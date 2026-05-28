Botrány az első randin: Undorító megjegyzést tett a nő szoptatós barátnőjére a dúsgazdag üzletember

Violet öt éve élt egyedül a kisfiával, így amikor a barátnője felajánlotta, hogy összehozza egy intelligens és kőgazdag üzletemberrel, nehezen, de igent mondott. A kikapcsolódás reményében elegáns selyemruhába bújt, ám a Margate mólóján megbeszélt találkozó már az első másodpercben sokkolta: a milliomos férfi egy rikító narancssárga pufidzsekiben pompázott, mint egy két lábon járó közúti bója. Violet ekkor még nem sejtette, hogy a kínos öltözetnél van lejjebb: a luxusétteremben a férfi olyan alpári stílusban esett neki a szoptatás témájának, hogy a fiatal anyukának azonnal elment az étvágya.

A luxusétteremben aztán végképp elszabadult a pokol. A kezdeti erőltetett beszélgetés után John hirtelen a közös barátnőjükre, Laurára terelte a szót, aki alig másfél éve szülte meg a gyermekét. Miközben a férfi elegánsan az osztrigákat falta, hirtelen olyat kérdezett, amitől Violetnek megállt a kezében a kanál.

Nem gondolod, hogy furcsa, hogy Laura még mindig szoptat? Hiszen már hatalmas az a gyerek. Félreértés ne essék, remek mellei vannak, de nem túl öreg már az a gyerek ehhez?

A fiatal édesanya teljesen lefagyott az 50-es éveiben járó, elvileg tanult üzletember primitív megjegyzésétől. Violet nem hagyta annyiban, azonnal a tényekkel vágott vissza: közölte, hogy ő maga is szoptatja a majdnem kétéves kisfiát, a szoptatás pedig nem a férfiakról vagy a magamutogatásról szól.

A visszavágás után feszült csend telepedett az asztalra, de az igazi pofon még csak ezután következett. Miután John közölte, hogy túl tele van a desszerthez, a számla kifizetése előtt még gyorsan kioktatta a nőt, amiért az szerinte nem volt elég osztozkodó típus, pedig ő fizeti a vacsorát. Bár Violet a saját ételéből is kínálta, a férfi szerint nem erősködött eléggé.

A megalázó este után Violet azonnal buszra szállt, és dühösen pötyögte be az üzenetet a barátnőjének:

Nem mondanám, hogy élveztem. Egy klasszikus seggfej. Egyáltalán nem sármos vagy kedves, inkább csak elbizakodott és tiszteletlen.

Laura annyira elszégyellte magát a férfi minősíthetetlen viselkedése miatt, hogy Violetnek végül nem volt szíve elárulni, milyen alpári módon beszéltek a melleiről a háta mögött. A tanulságot mindenesetre levonta: soha többé nem hagyja, hogy vakrandit szervezzenek neki – írta meg a Metro cikkében Violet.