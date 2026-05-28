Titkos katakombákban kóstolhatsz nem mindennapi söröket az év legkülönlegesebb sörfesztiválján

A kínálatban a hagyományos sörökön kívül kreatív alkotások, mint például a székelykáposzta ízű sör, is megjelennek a kínálatban.

A fesztivál ad helyszínt egy rangos szakmai magazin, a Beerporn 10. születésnapi partijának is.

A kézműves sör ma már régen nem csak arról szól, hogy valaki megiszik egy IPA-t egy péntek esti buliban. Egyre inkább egy kreatív, urbánus életérzés lett belőle, ahol ugyanannyira számít az ital mögötti történet, a dizájn és a közösség, mint maga az íz. Ezt a világot költözteti most szó szerint a föld alá a második One Beer Fesztivál, amely sörfesztivált idén is a kőbányai Lechner pincék katakomba rendszerében rendezik meg.

Nyirkos, boltíves járatokban kínálják a sörfesztivál nem mindennapi főzeteit

A 2026. június 19-én, pénteken 18:00 és 00:00 között zajló esemény elsőre inkább hangzik egy posztapokaliptikus film díszletének, mint klasszikus sörfesztiválnak. A szervezők azonban pontosan ezt az élményt keresik: a föld alatti labirintusban a sörfőzdék standjai a nyirkos, boltíves járatokban kapnak helyet, miközben zene, street food és korlátlan sörkóstolás várja a látogatókat.

A hazai craft beer kultúra az elmúlt években teljesen új irányt vett. A kisüzemi főzdék már nemcsak hagyományos söröket készítenek, hanem limitált, kreatív alkotásokat, amelyekben az ízvilág és a vizuális megjelenés ugyanúgy fontos, mint egy divatmárkánál vagy egy underground zenei projekt esetében. Sokszor már maga a doboz is gyűjtői tárgynak számít. Nyíri Szilárd, a One Beer Feszt II. szervezője szerint éppen ez teszi különlegessé ezt a közeget.

„A craft beer kultúra egy olyan urbanikus, művészeteket ismerő és kritikus közösség, amely a sörben is az egyediséget keresi. Számunkra egy doboz craft sör a dizájnnal és az ízvilággal együtt egy komplett alkotás, ahol a sörözés maga is egy kreatív, közösségi élménnyé válik. Ezt a különleges, formabontó atmoszférát szeretnénk átadni mindenkinek, aki leereszkedik hozzánk a pincébe” – magyarázta Nyíri Szilárd, kifejtve egyúttal a fesztivál egyik fő üzenetét, miszerint a kézműves sör nem a gyors alkoholfogyasztásról, hanem a felfedezésről szól. A főzdék sokszor hónapokig dolgoznak egy-egy recepten, amelyből végül csak néhány száz vagy néhány ezer doboz termék készül.