki belőle, annál vonzóbb vagy ezeknek az ízeltlábúaknak

– tette hozzá a szakértő.

Nem mindegy a vércsoportod sem!

De a gázfelhő csak a kezdet. Ha sötét ruhát viselsz, hamarabb kiszúrnak a horizonton, és ha a bőrödön keresztül tejsav párolog ki – például edzés után –, esélyed sincs a menekülésre. Sőt, Melissa Piliang bőrgyógyász szerint az alkoholfogyasztás, a túlsúly, vagy akár a terhesség is felkerülhet a szúnyogok étlapjára.

És van valami, amiről végképp nem tehetsz: a vércsoportod. Több kutatás is bebizonyította, hogy a 0-ás vércsoportú emberekért valósággal megőrülnek a vérszívók. Számukra ez a valódi prémium minőség.

Amikor a zümmögés után jön a kín

Tudtad, hogy csak a nőstény szúnyogok csapolják meg a véredet? A hímek beérik a virágnektárral, de a tojásrakáshoz szükségük van a te fehérjéidre. Amikor a szúnyog beléd döfi a szívókáját, nyálat juttat a szervezetedbe, hogy ne alvadjon meg a vére – írja a LADbible.

Erre a nyálra reagál a tested allergia-szerűen: beindul a hisztamin-termelés, és megjelenik a vörös, viszkető dudor. Bár nálunk többnyire csak idegesítő a csípés, ne feledjük: világszerte olyan halálos betegségeket terjesztenek, mint a malária vagy a dengue-láz.

Ha legközelebb meghallod azt a jellegzetes, magas hangú zümmögést a füled mellett, tudd: éppen bemértek. Ideje előkapni a riasztó spray-t, mielőtt te leszel az éjszaka főfogása!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
