Most kaptuk a hírt: itt folytatja a Szegedről távozó edző

Idén februárban távozott a Szeged-Csanád Grosics Akadémia vezetőedzői posztjáról Aczél Zoltán. A korábban a magyar válogatottnál is dolgozó szakember még tavaly nyáron érkezett a szegediekhez, a menesztését követően pedig a tavaszi idényben nem irányított csapatot, ám nemrég hivatalossá vált, hol folytatja a munkát.

Itt folytatja a munkát Aczél Zoltán / Fotó: Gémes Sándor / Délmagyar

Itt folytatja a Szeged éléről távozó Aczél Zoltán

Az NB III.-as Iváncsa klubelnöke, Baki Imre évértékelőjében bejelentette, a csapattól távozik az eddigi tréner, Tóth András, akinek a helyét Aczél Zoltán veszi át - tudta meg a Délmagyar.

Az Iváncsa a harmadosztály Dél-Nyugati csoportjában a kilencedik helyen végzett, az ezt megelőző három évben egyaránt a dobogón végzett: 2023-ban megnyerte az NB III. Közép csoportját, megelőzve az akkor második helyezett Hódmezővásárhelyi FC-t.