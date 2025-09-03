Valljuk be: mind vágyunk rá, hogy egy kicsit mi legyünk a „menő szülők”. Ha ezt pár falatnyi pizzás csoda el tudja intézni helyettünk, hát miért ne? Mutatjuk a tuti receptet, amivel nem nyúlhatsz mellé!

Töltött pizzafalatok airfryerben – A recept, amivel te leszel a menő szülő a suliban

Töltött pizzafalatok airfryerben – Recept, amit muszáj kipróbálnod

Egy doboz, amit irigyelni fognak

Ezek a töltött pizzafalatok kívül ropogósak, belül szaftosak, és pont akkorák, hogy könnyen beférnek egy iskolai ebédes dobozba. A gyerekek imádják, mert pizzára emlékeztet, a szülők szeretik, mert gyorsan elkészül. Még melegen is jól bírja a szállítást. Következzen a várva várt recept!

A menő szülő töltött pizzafalat receptje (2-3 adag)

Hozzávalók:

– 1 csomag pizzatészta

– 10 dkg reszelt mozzarella

– 8–10 szelet sonka (vagy szalámi, csirkemellsonka)

– 1 kisebb paprika apróra vágva

– pár szem koktélparadicsom apróra vágva

– 1 teáskanál oregánó

– 1 evőkanál paradicsomszósz (opcionális)

– kevés olívaolaj a kenéshez

Elkészítés:

A tésztát vágd fel kb. 8×8 cm-es négyzetekre.

A közepére halmozd a tölteléket: sajt, sonka, paprika, fűszer, paradicsomszósz.

Hajtsd félbe a tésztát (vagy formázz belőle kis batyukat), és a széleket nyomd le villával, hogy ne nyíljon szét.

Kend meg egy kis olívaolajjal.

Tedd be az airfryerbe 180°C-ra, és süsd 12–14 percig, amíg szép aranybarna lesz. Közben fordítsd meg egyszer.

Ha szeretnéd extrázni, akár darált hússal is megtöltheted a batyukat, persze előtte alaposan pirítsd le a húst

Miért működik ilyen jól?

Mert nem kell hozzá semmilyen extra tudás, mégis úgy néz ki, mintha órákig sütögettél volna, és persze: a gyereked sztár lesz a szünetben.

Ráadásul te is jól jársz. Nem kell korán kelni, nincs olajszag, nincs mosogatnivaló hegy – és még a gyerek sem panaszkodik, hogy „már megint szendvics”.

Egy apró pizzafalat, egy nagy győzelem!

Szóval, ha szeretnél egy kis pluszt vinni a sulis ebédekbe, próbáld ki ezt a receptet. Nem csak a hasat tölti meg – hanem egy kicsit az önbizalmat is. A gyerekét és a tiédet is.

