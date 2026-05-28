Titkos katakombákban kóstolhatsz nem mindennapi söröket az év legkülönlegesebb sörfesztiválján

A kézműves sör ma már régen nem csak arról szól, hogy valaki megiszik egy IPA-t egy péntek esti buliban. Egyre inkább egy kreatív, urbánus életérzés lett belőle, ahol ugyanannyira számít az ital mögötti történet, a dizájn és a közösség, mint maga az íz. Ezt a világot költözteti most szó szerint a föld alá a második One Beer Fesztivál, amely sörfesztivált idén is a kőbányai Lechner pincék katakomba rendszerében rendezik meg.
A 2026. június 19-én, pénteken 18:00 és 00:00 között zajló esemény elsőre inkább hangzik egy posztapokaliptikus film díszletének, mint klasszikus sörfesztiválnak. A szervezők azonban pontosan ezt az élményt keresik: a föld alatti labirintusban a sörfőzdék standjai a nyirkos, boltíves járatokban kapnak helyet, miközben zene, street food és korlátlan sörkóstolás várja a látogatókat.
A hazai craft beer kultúra az elmúlt években teljesen új irányt vett. A kisüzemi főzdék már nemcsak hagyományos söröket készítenek, hanem limitált, kreatív alkotásokat, amelyekben az ízvilág és a vizuális megjelenés ugyanúgy fontos, mint egy divatmárkánál vagy egy underground zenei projekt esetében. Sokszor már maga a doboz is gyűjtői tárgynak számít. Nyíri Szilárd, a One Beer Feszt II. szervezője szerint éppen ez teszi különlegessé ezt a közeget.
„A craft beer kultúra egy olyan urbanikus, művészeteket ismerő és kritikus közösség, amely a sörben is az egyediséget keresi. Számunkra egy doboz craft sör a dizájnnal és az ízvilággal együtt egy komplett alkotás, ahol a sörözés maga is egy kreatív, közösségi élménnyé válik. Ezt a különleges, formabontó atmoszférát szeretnénk átadni mindenkinek, aki leereszkedik hozzánk a pincébe” – magyarázta Nyíri Szilárd, kifejtve egyúttal a fesztivál egyik fő üzenetét, miszerint a kézműves sör nem a gyors alkoholfogyasztásról, hanem a felfedezésről szól. A főzdék sokszor hónapokig dolgoznak egy-egy recepten, amelyből végül csak néhány száz vagy néhány ezer doboz termék készül.
A One Beer Feszten idén is a hazai craft szcéna legismertebb szereplői jelennek meg. Ott lesz többek között a One Beer, a HopTop, a Mad Scientist, a Monyo, a Horizont, a LöWolf, az Etyeki, az Ugar, a Tihanyi, a Visegrádi, a BGE, a BeerPorn, valamint a the Zone-os srácok is tiszteletüket teszik.
A kínálatban a klasszikus IPA-k és stoutok mellett egészen extrém tételek, különleges sörök is szerepelnek. Az egyik legtöbbet emlegetett különlegesség például a tavalyi év sztárja, vagyis a székelykáposzta-sör, amely savanykás, enyhén füstös, pörköltszaftos aromáival teljesen új irányba viszi azt, amit a legtöbben a sörről gondolnak. Készülnek továbbá gumicukros savanyú sörök, sárgabarackos fekete porterek és trópusi gyümölcsökkel megbolondított főzetek is.
A Beerporn.hu sörmagazin idén a One Beer Fesztiválon ünnepli 10. születésnapját, ezért mentettek egy hordóval a februárban nagy sikerrel debütált, az Etyeki Sörmanufaktúrával közösen készített Guilty Pleasure nevű sörükből, amely enyhén sós, száraz, mint egy jó pezsgő, a belekerült ribizlitől pedig a rozé jelző sem áll távol tőle.
A craft sör ma már jóval több, mint egy ital. Egy történet, egy közösség, egy szemléletmód. A kisüzemi sörfőzdék világa nem csupán az egyedi ízekről, különleges komlókról vagy kreatív címkékről szól, hanem arról is, hogy ezek a márkák milyen értékeket képviselnek a társadalomban.
