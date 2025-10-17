Nagy beégés lehet a vége: 5 étel, amit soha ne készíts airfryerben

Az airfryert mindenki imádja. Nem véletlenül, hiszen gyors, alig kell olajat tenni bele, és a végeredmény sokszor pont olyan ropogós, mintha olajban sült volna. Viszont nem minden ételt szabad beletennünk.

Az airfryer egy szuper konyhai gép, de nem mindent szabad megsütni benne

Fotó: Natalia Bohren / Shutterstock

Ételek, amiket ne süss az airfryerben

De bármennyire is praktikus, van, amihez nem a legjobb választás. Vannak ételek, amikkel nem tud mit kezdeni. Vagy mert szétfolynak, vagy mert nem sülnek át rendesen, esetleg borzasztó nehéz utánuk kitakarítani a gépet. Összegyűjtöttük az öt leggyakoribb airfryer-bakit, amit érdemes messzire elkerülni.

1. Panírozott ételek

A sörtésztás hagymakarikák, a rántott csirke bundában vagy a rántott sajt isteni kaja, de az airfryer sajnos nem tud velük mit kezdeni. A híg panír nem tapad meg elég gyorsan a hozzávalón, így a forró levegő lecsorgatja a masszát a sütő aljába. Az eredmény pedig elég lehangoló: szenesre sült tészta a fűtőelem alatt, és egy ronda, panírtalan akármi.

Mit csinálj helyette? Ha ragaszkodsz a panírozott dolgokhoz, használj előfagyasztott terméket vagy te magad is lefagyaszthatod. A forrólevegős sütő akkor tud jól dolgozni, ha a panír már szilárd.

2. Sajt

Az airfryer itt is könnyen csalódást okoz. Az olvadó sajt lecsorog az alsó rácsra, füstölni kezd, és úgy összesül, hogy onnan csak spatulával tudod leimádkozni, tehát az airfryer tisztítása nem éppen egyszerű. Ráadásul ha nem figyelsz, akár ki is gyulladhat.

Bors-tipp: Ha mégis sajtos finomságot készítenél, használj jól záró panírt, vagy fagyasztott, előkészített terméket. Az airfryer nem szereti a szétfolyós fajtát.

3. Egész csirke

Egy egész csirke airfryerben? Elméletben működhet, a gyakorlatban viszont... hát, ne próbáld ki. A probléma az, hogy a nagy, csontos húsokat a gép nem tudja egyenletesen átsütni. A külseje lehet, hogy már feketedik, de belül még nyers.

Grillcsirke sütés az airfryerben?

Fotó: sweet marshmallow / Shutterstock

Mit süss helyette? Csirkeszárny, combfilé vagy kisebb darabok ideálisak airfryerbe. Ezek hamar átsülnek, kívül ropogósak, belül szaftosak lesznek.

4. Spenót és leveles zöldek

A kelbimbó vagy a krumpli szuperül megsül az airfryerben, de a spenót nem igazán. Az apró, könnyű leveleket a forró levegő úgy felkapja, mint az őszi szél a faleveleket. Ezek nem sülnek, hanem csak kavarognak a gép belsejében. Ráadásul hajlamosak gyorsan megégni.