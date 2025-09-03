Töltött pizzafalatok airfryerben – A recept, amivel te leszel a menő szülő a suliban 

Valljuk be: mind vágyunk rá, hogy egy kicsit mi legyünk a „menő szülők”. Ha ezt pár falatnyi pizzás csoda el tudja intézni helyettünk, hát miért ne? Mutatjuk a tuti receptet, amivel nem nyúlhatsz mellé!
Ezek a töltött pizzafalatok kívül ropogósak, belül szaftosak, és pont akkorák, hogy könnyen beférnek egy iskolai ebédes dobozba. A gyerekek imádják, mert pizzára emlékeztet, a szülők szeretik, mert gyorsan elkészül. Még melegen is jól bírja a szállítást. Következzen a várva várt recept!
– 1 csomag pizzatészta
– 10 dkg reszelt mozzarella
– 8–10 szelet sonka (vagy szalámi, csirkemellsonka)
– 1 kisebb paprika apróra vágva
– pár szem koktélparadicsom apróra vágva
– 1 teáskanál oregánó
– 1 evőkanál paradicsomszósz (opcionális)
– kevés olívaolaj a kenéshez
A tésztát vágd fel kb. 8×8 cm-es négyzetekre.
A közepére halmozd a tölteléket: sajt, sonka, paprika, fűszer, paradicsomszósz.
Hajtsd félbe a tésztát (vagy formázz belőle kis batyukat), és a széleket nyomd le villával, hogy ne nyíljon szét.
Kend meg egy kis olívaolajjal.
Tedd be az airfryerbe 180°C-ra, és süsd 12–14 percig, amíg szép aranybarna lesz. Közben fordítsd meg egyszer.
Mert nem kell hozzá semmilyen extra tudás, mégis úgy néz ki, mintha órákig sütögettél volna, és persze: a gyereked sztár lesz a szünetben.
Ráadásul te is jól jársz. Nem kell korán kelni, nincs olajszag, nincs mosogatnivaló hegy – és még a gyerek sem panaszkodik, hogy „már megint szendvics”.
Egy apró pizzafalat, egy nagy győzelem!
Szóval, ha szeretnél egy kis pluszt vinni a sulis ebédekbe, próbáld ki ezt a receptet. Nem csak a hasat tölti meg – hanem egy kicsit az önbizalmat is. A gyerekét és a tiédet is.
Nézz meg egy másik tuti airfyer receptet:
Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.