A fogyasztók egyre tudatosabbak. Nem csak azt nézik, mi kerül a pohárba, hanem azt is, ki áll a termék mögött, az hogyan, milyen alapanyagokból készül, és milyen hatással van a környezetre vagy a közösségre. A kisüzemi sörök esetében különösen fontos a társadalmi felelősségvállalás, hiszen ezek a márkák gyakran közvetlenebb kapcsolatban állnak a fogyasztóikkal, mint a nagy multinacionális gyártók. Ennél fogva a kisüzemi sörfőzdék egyik legnagyobb ereje a közösség. Egy craft sörfesztivál, egy csapfoglalás vagy egy új sörbemutató sokszor nemcsak egy esemény, hanem találkozási pont. A fogyasztók ismerik a főzőmestereket, követik a márkák történetét, és valódi kapcsolat alakul ki a sörfőzde és a vendégek között.
A One Beer Feszt legerősebb eleme a sörök mellett valószínűleg maga a helyszín. Lechner Ödön és családja mély nyomot hagyott a Lechner téglagyár történetében. Lechner Ödön (1845–1914) a magyarországi szecesszió egyik legkiemelkedőbb alakja volt, aki elismert építészként és művészként is tevékenykedett. Az építészeti stílus iránti szenvedélye és elhivatottsága hatással volt az egész országra. Az építészeti örökségében különleges helyet foglal el a Lechner téglagyár, amelynek területén az új rendezvényház található, melynek része a Katlan és a Pincerendszer, ahol a One Beer Feszt II-t szervezik. A téglagyár fontos szerepet játszott Budapest ipari fejlődésében, és Lechner Ödön építészeti víziója határozta meg annak formáját és stílusát. A Lechner téglagyár építészeti jegyei, amelyeket a rendezvényház is őriz, a múlt idők emlékeit idézik, és a helyszínt egyedülállóvá teszik a városban.
„Ez a hazai craft sörös világ legnagyobb olyan eseménye, amely egy ennyire ikonikus, történelmi helyszínen, a kőbányai Lechner pincékben kapott helyet. Nagyon ritkán nyílnak meg ezek a katakombák a nagyközönség előtt, de most maguk a standok is a mélyben lesznek, ami egészen egyedi atmoszférát ad az estének. Egy olyan sötét fényű fesztiválritmust hoztunk létre, ahol a múlt és a modern sörkultúra találkozik” – mondta Nyíri Szilárd.
A pincehálózatban ráadásul nyáron is hűvös van, ezért a szervezők külön kérik, hogy a látogatók vigyenek magukkal pulóvert. A járatok helyenként sötétek és egyenetlenek, így sokan zseblámpával érkeznek majd a föld alatti kalandtúrára.
A rendezvény egyik legvonzóbb része, hogy a belépőjegy korlátlan sörkóstolást biztosít. Ez ma már ritkaságnak számít a fesztiválok világában, különösen úgy, hogy a szervezők limitált létszámban értékesítik a jegyeket.
„Tavaly is óriási volt az érdeklődés, így idén is szigorúan limitált számban adjuk ki a jegyeket, hogy megmaradjon a kényelmes, közösségi kraft hangulat. Azt szeretnénk, hogy a vendégek fesztelenül beszélgethessenek nemcsak velem és Winkler Robival, hanem a sörfőzőkkel is. Ismerjék meg a sztorikat a főzetek mögött, és korlátlanul élvezzék a legkülönlegesebb ízeket. Ez nem egy vásári zajjal teli tömegrendezvény, hanem a minőségi sörök és az értő közönség ünnepe” – fogalmazott a szervező, hozzátéve, a hangulatról nemcsak a sörök gondoskodnak majd. A katakombákban zene szól egész este, a gasztronómiai kínálatban pedig a Billog Burger és a Manna Ice fagylaltjai is megjelennek.
